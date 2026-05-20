Wall Street: Στάση αναμονής – Όλα τα βλέμματα στα αποτελέσματα της Nvidia

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, με βασικό καταλύτη την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Nvidia.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,05% στις 49.340 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,23% στις 7.370 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,34% στις 25.958 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Analog Devices υποχωρεί κατά 1,5%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,09 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο.

Αντίθετα, ο κλάδος των ημιαγωγών επέστρεψε δυναμικά μετά από μια σύντομη παύση στο πρόσφατο ράλι. Το ETF iShares Semiconductor (SOXX) ενισχύεται πάνω από 2%, ενώ η Marvell Technology σημειώνει άνοδο άνω του 5%. Η Intel κερδίζει περισσότερο από 4%, ενώ οι Micron Technology και Qualcomm κινούνται επίσης ανοδικά άνω του 3%.

Η μετοχή της TJX Companies ενισχύεται κατά 4%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο. Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη 1,19 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 14,32 δισ. δολαρίων, όταν οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη 1,02 δολάρια και έσοδα 14,02 δισ. δολαρίων.

Στο μεταξύ, τα συμβόλαια West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούν κατά 2%, λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει πτώση 3%, κοντά στα 108 δολάρια το βαρέλι.

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η ανακοίνωση θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης και της ζήτησης για chips.

Ο Ben Snider, επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών μετοχών της Goldman Sachs, σημείωσε ότι η Nvidia έχει συμβάλει περίπου στο 20% των αποδόσεων του S&P 500 μέσα στο 2026, αλλά και σε αντίστοιχο ποσοστό της αύξησης των κερδών του δείκτη.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve του Απριλίου.