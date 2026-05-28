Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από ΔΕΗ ελέγχει το profit taking η αγορά

Xρηματιστήριο Αθηνών 28.05.2026, 14:08
Υπό έλεγχο έχει καταφέρει να διατηρήσει τις πιέσεις της κατοχύρωσης κερδών το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο βρίσκει σημαντικές στηρίξεις στον ενεργειακό κλάδο, προκειμένου να κρατήσει τα επίπεδα μετά το εξαήμερο ανοδικό σερί του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,44% στις 2.359,63 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 149,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,50% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.989,63 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,51% στις 2.693,92 μονάδες.

Ξεχωρίζει η ΔΕΗ

Ελεγχόμενες είναι οι απώλειες που καταγράφει σήμερα το ΧΑ, σε μια συνεδρίαση όπου κυριαρχούν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις και οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δίνει μεν αφορμή στους επενδυτές να προχωρήσουν σε μερική αποφόρτιση θέσεων, χωρίς ωστόσο να διαταράσσεται ουσιαστικά η συνολική εικόνα της αγοράς.

Ισχυρές στηρίξεις δίνει η ΔΕΗ, η οποία καταγράφει ισχυρή άνοδο, συνοδευόμενη και από αυξημένο τζίρο, συγκεντρώνοντας σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η μετοχή κινείται αντίθετα από τη γενικότερη τάση της αγοράς, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις προοπτικές του ομίλου και στη στρατηγική του στον ενεργειακό τομέα.

Πιέσεις καταγράφονται στον τραπεζικό κλάδο, ωστόσο η εικόνα αποδίδεται κυρίως σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά την πρόσφατη άνοδο και λιγότερο σε ανησυχίες για τις προοπτικές του συστήματος. Το κλίμα ενισχύεται και από την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα παραμένουν περιορισμένοι και διαχειρίσιμοι.

Το ΔΝΤ πραγματοποίησε για πρώτη φορά από το 2006 Πρόγραμμα Αξιολόγησης του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (FSAP) για την Ελλάδα, με τα βασικά συμπεράσματα να χαρακτηρίζονται καθησυχαστικά. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «οι συστημικοί κίνδυνοι ήταν χαμηλοί πριν από τον πόλεμο και παραμένουν διαχειρίσιμοι», ενώ σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται ανθεκτικές ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests).

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό, τώρα, ΕΛΧΑ και Alpha Bank σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική, Eurobank, Allwyn, Πειραιώς, Aktor και ΟΤΕ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Coca Cola, ΔΑΑ, Τιτάν, Jumbo, Aegean, Cenergy και Κύπρου.

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ σημειώνει κέρδη 4,48%, με τον Σαράντη να είναι στο +1,17%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Optima, Motor Oil, Helleniq Energy, Metlen, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα, ενώ η Βιοχάλκο είναι αμετάβλητη.

