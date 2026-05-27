Πετρέλαιο: Οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν «ρίχνουν» τις τιμές

Πτώση 6% καταγράφουν οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου, μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας-πλαισίου με τις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά περισσότερο από 5% στα 88,84 δολάρια ανά βαρέλι έως τις 9 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Το διεθνές πετρέλαιο αναφοράς Brent υποχώρησε κατά περισσότερο από 4% στα 95,09 δολάρια.

Η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει την εμπορική κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα από τη σύναψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ωστόσο, το Ιράν θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία των πλοίων μέσω του Ορμούζ σε συνεργασία με το Ομάν, ανέφερε η κρατική τηλεόραση. Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, ανέφεραν τα δημοσιεύματα του πρακτορείου.

Με αργούς ρυθμούς η επιστροφή στη κανονική ροή πετρελαίου

Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα σε μια λεπτή ισορροπία μεταξύ μιας συμφωνίας και ενός νέου κύματος στρατιωτικής κλιμάκωσης, αναφέρει το CNBC. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο νότιο Ιράν αυτή την εβδομάδα, σε μια κίνηση που το Πεντάγωνο χαρακτήρισε ως αμυντική. Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να ανταποδώσει τις επιθέσεις.

Οι βετεράνοι του κλάδου είναι επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο η ροή πετρελαίου να επιστρέψει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα.

Θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να αυξηθεί η ροή πετρελαίου στο 80% των κανονικών επιπέδων, ακόμη και αν η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τερματιστεί αμέσως, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Σουλτάν Αχμέτ Αλ Τζάμπερ, επικεφαλής της Abu Dhabi National Oil Co.

Θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027 για να ομαλοποιηθεί πλήρως η ροή, πρόσθεσε.