Σνάμπελ (ΕΚΤ): Αυξάνεται ο κίνδυνος πληθωρισμού – Σήμα για αύξηση επιτοκίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο κίνδυνος υψηλότερου πληθωρισμού στην ευρωζώνη έχει αυξηθεί, καθώς οι εταιρείες και τα νοικοκυριά αντιδρούν στις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και στις δυσκολίες στην προσφορά, εκτιμά το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ιζαμπέλ Σνάμπελ, υπονοώντας πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων.

Η Σνάμπελ συντάσσεται με συναδέλφους της που υποστηρίζουν μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων, πιθανώς τον Ιούνιο, για την αντιμετώπιση των αλυσιδωτών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, που εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων της.

Σημείωσε ότι ένα αυξανόμενο μερίδιο των εταιρειών της ευρωζώνης σχεδίαζε να αυξήσει τις τιμές παρά την υποτονική ζήτηση, ενώ τα νοικοκυριά είχαν αυξήσει τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό.

«Εάν το σοκ των τιμών της ενέργειας διευρυνθεί, η νομισματική πολιτική θα πρέπει να αυστηροποιηθεί για να περιοριστεί ο κίνδυνος δευτερογενών επιπτώσεων που απειλούν τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών» είπε μιλώντας σε ακροατήριο στο Λονδίνο. «Αυτός ο κίνδυνος έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες».

Αναμνήσεις από τον πληθωρισμό του 2022

Η Σνάμπελ υποστήριξε ότι η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων μπορεί να επηρεάσει την οικονομία ταχύτερα από ό,τι κατά την τελευταία απότομη αύξηση του πληθωρισμού το 2021-22, επειδή «οι αναμνήσεις από εκείνο το οδυνηρό επεισόδιο πληθωρισμού είναι ακόμα νωπές».

Οι επενδυτές προβλέπουν τρεις ή, πιθανότατα, τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ τους επόμενους 12 μήνες, οι οποίες θα ανέβαζαν το επιτόκιο που καταβάλλει η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης για τις τραπεζικές καταθέσεις στο 2,75%-3% από 2% που είναι σήμερα.

Η Σνάμπελ απηύθυνε επίσης έκκληση στις κυβερνήσεις και τους νομοθέτες να συμβάλουν στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, προτρέποντάς τους να θέσουν το δημόσιο χρέος σε βιώσιμη βάση και να διατηρήσουν τους κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεσπίστηκαν μετά την οικονομική κρίση.

«Η εναλλακτική λύση, να επιτραπεί στη δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κυριαρχία να υπονομεύσει σιωπηλά το περιθώριο δράσης της νομισματικής πολιτικής εν μέσω ασαφών αρμοδιοτήτων, θα υπονόμευε σταδιακά την ανεξαρτησία και τελικά θα οδηγούσε σε υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη» ανέφερε.