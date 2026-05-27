Wall Street: Με μικτά πρόσημα – Σε ιστορικά υψηλά η Micron  

Με μικτά πρόσημα κινούνται και σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς αν και το ράλι στον τεχνολογικό κλάδο συνεχίζεται με αιχμή τις εταιρείες ημιαγωγών και ειδικά τη Micron Technology, ο κλάδος της κυβερνοασφαλειας πιέζεται.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,25% στις 50.586 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,07% στις 7.513 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,23% στις 26.595 μονάδες.

Οι τίτλοι και η Wall Street

Σε επίπεδο τίτλων, η Micron Technology ξεχωρίζει με το +5% που καταγράφει, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό ράλι, μετά το άλμα 19% της Τρίτης που την έφερε για πρώτη φορά σε κεφαλαιοποίηση άνω του 1 τρισ. δολαρίων. Το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει στραφεί έντονα στους κατασκευαστές μνήμης ως βασικούς «παίκτες» του AI trade. Η κορεατική SK Hynix επίσης ξεπέρασε το όριο του 1 τρισ. δολαρίων σε αποτίμηση.

Επίσης, η Bath & Body Works ενισχύεται κατά 15%, μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Η εταιρεία εκτιμά κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 0,20 και 0,25 δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για 0,21 δολάρια, σύμφωνα με αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet.

Από την άλλη, ισχυρές απώλειες άνω του 23% καταγράφει η Zscaler, μετά την πρόβλεψη για έσοδα τρέχοντος τριμήνου μεταξύ 875 και 878 εκατ. δολαρίων, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τοποθετούσαν τον πήχη στα 879 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι αγορές

Οι αγορές ενισχύονται επίσης από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που άφησαν να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης «προχωρούν ικανοποιητικά».

Το αμερικανικό αργό έχει υποχωρήσει σημαντικά και κινείται πλέον γύρω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης και της πιθανής επαναλειτουργία των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρά το ράλι των αγορών, ο Drew Pettit, στρατηγικός αναλυτής της Citi για τις αμερικανικές μετοχές, εμφανίζεται επιφυλακτικός για τη συνέχεια, σημειώνοντας ότι τα υψηλότερα επιτόκια και οι πληθωριστικές προσδοκίες δεν ευνοούν περαιτέρω αύξηση των αποτιμήσεων. Η εκτίμησή του για τον S&P 500 στις 7.700 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους υποδηλώνει περιορισμένο περιθώριο ανόδου περίπου 2%.

Αντίθετα, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο της για τον δείκτη στις 8.000 μονάδες από 7.600, στη βάση της ανθεκτικής κερδοφορίας των εταιρειών ακόμη και υπό γεωπολιτική πίεση.