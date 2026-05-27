Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ

Reuters Breakingviews 27.05.2026, 10:06
Η αγορά της Νότιας Κορέας έχει πάρει φωτιά. Ο δείκτης Kospi σημείωσε ράλι καταγράφοντας ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, χάρη στον «στρατό» των 14 εκατομμυρίων ιδιωτών επενδυτών της χώρας που εισέρρευσαν μαζικά, ακόμη και όταν οι ξένοι επενδυτές πουλούσαν. Ωστόσο, τα αγαπημένα παιδιά της τεχνητής νοημοσύνης, Samsung Electronics και SK Hynix, ισοδυναμούν πλέον με σχεδόν το μισό του δείκτη, αφήνοντας την αγορά εκτεθειμένη σε μια πιθανή κάμψη της ζήτησης για AI και σε άλλους κινδύνους. Πρόκειται για μια δυνητική πυριτιδαποθήκη.

Μετά από μια άνοδο που ξεπέρασε το 1.000% στην τιμή της μετοχής της κατά το περασμένο έτος, η SK μόλις ενώθηκε με τις ανταγωνίστριές της στην κατασκευή τσιπ μνήμης, τη Samsung και την αμερικανική Micron Technology, αγγίζοντας σε κεφαλαιοποίηση το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για πυρίτιο αποθήκευσης δεδομένων υψηλής τεχνολογίας έχει βυθίσει τον πασιφανώς κυκλικό κλάδο σε μια σοβαρή έλλειψη, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, θα διαρκέσει για ακόμα ένα ή δύο χρόνια. Αυτό λειτούργησε ως θείο δώρο για την πρωτοπόρο της αγοράς SK: η εταιρεία, υπό την ηγεσία του Kwak Noh-jung, βρίσκεται σε τροχιά να υπερτετραπλασιάσει τα EBITDA της φτάνοντας τα 174 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σύμφωνα με τη Visible Alpha.

Η χρηματιστηριακή φρενίτιδα οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τους ιδιώτες επενδυτές της Νότιας Κορέας, ο αριθμός των οποίων ισοδυναμεί με περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας.

Από τις αρχές του έτους, οι καθαρές εκροές από ξένους επενδυτές έχουν ανέλθει σε 62 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και μεγάλο μέρος αυτού οφειλόταν σε προσαρμογές της στάθμισης των χαρτοφυλακίων παρά σε ενεργές πωλήσεις, εκτιμά ο Alvin So, στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs Research.

Οι εγχώριοι επενδυτές, ενθαρρυμένοι από τις γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις της κυβέρνησης για όσους πωλούν ξένες μετοχές και αγοράζουν εγχώριες, έχουν υπερκαλύψει με το παραπάνω τα κεφάλαια που αποχώρησαν.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυξάνονται. Το υπόλοιπο των ανεξόφλητων δανείων για αγορές με περιθώριο ασφάλισης (margin loans) έχει αυξηθεί κατά σχεδόν ένα τρίτο, ξεπερνώντας τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με την Ένωση Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων της Κορέας.

Ενώ αυτά τα απόλυτα μεγέθη εξακολουθούν να φαίνονται διαχειρίσιμα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των μοχλευμένων διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν εκτοξευθεί στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον So της Goldman, ποσό που ισούται με το 1% του free float της αγοράς – σημαντικά υψηλότερο από ό,τι στην Ταϊβάν, την Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ.

Επιπλέον, τα στοιχήματα των επενδυτών φαίνονται ανησυχητικά συγκεντρωμένα: περισσότερα από δώδεκα μοχλευμένα ETFs single-stock, που συνδέονται είτε με τις μετοχές της Samsung είτε της SK, πρόκειται να κάνουν το ντεμπούτο τους αυτή την εβδομάδα και ενδέχεται να προσελκύσουν έως και 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρών εισροών, αναφέρει το Bloomberg.

Όλα αυτά προμηνύουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η αγορά της Νότιας Κορέας θα βρίσκεται στους ρυθμούς της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο τεχνολογικός τομέας ισοδυναμεί με το ιλιγγιώδες 73% των μελλοντικών συνολικών κερδών της χώρας, εκτιμούν οι αναλυτές της BNP Paribas, οι οποίοι συμπεραίνουν ότι οι μη τεχνολογικές μετοχές φαίνονται πλέον υπερτιμημένες. Οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα».

