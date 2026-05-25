Ωρα για παροχόμετρο

Απαιτείται πλήρης και αναλυτική κοστολόγηση των προεκλογικών εξαγγελιών

Opinion 25.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ωρα για παροχόμετρο
Άποψη Χρήστος Δόγας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κυβέρνηση επέκρινε την περασμένη εβδομάδα τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη – με αυτή τη σειρά – ότι κονταροχτυπιούνται για το ποιος θα μοιράσει τις περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις.

Τους κατηγόρησε ότι υποστηρίζουν χρεοκοπημένες συνταγές που κόστισαν ακριβά στη χώρα, επιβάρυναν τους συνεπείς και έφεραν στα όριά του το τραπεζικό σύστημα. Τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και αλληλοκατηγορίες έχουμε ζήσει σε αμέτρητες εκλογικές αναμετρήσεις. Κανείς ωστόσο δεν έχει τολμήσει να κάνει το κρίσιμο βήμα. Να θεσπίσει υποχρεωτική αξιολόγηση όλων των προεκλογικών οικονομικών προγραμμάτων από μια ανεξάρτητη τεχνοκρατική Αρχή.

Να θυμίσουμε ότι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει ήδη την αρμοδιότητα να αξιολογεί και να ποσοτικοποιεί τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των προτάσεων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων, κατόπιν αιτήματός τους. Μόνο εφόσον του ζητηθεί. Αυτό δεν αρκεί.

Εδώ χρειάζεται ένα «παροχόμετρο». Πλήρης και αναλυτική κοστολόγηση όλων των εξαγγελιών, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Ολλανδίας. Βεβαίως, ο καθένας έχει δικαίωμα να υπόσχεται ό,τι θέλει. Και οι πολίτες όμως έχουν το δικαίωμα σε αξιόπιστη ενημέρωση για το πραγματικό κόστος των υποσχέσεων.

Να σημειώσουμε ότι πριν από τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια debate πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε καταθέσει πρόταση τα προεκλογικά προγράμματα να υποβληθούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να κοστολογηθούν.

Εκτοτε, η τύχη της πρότασης αυτής αγνοείται. Μέχρι να συμφωνήσουν τα κόμματα σε κάτι τέτοιο (το πιθανότερο ποτέ) ο καθένας θα μπορεί ανενόχλητος να τάζει λαγούς με πετραχήλια.

Οι πολίτες θα παρασύρονται από τις σειρήνες και όλοι μαζί θα μετράμε τις ζημίες την επόμενη μέρα.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προειδοποιήσεις από τις αγορές για σύγχυση στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ
World

Ασάφειες και αντιφάσεις στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία
Tεχνητή νοημοσύνη

«AI washing»: Η νέα φούσκα του marketing

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI»

Δημήτρης Σταμούλης
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Opinion
Ωρα για παροχόμετρο
Opinion

Ωρα για παροχόμετρο

Απαιτείται πλήρης και αναλυτική κοστολόγηση των προεκλογικών εξαγγελιών

Χρήστος Δόγας
Το σενάριο άλλαξε, και οι αγορές το καταλαβαίνουν
Απόψεις

Το σενάριο άλλαξε

Μέχρι πριν λίγες ημέρες, ήταν αδιαμφισβήτητο ότι η ένταση ΗΠΑ-Ιράν θα παρέμενε ελεγχόμενη. Πλέον, κανείς δεν είναι σίγουρος για αυτό.

Συμεών Μαυρουδής
Ο ελέφαντας στο δωμάτιο
Opinion

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Το ιδιωτικό χρέος, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παραμένει σε δυσθεώρητο ύψος

Ντίνος Σιωμόπουλος
Και η Moody’s! Για… χάος μετά τις εκλογές, αν…
Opinion

Και η Moody’s! Για… χάος μετά τις εκλογές, αν…

… συνοδευτούν από μετεκλογική πολιτική αστάθεια κι όχι, ως συνήθως, από την προεκλογική ψηφοθηρική σπατάλη που θα επηρεάσει αρνητικά την… «ισχυρή» ελληνική οικονομία

Δημήτρης Στεργίου
Και μυρωδιά δεν πήραν…
Opinion

Και μυρωδιά δεν πήραν…

Όταν το «επιτελικό» κράτος δεν μπορεί να εντοπίσει την πηγή μίας έντονης οσμής - Η αδιαφορία της κυβέρνησης για τη μόλυνση του περιβάλλοντος

Χρήστος Κολώνας
Η Ευρώπη πρέπει να αγκαλιάσει την ηρωϊκή της ιστορία
Opinion

Ηρωϊκή ιστορία

Στο τελευταίο συγγραφικό του έργο «Βιβλίο της Ευρώπης», ο Γερμανός φιλόσοφος Πέτερ Σλόντερντικ, προσφέρει ένα αριστοτεχνικό μάθημα αντικρούοντας κάθε ίδεα περί παρακμής της Γηραιάς Ηπείρου.

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Πλουμιστές υπερβολές του ΔΝΤ…
Opinion

Πλουμιστές υπερβολές του ΔΝΤ…

… και της Τράπεζας της Ελλάδος με προβλέψεις για «σταθερή δυναμική ανάπτυξη» και το 2026

Δημήτρης Στεργίου
Latest News
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προειδοποιήσεις από τις αγορές για σύγχυση στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ
World

Ασάφειες και αντιφάσεις στην πολιτική συγχωνεύσεων της ΕΕ

Ανάμεικτα μηνύματα από κορυφαίους αξιωματούχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποσχέθηκαν αναθεώρηση των κανόνων ανταγωνισμού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία

Η Bally’s Intralot θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελληνικά Λαχεία στη διάθεση των παιχνιδιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής της

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

Ο προϋπολογισμός και οι φόροι που υπεραπέδωσαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Πώς κινήθηκαν οι δαπάνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν εκ νέου σύντομα

Κρασί: Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα
AGRO

Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα

Εκριζώσεις κόκκινων ποικιλιών και φυτεύσεις λευκών - Νέες προκλήσεις για το κρασί

Delivery Hero: Η Uber εξετάζει υψηλότερη προσφορά για εξαγορά μετά την απόρριψη των 11,5 δισ. ευρώ
World

Η Uber θέλει την Delivery Hero και ετοιμάζει καλύτερη προσφορά

Ο όμιλος Uber με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προσέγγισε τον κύριο μέτοχο του γερμανικού ομίλου τροφίμων Delivery Hero

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της TERRA ADVISORY
Business

Στην TREK Development το 51,23% της TERRA ADVISORY

Η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ - Το μήνυμα του CEO της TREK Development

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Λαγκάρντ: Αναθεώρηση της πρόβλεψης για πληθωρισμό τον Ιούνιο
World

Σήμα Λαγκάρντ για ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού

Πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω η πρόβλεψη του Μαρτίου για πληθωρισμό 2,6% στο τέλος του χρόνου, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ

Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου

Ο χρυσός ανέβηκε λόγω της υποτίμησης του δολαρίου, στον αντίποδα της υποχώρησης του πετρελαίου

Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων
Commodities

«Επεσε» 6% το πετρέλαιο - Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Εκατέρωθεν δηλώσεις το Σάββατο δημιούργησαν ελπίδες ότι επίκειται συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά για το πετρέλαιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies