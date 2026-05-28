ΕΛΑΣ: Στις 12 το μεσημέρι καταθέτει ο Τσίπρας στον Άρειο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος

Δύο 24ωρα μετά την εκδήλωση στο Θησείο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει το επόμενο βήμα καθώς στις 12 το μεσημέρι θα μεταβεί στον Άρειο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Νωρίτερα, με μία ανάρτησή του όπου υπήρχε βίντεο από την παρουσίαση του κόμματος στο Θησεία, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία» προσθέτοντας ότι «τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα».

Η δυναμική του κόμματος αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις καθώς είναι χαρακτηριστικό πως πριν την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, εμφανιζόταν ως δεύτερο κόμμα καταγράφοντας 16,1%.

Όπως είχε γράψει χθες το in, ο κ. Τσίπρας κλείδωσε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα λίγους μήνες πριν.