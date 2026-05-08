Παλιές κλήσεις ΚΟΚ: Πότε «σβήνονται» – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πότε «σβήνουν» οι παλιές κλήσεις ΚΟΚ και γιατί οι τοπικές Αρχές δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια

Κοινωνία 08.05.2026, 07:14
Σχολιάστε
Παλιές κλήσεις ΚΟΚ: Πότε «σβήνονται» – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Κώστας Ντελέζος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι παλιές κλήσεις του ΚΟΚ αποτελούν εδώ και χρόνια μία από τις πιο συχνές αιτίες αιφνιδιασμού των πολιτών απέναντι στους δήμους. Πρόστιμα στάθμευσης ή άλλες παραβάσεις που είχαν επιβληθεί πριν από πολλά χρόνια εμφανίζονται ξαφνικά ως δημοτικές οφειλές – συχνά με μεγάλες προσαυξήσεις – σε χρόνο που ο πολίτης δυσκολεύεται ακόμη και να θυμηθεί τα πραγματικά περιστατικά.

Οι δήμοι έχουν δικαίωμα να βεβαιώνουν και να εισπράττουν πρόστιμα – όχι όμως χωρίς χρονικά όρια

Το πρόβλημα, όπως τονίζεται από τους νομικούς, δεν αφορά μόνο τη διοικητική οργάνωση. Αγγίζει τον πυρήνα της ασφάλειας δικαίου. Μέχρι πότε μπορεί ένας δήμος να βεβαιώσει μια κλήση; Πότε χάνει το δικαίωμα να την εισπράξει; Και τι αλλάζει με τον Ν. 5027/2023 και τη νέα νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων;

Η απάντηση βρίσκεται σε μία κρίσιμη διάκριση, η οποία συχνά συγχέεται ακόμη και στη δημόσια συζήτηση. Μέσα από τις επόμενες επισημάνσεις της «Νομικής Βιβλιοθήκης», δίδονται κρίσιμες απαντήσεις, κυρίως για τις προθεσμίες βεβαίωσης μιας οφειλής από κλήση του ΚΟΚ και την παραγραφή της.

Οπως επισημαίνεται, η νομολογία και ο Νόμος 5027/2023 διαμορφώνουν πλέον ένα πιο σαφές πλαίσιο απέναντι στις παλιές κλήσεις ΚΟΚ. Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι οι δήμοι έχουν δικαίωμα να βεβαιώνουν και να εισπράττουν πρόστιμα – όχι όμως χωρίς χρονικά όρια. «Η έγκαιρη διοικητική δράση δεν αποτελεί διαδικαστική λεπτομέρεια. Είναι η ουσιαστική προϋπόθεση νομιμότητας και προστασίας του πολίτη απέναντι στον διοικητικό αιφνιδιασμό», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Άλλο βεβαίωση, άλλο είσπραξη

Για να κατανοήσει κανείς τι ισχύει σήμερα, πρέπει πρώτα να ξεχωρίσει δύο διαφορετικά στάδια. Αφενός την ταμειακή βεβαίωση. Είναι η διαδικασία με την οποία ο δήμος περνά το πρόστιμο μιας κλήσης του ΚΟΚ στα επίσημα βεβαιωμένα έσοδά του. Από εκεί και πέρα αποκτά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μηχανισμούς είσπραξης.

Αφετέρου την είσπραξη της ήδη βεβαιωμένης οφειλής. Αφορά το επόμενο στάδιο, δηλαδή το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο δήμος μπορεί να αναζητήσει τα χρήματα μέσω διοικητικής εκτέλεσης ή άλλων εισπρακτικών μέτρων.

Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με τη νομολογία, είναι καθοριστική, γιατί:

  • Η προθεσμία για τη βεβαίωση είναι διαφορετική.
  • Ενώ και η παραγραφή της είσπραξης λειτουργεί διαφορετικά.
  • Η μία διαδικασία δεν «θεραπεύει» τα λάθη της άλλης.

Παλιές κλήσεις

Με βάση τον παλαιότερο ΚΟΚ (Νόμος 2696/1999), τα πρόστιμα που διαπίστωναν οι αρμόδιες Αρχές διαβιβάζονταν στους δήμους για βεβαίωση και είσπραξη. Στην πράξη, όμως, η διαδικασία καθυστερούσε συστηματικά, καθώς οι υπηρεσίες διαβίβαζαν αργά τα στοιχεία, ενώ οι δήμοι δυσκολεύονταν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό, με αποτέλεσμα πολλές υποθέσεις να παραμένουν «παγωμένες» επί χρόνια.

