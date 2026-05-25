Motor Oil: Υπέγραψε MOU με τη Mercuria για προμήθεια LNG μέσω του FSRU στον Κορινθιακό

Φυσικό αέριο 25.05.2026, 15:50
Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψαν η Motor Oil Hellas και η Mercuria Energy το οποίο καθορίζει ένα πλαίσιο μακροχρόνιας συνεργασίας σε σχέση με το έργο της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU) στον Κορινθιακό.

Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Mercuria, το FSRU Dioriga Gas, το οποίο αναπτύσσεται από τη MOH μέσω της θυγατρικής της Dioriga Gas, αποτελεί το πιο προηγμένο και ώριμο έργο FSRU στην Ελλάδα. Στρατηγικά τοποθετημένο, αντιπροσωπεύει την ιδανική λύση για τις εισαγωγές LNG στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το έργο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού φυσικού αερίου, στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας και στην ισχυροποίηση της θέσης της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου LNG για την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης, τα μέρη έχουν επεξεργαστεί μια βήμα προς βήμα συνεργασία όσον αφορά τη δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό, τη μακροπρόθεσμη προμήθεια LNG από τη Mercuria προς τη MOH για παράδοση μέσω του FSRU Dioriga Gas, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου για τη θέση του έργου σε εμπορική λειτουργία.

Η συνεργασία αυτή αντανακλά μια κοινή δέσμευση για την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη και για επενδύσεις σε υποδομές που διασφαλίζουν έναν αξιόπιστο και διαφοροποιημένο εφοδιασμό φυσικού αερίου, αναφέρεται. Και τα δύο μέρη προσβλέπουν στη συνεργασία τους για την προώθηση αυτής της σημαντικής προσθήκης στην ικανότητα εισαγωγής LNG της περιοχής.

Η Mercuria είναι ανεξάρτητη εταιρεία ενέργειας και εμπορευμάτων με έδρα τη Γενεύη της Ελβετία και δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η εταιρεία είναι ενεργή σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, των διυλισμένων προϊόντων, του φυσικού αερίου, του LNG, της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των μετάλλων.

Η Mercuria έχει έντονη εστίαση στη διαχείριση κινδύνων, στη συμμόρφωση, στην επιχειρησιακή αριστεία και στη δέσμευσή της να υποστηρίζει την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση μέσω επενδύσεων σε μεταβατικές και ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις.

