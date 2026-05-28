Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές

Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί εκ νέου, απομακρύνοντας τα σενάρια για ενδεχόμενη άμεση συμφωνία ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,47% στις 625 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,87% στις 10.414 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,11% στις 25.151 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,33% στις 8.181 μονάδες.

Τα μηνύματα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι πλέον αντικρουόμενα, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, να δηλώνει ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο και πως η Ουάσιγκτον «θα δώσει κάθε ευκαιρία για να πετύχουν», επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ προτιμούν «τη διαπραγματευμένη διπλωματική οδό», ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει έλεγχο στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεσμεύθηκε να αποκαταστήσει την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εντός ενός μήνα από πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σχετικό δημοσίευμα περί μνημονίου κατανόησης ως «εντελώς κατασκευασμένο».

Παράλληλα, σύμφωνα με το MS NOW, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν το βράδυ της Τετάρτης. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ενέργειες αυτές ήταν «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και στόχευαν στη διατήρηση της εκεχειρίας». Οι εξελίξεις οδήγησαν σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανησυχία προκαλούν και οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις πληθωριστικές πιέσεις που ενδέχεται να αφήσει πίσω της η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε σε συνέδριο της Τράπεζας της Ιαπωνίας στο Τόκιο ότι οι πληθωριστικές επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν ενδέχεται να διατηρηθούν ακόμη και μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Όπως σημείωσε, ακόμη κι αν το αρχικό σοκ στις τιμές της ενέργειας αρχίσει να υποχωρεί, οι δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία θα παραμείνουν αισθητές για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Στο μεταξύ, στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (INSEE) έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στη γαλλική βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 2% τον Απρίλιο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαίο επίπεδο, οι τιμές παραγωγού στη γαλλική βιομηχανία υποχώρησαν κατά 2% τον Απρίλιο.