Ετσι, δημιουργήθηκε το φαινόμενο των «ξεχασμένων κλήσεων» που εμφανίζονταν πολύ αργότερα, συχνά χωρίς ο πολίτης να έχει λάβει ουσιαστική ενημέρωση. Εξαιτίας της κατάστασης αυτής, ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε μεγάλο αριθμό αναφορών ήδη πριν από το 2018, ενώ οι δικαστικές προσφυγές πολλαπλασιάστηκαν.

Τα πρόστιμα του ΚΟΚ και η «τριετία»

Η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων διαμόρφωσε σταδιακά έναν σταθερό κανόνα για τα πρόστιμα του ΚΟΚ. Σύμφωνα με διάφορες αποφάσεις (ΔΠΑ 8816/2021 και ΔΕφΑθ 3402/2019), αλλά και όπως προβλέπει η Εγκύκλιος 534/4.5.2023 του υπουργείου Εσωτερικών, για τα αυτοτελή πρόστιμα – όπως είναι οι παραβάσεις στάθμευσης – ισχύει η αποσβεστική προθεσμία των τριών ετών για την ταμειακή βεβαίωση. Με απλά λόγια, αν ο δήμος δεν βεβαιώσει την κλήση μέσα στην προβλεπόμενη τριετία, χάνει το σχετικό δικαίωμα είσπραξης.

Η σημασία αυτής της προθεσμίας είναι θεμελιώδης. Δεν αποτελεί μια τυπική γραφειοκρατική λεπτομέρεια, αλλά μηχανισμό προστασίας του πολίτη έναντι της «απεριόριστης διοικητικής αδράνειας». Ενα από τα βασικά επιχειρήματα των δήμων ήταν ότι πολλές φορές απαιτείται χρόνος για να εντοπιστεί ο πραγματικός υπόχρεος, ιδιαίτερα όταν η παράβαση διαπιστώνεται χωρίς την παρουσία οδηγού.

Η νομολογία όμως έθεσε σαφή όρια. Η απόφαση ΜΔΠρΑθ 16375/2023 ξεκαθάρισε ότι η διοικητική δυσχέρεια ταυτοποίησης του παραβάτη δεν επιτρέπει απεριόριστη καθυστέρηση της βεβαίωσης. Ακόμα, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η διοίκηση μπορεί να χρειάζεται πρόσθετο χρόνο για έρευνα και διασταύρωση των στοιχείων, όμως εξακολουθεί να δεσμεύεται από τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως η αδυναμία άμεσου εντοπισμού του οδηγού, η καθυστέρηση των υπηρεσιών του δήμου και τα οργανωτικά του προβλήματα «δεν αναστέλλουν την αποσβεστική τριετία».

Η κλήση στο παρμπρίζ και ο Νόμος 5027/2023

Ενα ακόμη κρίσιμο ζήτημα ήταν αν αρκεί η νόμιμη τοποθέτηση της κλήσης στο όχημα για να διατηρεί ο δήμος απεριόριστο χρόνο βεβαίωσης. Η απάντηση της νομολογίας είναι αρνητική. Η απόφαση ΜΔΠρΑθ 15223/2019 διαχώρισε καθαρά τη φάση επιβολής της παράβασης από τη φάση της ταμειακής βεβαίωσης. Το γεγονός ότι η κλήση τοποθετήθηκε νόμιμα στον ανεμοθώρακα του οχήματος δεν σημαίνει ότι ο δήμος μπορεί να τη βεβαιώσει οποτεδήποτε στο μέλλον. Αν η ταμειακή βεβαίωση γίνει εκπρόθεσμα, η αξίωση παραγράφεται (αποσβέννυται). Δηλαδή, η αρχική νομιμότητα της κλήσης δεν «σώζει» τη μεταγενέστερη καθυστέρηση.

Το 2023 ο νομοθέτης εισήγαγε ένα νέο γενικό πλαίσιο για τα δημοτικά έσοδα με το άρθρο 166Α του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μέσω του άρθρου 39 του Ν. 5027/2023. Η μεγάλη αλλαγή ήταν ότι θεσπίστηκε ρητά αποσβεστική προθεσμία. Ειδικότερα, η Εγκύκλιος 534/4.5.2023 του υπουργείου Εσωτερικών ήρθε να διευκρινίσει ότι η νέα πενταετής προθεσμία δεν αποτελεί απλή «παραγραφή», αλλά πραγματική απόσβεση της αξίωσης. Δηλαδή, μετά την παρέλευση του χρόνου (της πενταετίας), η αξίωση δεν είναι απλώς δυσχερής δικαστικά, αλλά παύει να υπάρχει νομικά. Στην πράξη, τα ποσά πρέπει να διαγράφονται ως αποσβεσθέντα.

Παρότι ο νέος νόμος εισήγαγε γενικά την «πενταετία», στα πρόστιμα του ΚΟΚ συνεχίζει να εφαρμόζεται το ειδικότερο καθεστώς της τριετούς προθεσμίας για την ταμειακή βεβαίωση. Ο λόγος είναι ότι η νομολογία έχει ήδη θεμελιώσει ειδικό κανόνα για τα αυτοτελή πρόστιμα, μέσω της εφαρμογής του άρθρου 71 του Ν. 542/1977. Ετσι, η πενταετία του νέου πλαισίου δεν καταργεί αυτομάτως την ειδική τριετή «οροφή» για τα πρόστιμα ΚΟΚ. Η ίδια η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ επιμένει στη διάκριση αυτή.

Επίσης, ο Νόμος 5027/2023 προέβλεψε μεταβατική ρύθμιση για τις οφειλές που είχαν γεννηθεί έως τις 31.12.2018. Η ρύθμιση αυτή δημιούργησε αρχικά ανησυχία ότι οι δήμοι θα μπορούσαν να επαναφέρουν μαζικά παλιές απαιτήσεις. Ωστόσο, η Εγκύκλιος 534/4.5.2023 του υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι η μεταβατική διάταξη δεν αναβιώνει απαιτήσεις που έχουν ήδη αποσβεστεί. Επομένως, αν η τριετία έχει ήδη παρέλθει, η οφειλή δεν μπορεί να «αναστηθεί» μέσω της μεταβατικής ρύθμισης. Αυτό θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες.

Η μεγάλη παρεξήγηση

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο αφορά την είσπραξη. Εδώ ισχύει διαφορετικός κανόνας. Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4270/2014, οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των ΟΤΑ παραγράφονται ύστερα από είκοσι χρόνια. Ομως, η διάταξη αυτή αφορά αποκλειστικά οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα. Δεν αφορά, δηλαδή, το αν η αρχική ταμειακή βεβαίωση έγινε σωστά. Αυτό είναι το σημείο που συχνά δημιουργεί σύγχυση.

Η πρόσφατη νομολογία (απόφαση ΜΔΠρΑθ 5230/2025) επιβεβαιώνει σταθερά ότι η εικοσαετής παραγραφή δεν «θεραπεύει» μια εκπρόθεσμη βεβαίωση οφειλής. Το δικαστήριο εξέτασε υπόθεση αναγκαστικής εκτέλεσης για παλαιά πρόστιμα του ΚΟΚ και ξεκαθάρισε ότι πρώτα ελέγχεται αν η ταμειακή βεβαίωση έγινε νόμιμα και εντός προθεσμίας, και μόνο ύστερα από αυτό εξετάζεται η εικοσαετής παραγραφή της είσπραξης.

Στην πράξη

Η σημερινή εικόνα μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:

Βήμα 1. Ελέγχεται αν η κλήση βεβαιώθηκε εγκαίρως. Αν η ταμειακή βεβαίωση έγινε μετά την προβλεπόμενη τριετία, η απαίτηση θεωρείται αποσβεσμένη.

Βήμα 2. Αν η βεβαίωση ήταν νόμιμη, εξετάζεται η είσπραξη. Σε αυτή τη φάση ισχύει η εικοσαετής παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης.

Βήμα 3. Εξετάζονται τυχόν πράξεις διακοπής της παραγραφής. Οι διοικητικές πράξεις είσπραξης μπορεί να επηρεάζουν την πορεία της παραγραφής.

Το Πόρισμα 364644/33380 της 2.6.2025 του Συνηγόρου του Πολίτη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτυπώνει θεσμικά τη βασική αρχή που πλέον κυριαρχεί στη νομολογία. «Η διοίκηση δεν μπορεί να αφήνει εκκρεμότητες να λιμνάζουν επί αόριστο χρόνο και να μεταφέρει το κόστος της αδράνειάς της στους πολίτες», τονίζεται στο πόρισμα.

Ο νέος ΚΟΚ του Νόμου 5209/2025 μεταβάλλει το νομοθετικό τοπίο και εισάγει νέες ρυθμίσεις, ωστόσο για τις παλιές κλήσεις ο βασικός άξονας παραμένει ο ίδιος: ο χρόνος, η έγκαιρη βεβαίωση και τα όρια της διοικητικής εξουσίας.

Πρακτικός οδηγός: Πότε «σβήνει» μια κλήση του ΚΟΚ

  • Αν δεν βεβαιωθεί εγκαίρως: Η ταμειακή βεβαίωση πρέπει να γίνει εντός της ειδικής τριετούς προθεσμίας.
  • Αν έχει ήδη βεβαιωθεί: Ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την είσπραξη μέσα στην εικοσαετία.
  • Η 20ετία δεν διορθώνει κάποια καθυστερημένη βεβαίωση: Αν η αρχική βεβαίωση έγινε εκπρόθεσμα, η απαίτηση θεωρείται αποσβεσμένη.
  • Οι μεταβατικές διατάξεις δεν αναβιώνουν «σβησμένες» απαιτήσεις: Ο νόμος 5027/2023 δεν επαναφέρει οφειλές που είχαν ήδη αποσβεστεί.

Όταν εμφανίζεται μια παλιά οφειλή από κλήση του ΚΟΚ, τα κρίσιμα ερωτήματα είναι:

  • Πότε διαπιστώθηκε η παράβαση;
  • Πότε έγινε η ταμειακή βεβαίωση;
  • Υπάρχει αποδεικτικό νόμιμης βεβαίωσης;
  • Έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια;
  • Υπήρξαν μεταγενέστερες πράξεις είσπραξης;
  • Έχει παρέλθει η εικοσαετία;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι συχνά καθοριστική για το αν η οφειλή μπορεί ακόμα να διεκδικηθεί νόμιμα.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου
Ενέργεια

Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση σε υδρογόνο και βιομεθάνιο

Η αγορά σε φάση εκκίνησης δεν αντέχει βαρύ αδειοδοτικό πλαίσιο, λένε οι δύο εταιρείες. Προειδοποιούν για το ρυθμιστικό βάρος που θα κρίνει επενδύσεις

Μάχη Τράτσα
ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο
Λιμάνια

ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο

Το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΠ παρουσιάστηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Μείωση κατά μια ποσοστιαία μονάδα ετοιμάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προς νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών - Το σχέδιο

Θα ισχύσει από το νέο έτος και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
McDonald’s: Τελικά έχασε ή κέρδισε από τη νέα στρατηγική της;
World

Έχασε ή κέρδισε η McDonald's από τη νέα στρατηγική;

Ακρίβεια, πόλεμος, πληθωρισμός οδήγησαν σε διπλό μήνυμα από τα αποτελέσματα της McDonald's

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Hedge funds: Η τεχνολογική άνοδος φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2020
World

Τα hedge funds «θησαυρίζουν» στη σκιά του πολέμου

Ο κλάδος των hedge funds κατέγραψε αποδόσεις 5% τον Απρίλιο, καθώς μετοχές όπως οι Intel, Alphabet και AMD σημείωσαν άνοδο

Εθυύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα – Καμπανάκι από CEOs
World

Συναγερμός στις ΗΠΑ από το ράλι της βενζίνης

Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης πιέζει τα χαμηλότερα εισοδήματα - Τι αλλάζουν στην καταναλωτική συμπεριφορά τους

Τζούλη Καλημέρη
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 4ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Πότε επιβάλλονται τα πρόστιμα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Περισσότερα από Κοινωνία
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ
Πολιτική

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Παλιές κλήσεις ΚΟΚ: Πότε «σβήνονται» – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Κοινωνία

