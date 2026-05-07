Χρυσός – Ασήμι: Μέλλον στο ιστορικό ράλι βλέπουν αναλυτές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πόλεμος στο Ιράν διέκοψε το ιστορικό ράλι που κατέγραφαν ο χρυσός και το ασήμι καθώς η ανησυχία για τον πληθωρισμό και η άνοδος του δολαρίου «τραυμάτισαν» την αίγλη του χρυσού ως ασφαλές καταφύγιο.

Ο χρυσός και το ασήμι σημείωσαν ρεκόρ ανόδου το 2025, σημειώνοντας άνοδο 66% και 135% αντίστοιχα κατά τη διάρκεια του έτους.

Ωστόσο, το 2026, οι τιμές τους παρουσίασαν πολύ πιο ασταθή εμπορία, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ασημιού να υφίστανται το μεγαλύτερο πλήγμα σε μία ημέρα από τη δεκαετία του 1980 και τον χρυσό να υποχωρεί κατά περισσότερο από το 10% από το υψηλότερο επίπεδο τιμών που είχε κατακτήσει τον Ιανουάριο.

Απελευθερώθηκε το χειρόφρενο στον χρυσό και στο ασήμι

Ο πόλεμος φρέναρε το ράλι του χρυσού. «Η πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων, ένα ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και η έξοδος των traders από τις θέσεις συνέβαλαν στην πρόσφατη πτώση του, ιδίως καθώς το κίτρινο μέταλλο εισήλθε στη σύγκρουση «σημαντικά υπερτιμημένο» εξηγεί στο CNBC o Ρος Νόρμαν, διευθύνοντα σύμβουλο της ιστοσελίδας πολύτιμων μετάλλων Metals Daily. «Αυτό έδωσε στους dealers έναν λόγο να αποκομίσουν κέρδη και στην αγορά να εδραιωθεί, καθώς οι traders πούλησαν το περιουσιακό τους στοιχείο με την καλύτερη απόδοση»

Ο Francis Tan, επικεφαλής στρατηγικής για την Ασία στην Indosuez Wealth Management, περιέγραψε το περιουσιακό στοιχείο ως «αρκετά χρήσιμο» κατά τη διάρκεια της αναταραχής της αγοράς τον Μάρτιο. «Αν κοιτάξουμε τον Μάρτιο, όταν οι μετοχές σημείωναν πτώση, ένας επενδυτής που είχε επενδύσει σε χρυσό εκείνη την περίοδο αποκόμισε αρκετά υψηλές αποδόσεις από τον χρυσό και ίσως θα μπορούσε να ρευστοποιήσει μέρος του χαρτοφυλακίου του για να καλύψει μέρος των ζημιών του από τις μετοχές. Έτσι, ο χρυσός ως ασφαλές καταφύγιο σίγουρα έπαιξε τον ρόλο του.» υποστηρίζει.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η τιμή του χρυσού κινήθηκε αντίστροφα τόσο σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου όσο και με το δολάριο ΗΠΑ.

«Τόσο το δολάριο όσο και ο χρυσός σημείωσαν άνοδο: το πρώτο προσέλκυσε ροές κερδοσκοπικού κεφαλαίου καθώς οι προμήθειες ενέργειας περιορίστηκαν, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε χάρη στις ροές προς τα ασφαλή καταφύγια», πρόσθεσε ο Νόρμαν. «Μια ειρηνευτική συμφωνία θα σήμαινε ότι αυτοί οι ευνοϊκοί παράγοντες θα εξασθενήσουν, και αυτό ακριβώς παρατηρούμε αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να έχει απελευθερωθεί το χειρόφρενο από τον χρυσό και το ασήμι».

«»Στον κόσμο μας, τα επιτόκια είναι σαν τη βαρύτητα»

Δεν είναι ο μόνος που έχει αυτή την άποψη. Ήδη η αγορά δίνει τα πρώτα σήματα.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άνοδο 1,2% στα 4.750 δολάρια η ουγγιά εν μέσω ελπίδων ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να πλησιάζουν σε μια συμφωνία για να τερματίσουν τον 69ήμερο πόλεμο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,2% και ανήλθαν στα 4.750 δολάρια.

Το ασήμι spot ενισχύθηκε κατά 3%, διαπραγματευόμενο στα 79,62 δολάρια η ουγγιά και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ασημιού παράδοσης Ιουλίου αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Ο δεύτερος γύρος του ράλι

Ο Philippe Gijsels, επικεφαλής στρατηγικής της BNP Paribas Fortis, είναι εδώ και καιρό «ταύρος» για τον χρυσό και το ασήμι, και η πεποίθησή του ότι η άνοδος των μετάλλων αναμένεται να αυξηθεί δεν έχει κλονιστεί, ακόμη και καθώς η αστάθεια συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Μιλώντας στο CNBC εξήγησε ότι είδε την πτώση των τιμών του χρυσού και του ασημιού ως μια «φάση σταθεροποίησης».

«Αυτή τη φορά, τα πολύτιμα μέταλλα έχουν δείξει ισχυρή συσχέτιση με τις μετοχές. Και τα δύο επηρεάστηκαν κυρίως από τους φόβους ότι ο πληθωρισμός θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων» υπογραμμίζει. «Στον κόσμο μας, τα επιτόκια είναι σαν τη βαρύτητα. Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, η βαρύτητα αυξάνεται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία συρρικνώνονται, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων».

Ωστόσο, η αισιοδοξία επανεμφανίστηκε την Τετάρτη μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Gijsels σημείωσε ότι τα πολύτιμα μέταλλα ανακάμπτουν τώρα μαζί με τις μετοχές.

«Αναμένουμε ότι η ανοδική αγορά χρυσού και αργύρου θα ξαναρχίσει και τα μέταλλα θα φτάσουν σε νέα ιστορικά υψηλά στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, πιθανώς φέτος» επισημαίνει και εξηγεί ότι ισχύουν οι παράγοντες που οδήγησαν τα πολύτιμα μέταλλα σε αυτά τα επίπεδα.

«Οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους, απομακρύνοντας τα κεφάλαιά τους από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και στρέφοντάς τα προς τον χρυσό» τόνισε. «Καθώς ζούμε σε ένα περιβάλλον διαρθρωτικά υψηλότερου πληθωρισμού, είναι απαραίτητο να κατέχει κανείς πραγματικά περιουσιακά στοιχεία. Τα πολύτιμα μέταλλα αποτελούν σαφώς μέρος αυτού. [Και] καθώς η ομίχλη του πολέμου διαλύεται, οι επενδυτές θα επιστρέψουν στην αγορά χρυσού και αργύρου».

Η πτώση των τιμών του χρυσού και του αργύρου τους τελευταίους μήνες, υποστήριξε, «δεν ήταν το τέλος, αλλά απλώς μια παύση σε αυτό που θα αποδειχθεί η ισχυρότερη και μακροβιότερη ανοδική αγορά χρυσού και ασημιού στην ιστορία».