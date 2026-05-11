ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι

Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι φέτος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές πιέσεις, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο, πλησιάζοντας περισσότερο στις προσδοκίες ων επενδυτών για τουλάχιστον δύο κινήσεις φέτος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 4-7 Μαΐου. Η προηγούμενη έρευνα προέβλεπε μόνο μία αύξηση στο επιτόκιο καταθέσεων.

Πάντως, μόνο μια οριακή πλειοψηφία προβλέπει αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, ενώ η έρευνα δείχνει ότι μια πρώτη μείωση μπορεί να υπάρξει τον επόμενο Μάρτιο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, σημειώνει το Bloomberg.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,9% φέτος, από 2,8% στην προηγούμενη έρευνα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα υποχωρήσει στο 2,1% το 2027 και θα φτάσει τον στόχο της ΕΚΤ για 2% το 2028.

Οι αναλυτές μείωσαν επίσης τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη το 2026 στο 0,8%, από 0,9% προηγουμένως. Στη συνέχεια, εκτιμούν ότι η ευρωζώνη θα αναπτυχθεί κατά 1,3% το 2027 και κατά 1,5% το 2028.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων, καθώς ακόμη αξιολογούν με εγκράτεια τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Τα σήματα από τους αξιωματούχους

Η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να γίνει πιο περιοριστική εάν το ενεργειακό σοκ επεκταθεί ευρύτερα στην οικονομία.

Το εάν τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά θα αποτελέσει τον βασικό παράγοντα στη συνεδρίαση του Ιουνίου, σύμφωνα με τον απερχόμενο αντιπρόεδρο της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος χαρακτήρισε το σημερινό επίπεδο αβεβαιότητας «βίαιο».

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προσαρμόσει σύντομα τα επιτόκια εάν οι πληθωριστικές προοπτικές δεν βελτιωθούν σημαντικά, δήλωσε τη Δευτέρα το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάρτιν Κόχερ, ο οποίος επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι ενώ είναι νωρίς ακόμη να συζητείται η επόμενη απόφαση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, «εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί σημαντικά, δεν θα υπάρξει αποφυγή μιας κίνησης των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον».

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας, Πέτερ Καζίμιρ, δήλωσε πρόσφατα ότι μια τέτοια κίνηση είναι «σχεδόν αναπόφευκτη», ενώ άλλοι υιοθέτησαν πιο επιφυλακτικό τόνο, τονίζοντας την ανάγκη να αξιολογηθούν περισσότερα στοιχεία.

Επιφυλακτικός Λουίς ντε γκίντος

Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουίς ντε Γκίντος, ο οποίος δεν παρευρεθεί στη συνεδρίαση του Ιουνίου καθώς η θητεία του λήγει τον Μάιο, προέτρεψε τους συναδέλφους του, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, να είναι συνετοί όταν αποφασίζουν για μια αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, καθώς η ανάπτυξη αναμένεται να αποδυναμωθεί.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι τα δεδομένα για την ανάπτυξη τις επόμενες εβδομάδες δεν θα είναι καλά», δήλωσε στους Financial Times. «Γι’ αυτό θα ζητούσα σύνεση: ο αντίκτυπος στην ανάπτυξη θα γίνει πολύ πιο ορατός τις επόμενες εβδομάδες. Και χρειαζόμαστε πρόσθετη σαφήνεια όσον αφορά τη σύγκρουση».

Άλλοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν σηματοδοτήσει ότι μια αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα είναι πιθανή, εκτός εάν υπάρξει επίλυση της σύγκρουσης και μεγάλη πτώση των τιμών της ενέργειας.