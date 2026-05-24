ΗΠΑ: Η στιγμή των πυροβολισμών έξω απο το Λευκό Οίκο

Νεαρός άνδρας άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, πριν πέσει νεκρός από σφαίρες της Μυστικής Αστυνομίας. Ένας ακόμα περαστικός τραυματίστηκε από σφαίρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για το εάν ο άνδρας τραυματίστηκε από σφαίρες των αστυνομικών ή του ενόπλου.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό σε τηλεοπτικά συνεργεία που βρισκόταν στο σημείο.

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών

Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X κάποιος εκείνη τη στιγμή της φωνάζει «Πέσε κάτω, πέσε κάτω».

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Σε άλλα βίντεο φαίνονται επίσης εργαζόμενοι τηλεοπτικών συνεργείων να προσπαθούν να καλυφθούν.

Gunman opened fire near White House before being fatally shot by US Secret Service agents in exchange of gunfire that also left a bystander injured, authorities say. Nick Harper has more pic.twitter.com/3IO19X3U0T — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 24, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του για το περιστατικό είπε ότι ο νεαρός είχε «ιστορικό βίας» και «εμμονή με το πιο λατρεμένο κτίριο της χώρας μας».

«Ευχαριστώ τους σπουδαίους πράκτορες της Secret Service και των (άλλων) δυνάμεων επιβολής της τάξης για την ταχεία και επαγγελματική δράση που ανέλαβαν απόψε εναντίον οπλοφόρου κοντά στον Λευκό Οίκο, ο οποίος είχε ιστορικό βίας και πιθανόν εμμονή με το πιο λατρεμένο κτίριο της χώρας μας», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

