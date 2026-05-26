Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί

Σε τροχιά ήπιας διόρθωσης κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις που οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,32% στις 2.311,42 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 31 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,34% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.862,80 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,59% στις 2.625,69 μονάδες.

Ήπια διόρθωση

Μπορεί το αρνητικό πρόσημο να κυριαρχεί στο ταμπλό, όμως ο γενικός δείκτης εμφανίζει αντοχές, προς ώρας στα επίπεδα των 2.300 μονάδων. Οι επενδυτές προχωρούν σε επιλεκτικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, διατηρώντας ωστόσο την προσοχή τους τόσο στις εταιρικές εξελίξεις όσο και στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για ακόμη μία συνεδρίαση η ΔΕΗ, καθώς ξεκίνησε η διαπραγμάτευση 228,1 εκατομμυρίων νέων μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη βραχυπρόθεσμη πορεία της μετοχής, καθώς η αγορά αποτιμά τα νέα δεδομένα.

Την ίδια στιγμή, το διεθνές επενδυτικό κλίμα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η United States Central Command ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και σκαφών που φέρονται να επιχειρούσαν την τοποθέτηση ναρκών στα νότια της χώρας, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Cenergy, Eurobank, Σαράντης και ΕΥΔΑΠ σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Εθνική, Jumbo, Alpha Bank, Aegean, Aktor, Optima, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου, Allwyn, Metlen, ΔΑΑ και Τιτάν.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy σημειώνει κέρδη 1,16%, με τις Coca Cola, Motor Oil, Βιοχάλκο και Λάμδα να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι οι ΟΤΕ, ΕΛΧΑ και Πειραιώς.