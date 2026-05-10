Εσκρίβα (ΕΚΤ): Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να επανεξετάσουν την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών υποδομών

Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να επανεξετάσουν την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών υποδομών δεδομένης της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και να υπερασπιστούν τον ρόλο τους ως ο απόλυτος εγγυητής έναντι των κινδύνων που θέτουν τα stablecoins, τονίζει ο Χοσέ Λουίς Εσκρίβα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη μας αναγκάζουν να επανεκτιμήσουμε την ευρωστία των χρηματοπιστωτικών μας υποδομών και την κυβερνοασφάλειά μας» υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, σε εκδήλωση στην Ταραγόνα το Σάββατο.

Το μοντέλο Mythos της Anthropic έχει πυροδοτήσει παγκόσμιους φόβους για μια νέα εποχή κυβερνοεπιθέσεων. Η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης – που αναπτύχθηκε από την εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο – αποτελεί πηγή ανησυχίας για τις ρυθμιστικές αρχές, τους κεντρικούς τραπεζίτες και τα στελέχη εταιρειών, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για το νέο εργαλείο επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει ευρέως.

Υπάρχει επίσης η αίσθηση ότι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα εκτός των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ευρώπη, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση επειδή έχουν περιορισμένη πρόσβαση.

«Ζούμε ένα πρωτοφανές κύμα τεχνολογικών αλλαγών που επαναπροσδιορίζει τον ίδιο τον ιστό των οικονομιών μας, αλλά φέρνει και νέους κινδύνους» υπογραμμίζει ο Εσκρίβα.

Προειδοποιήσεις για τα stablecoin

Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν επίσης τις πιθανές επιπτώσεις των ιδιωτικών stablecoins, πρόσθεσε.

«Τα ιδιωτικά stablecoins, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως άγκυρα για το νομισματικό σύστημα: η σταθερότητά τους βασίζεται στην αβέβαιη εμπιστοσύνη στην κάλυψή τους, και αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να εξαφανιστεί ακριβώς τη στιγμή που είναι πιο απαραίτητη» τόνισε.

«Αυτό που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες — και αυτό που κανένα ιδιωτικό μέσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει — είναι η απόλυτη άγκυρα εμπιστοσύνης πάνω στην οποία στηρίζονται τα χρηματοπιστωτικά συστήματα.»

Καμπανάκι και από Λαγκάρντ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε επίσης την Παρασκευή για τους κινδύνους των stablecoins. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι ως επί το πλείστον συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ και έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα τον τελευταίο χρόνο ως ένας τρόπος για τη μεταφορά χρημάτων πέρα ​​από τα σύνορα και την παράκαμψη των παραδοσιακών συστημάτων πληρωμών.

Η άνοδός τους έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η Ευρώπη χρειάζεται τη δική της έκδοση των μέσων.

«Υπερτερούν των βραχυπρόθεσμων κερδών στις συνθήκες χρηματοδότησης και τη διεθνή εμβέλεια που θα μπορούσαν να προσφέρουν τα stablecoins σε ευρώ», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη διεθνή απήχηση του ευρώ, τα stablecoins δεν αποτελούν αποτελεσματικό τρόπο για να το κάνουμε αυτό».