Πότε «σβήνονται» οι παλιές κλήσεις ΚΟΚ - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πότε «σβήνουν» οι παλιές κλήσεις ΚΟΚ και γιατί οι τοπικές Αρχές δεν μπορούν να εμφανίζουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια

Κώστας Ντελέζος
Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν
Κόσμος
Upd: 13:24

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Κοινωνία

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 10 Μαΐου μαζί με το αφιέρωμα των Νέων Εποχών «Μετά τον Εμφύλιο», το περιοδικό ΑΡΓΥΡΩ, την μαθητική εφημερίδα της Ευρώπης και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO

Μητσοτάκης: Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Πολιτική

Μητσοτάκης: Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική

«Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Νατάσα Ρουγγέρη
Greenvolt Next: Συνεργασία με Νίκος Αλεξούδας Ζαχαροπλαστεία για φωτοβολταϊκό έργο
Επικαιρότητα

Greenvolt Next: Συνεργασία με Νίκος Αλεξούδας Ζαχαροπλαστεία για φωτοβολταϊκό έργο

Το έργο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 187.590 kWh καθαρής ενέργειας, καλύπτοντας το 32% των ενεργειακών αναγκών της επιχείρησης

Latest News
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές

Τι ορίζει η ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ο στόχος για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Ανδρομάχη Παύλου
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty

All major rating agencies have held Greece steady so far in 2026, but the country's high public debt and global uncertainty leave little room for an upgrade.

Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz

Γιατί η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε επιδόσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών – Τι αναφέρει η Citi

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής

Η Solidus διατηρεί σύσταση «Buy» για τη μετοχή της Metlen - Προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανόδου για επενδυτές με μεσαίο έως υψηλό προφίλ ανάληψης κινδύνου 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

Το ελληνικό κρασί ισχυροποιεί τη θέση του σε Ηνωμένο Βασίλειο και Σκανδιναβία – Οι δράσεις του ΣΕΟ κατέγραψαν μεγάλη προσέλευση επαγγελματιών

FAO: Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα
AGRO

Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO επηρεάστηκε επίσης από τις αυξήσεις στις τιμές των δημητριακών, του ρυζιού και των φυτικών ελαίων

Εργασία: Κλειδί το personal branding – Τι έδειξε έρευνα της ManpowerGroup
Executive

To personal branding είναι το κλειδί για την σύγχρονη εργασία

Η αυθεντικότητα κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη εργασία - Το personal branding στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026
Economy

Ανάφλεξη στον πληθωρισμό - Στο 5,4% τον Απρίλιο

Ο πληθωρισμός «δείχνει ξανά τα δόντια του» - Άλμα στις τιμές ενέργειας και ανατιμήσεις στα τρόφιμα

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
Business

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στις αιτήσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακά

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών - καλύπτουν και δίδακτρα υπό προϋποθέσεις

Εθνική Τράπεζα: Τι κερδίζει από το deal με την Allianz για το bancassurance
Τράπεζες

Τι κερδίζει η Εθνική από το deal με την Allianz

Ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος για τη συμφωνία - Οι τραπεζικές εργασίες

Αγης Μάρκου
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για πληγέντες από φυσικές καταστροφές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αναρτήθηκε ο νέος ΕΝΦΙΑ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Οι νέες εκκαθαρίσεις ΕΝΦΙΑ αφορούν 48.622 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου να ανέρχεται σε 5.769.301,29 ευρώ

UBS: Θετική αποτίμηση για την Coca-Cola HBC
Τρόφιμα – ποτά

UBS για Coca-Cola HBC: Τα καλύτερα έρχονται...

Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Coca Cola HBC η UBS για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Economy

Ανατροπή στα πρόστιμα για λιποταξία - Οι παγίδες

Τι αλλάζει στον τρόπο επιβολής και είσπραξης όταν πρόκειται για πρόστιμα σε περιπτώσεις λιποταξίας ή ανυπακοής

Τραμπ: Εμπορικό deal με ΕΕ ως τις 4 Ιουλίου – Αλλιώς έρχονται υψηλότεροι δασμοί
World

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς

Με αυξημένους δασμούς απειλεί την ΕΕ ο Τραμπ στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ως τις 4 Ιουλίου η εμπορική συμφωνία που είχε προαναγγελθεί πέρσι στη Σκωτία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies