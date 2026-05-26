ΟΛΘ: Προχωρά η σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα

Το έργο ενισχύει τη σύνδεση του ΟΛΘ με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές μεταφορές

Λιμάνια 26.05.2026, 15:32
Δημοσιεύθηκε από τη Σιδηρόδρομοι Ελλάδος η Β’ Φάση του διαγωνισμού για το έργο Σιδηροδρομική Σύνδεση του 6ου Προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και Κατασκευή Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 53,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με το έργο να περνά πλέον στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

Ο Προαστιακός και ο 6ος Προβλήτας του ΟΛΘ

Το έργο διακρίνεται σε δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη του δικτύου του Δυτικού Προαστιακού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, με την κατασκευή και λειτουργική αναβάθμιση επτά σιδηροδρομικών σταθμών/στάσεων. Για τους επιβάτες, ο Δυτικός Προαστιακός σημαίνει νέους, προσβάσιμους σταθμούς και στάσεις, με αποβάθρες, διαμορφωμένες προσβάσεις για πεζούς και άτομα με αναπηρία, καθώς και χώρους στάθμευσης στους σταθμούς, ώστε η πρόσβαση στο δίκτυο να είναι πιο εύκολη για όσους μετακινούνται από και προς τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η δεύτερη ενότητα αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσω νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Η παρέμβαση αυτή ενισχύει τη σύνδεση του λιμένα με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές μεταφορές και στους διαδρόμους διασύνδεσης με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή, όπως ανακατασκευή γραμμών όπου απαιτείται, υδραυλικά έργα, έργα αποστράγγισης και οχετοί, καθώς και οι αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και σιδηροδρομικά συστήματα για τη λειτουργία των νέων σταθμών και της σύνδεσης.

Από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου έχει προκριθεί η ανάπτυξη δικτύου μορφής «Υ», με δύο ανατολικούς κλάδους, Σίνδου και Αγχιάλου–Διαβατών, και ενιαίο κλάδο προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας συνολικά επτά στάσεις: Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης και Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Η νέα αυτή διάταξη επιτρέπει τη σύνδεση του προαστιακού δικτύου με το Μετρό Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και συνδεδεμένο σύστημα αστικών μεταφορών για την Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η σύνδεση του 6ου Προβλήτα ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο του λιμένα Θεσσαλονίκης και βελτιώνει τις διεθνείς εμπορευματικές διασυνδέσεις της χώρας.

Ο ορίζοντας υλοποίησης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η κατασκευή του Δυτικού Προαστιακού Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, ενώ η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 36 μηνών.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ότι το έργο προβλέπει τμηματικές παραδόσεις στους σταθμούς του προαστιακού, επιτρέποντας τη σταδιακή λειτουργία τμημάτων του δικτύου και τη σταδιακή απόδοση στους πολίτες, καθώς προχωρά η κατασκευή.

Αίτημα δεκαετιών

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «ένα ακόμα έργο, που σχετίζεται με ένα αίτημα δεκαετιών, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και η κατασκευή του προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης, εισέρχεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης».

«Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόρων που εξασφαλίσαμε, είναι σημαντικός. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι, στο σύνολό τους, χρηματοδοτούν έργα και μεταρρυθμίσεις προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό δεσμευτήκαμε, αυτό κάνουμε πράξη», προσέθεσε.

Ο στρατηγικός ρόλος της Θεσσαλονίκης

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σημείωσε ότι «στόχος μας είναι οι μετακινήσεις να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα: ο πολίτης να μπορεί να μετακινείται πιο εύκολα από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη, συνδυάζοντας διαφορετικά μέσα σταθερής τροχιάς. Παράλληλα, η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και συνδέεται με τον ευρύτερο διάδρομο Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας. Είναι ένα έργο για την καθημερινότητα της πόλης, αλλά και για τη θέση της Θεσσαλονίκης στον νέο μεταφορικό χάρτη της περιοχής».

Απτά οφέλη

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, Ταμείου Συνοχής και ΕΚΤ, Βασίλειος Σιαδήμας, από την πλευρά του ανέφερε πως «η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων δεν αποτυπώνεται στα ποσά, αλλά στα έργα που φτάνουν στους πολίτες. Με τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δείχνουμε πως ο σχεδιασμός μετατρέπεται σε υλοποίηση, με απτό όφελος για τη Θεσσαλονίκη και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής».

Κόμβος μεταφορών

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, σημείωσε: « Ο Δυτικός Προαστιακός και η σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου Προβλήτα αποτελούν κρίσιμες παρεμβάσεις για τη μετάβαση της Θεσσαλονίκης σε ένα πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο μοντέλο μεταφορών. Δημιουργούν τις προϋποθέσεις για καλύτερη διασύνδεση λιμένα, σιδηροδρόμου και μέσων σταθερής τροχιάς, ενισχύοντας τόσο την καθημερινή κινητικότητα όσο και τον στρατηγικό ρόλο της πόλης ως κόμβου μεταφορών και logistics στην ευρύτερη περιοχή», είπε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.

Σημειώνεται ότι το έργο προγραμματίζεται να ενταχθεί από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» του ΕΣΠΑ, ενισχύοντας τις παρεμβάσεις που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα, τις βιώσιμες μεταφορές και τις στρατηγικές υποδομές της χώρας.

