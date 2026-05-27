Εισφορά αλληλεγγύης: Ερχονται αλλαγές για 400.000 συνταξιούχους

Αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων με την οποία επιβαρύνονται δυσβάσταχτα 400.000 απόμαχοι της δουλειάς με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ φέρεται να σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το 2027, αντί για την κατάργησή της που ζητούν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν πληρώσει ήδη 15 δισ. ευρώ για αυτό το χαράτσι.

Τι ετοιμάζεται

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει τη μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στις κύριες συντάξεις με αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων, αντικαθιστώντας τα σημερινά οκτώ κλιμάκια από τέσσερα, στα οποία οι κρατήσεις ΕΑΣ θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι σε όλο το ποσό, όπως συμβαίνει τώρα.

Επιπλέον, εξετάζεται και το σενάριο της κατάργησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τις επικουρικές συντάξεις που επιβαρύνει περίπου 28.000 συνταξιούχους

Σημειωτέον ότι το 2026 πάνω από 400.000 συντάξεις πάνω από 1.468 ευρώ και επικουρική μεικτή σύνταξη άνω των 300 ευρώ θα επιβαρυνθούν με 888 εκατ. ευρώ. Αυτά θα προέλθουν κατά 721 από κύριες συντάξεις και 167 εκατ. από επικουρικές, μόνο για την ΕΑΣ, αφού υφίστανται τις περικοπές ύψους 3%-14% και 3%-10%, αντιστοίχως.

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Σύµφωνα µε τον Συνήγορο του Πολίτη, η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) αυξάνεται παράλληλα με το ύψος της σύνταξης, ενώ θα έπρεπε να επιβάλλεται µε αναλογικό και δικαιότερο τρόπο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµάνει στο υπουργείο Εργασίας ότι η ΕΑΣ θα πρέπει να επιβάλλεται στη διαφορά του ποσού σύνταξης της κάθε κλίµακας και όχι σε όλη τη σύνταξη, όπως γίνεται τώρα και οδηγεί σε υπέρµετρη επιβάρυνση τους συνταξιούχους που ασφαλίστηκαν για πολλά χρόνια και παίρνουν µεγαλύτερες συντάξεις.

Ας σημειωθεί ότι και το Ελεγκτικό Συνέδριο αποδέχτηκε προσφυγή συνταξιούχου του ∆ηµοσίου, διαδικασία που ανοίγει τον δρόµο πιλοτικής δίκης στην Ολοµέλεια του ανώτατου δηµοσιονοµικού δικαστηρίου της χώρας, η οριστική απόφαση της οποίας αναμένεται στις 10 Ιουνίου. Η ουσία της διαφοράς δεν αφορά την ύπαρξη της εισφοράς αυτής καθαυτήν, η οποία έχει κριθεί κατά βάσιν συνταγµατική για τα µεταγενέστερα του 2019 έτη, αλλά τον τρόπο µε τον οποίο αυτή υπολογίζεται.

Τίθεται, δηλαδή, το ερώτημα εάν είναι συµβατή µε τις συνταγµατικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας η επιβολή ενιαίου συντελεστή επί του συνόλου της καταβαλλόµενης σύνταξης ή αν θα έπρεπε να εφαρµόζεται κλιµακωτά, µε εξαίρεση ενός βασικού ποσού, που στην προκειµένη περίπτωση προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ.