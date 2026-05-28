Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για την Alpha Trust – Στα €20,20 ανά μετοχή το τίμημα

Το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το premium και οι προθεσμίες αποδοχής

Τράπεζες 28.05.2026, 09:29
Σχολιάστε
Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για την Alpha Trust – Στα €20,20 ανά μετοχή το τίμημα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξαγοράς της Alpha Trust από την Alpha Bank, μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Alpha Bank για ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο τη δημιουργία συνεργειών και τη διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών της.

Το σχέδιο εξαγοράς της Alpha Bank

Η δημόσια πρόταση, η οποία είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 6 Απριλίου 2026, αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών.

Το υψηλό αυτό premium αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία της Alpha Trust για τον όμιλο της Alpha Bank

Ήδη, η Alpha Bank έχει εξασφαλίσει σημαντικό προβάδισμα, καθώς έχει συνάψει συμφωνίες αγοραπωλησίας με βασικούς μετόχους που κατέχουν συνολικά το 69,61% της εταιρείας. Αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν και υψηλόβαθμα στελέχη της Alpha Trust, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος, γεγονός που αποτυπώνει τη στήριξη της διοίκησης στη συναλλαγή.

Το τίμημα και το «premium» προς τους μετόχους

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί το προσφερόμενο τίμημα των €20,20 ανά μετοχή, το οποίο η Alpha Bank θα καταβάλει σε μετρητά.

Η τιμή αυτή θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς:

  • υπερβαίνει κατά περίπου 56% τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων έξι μηνών,
  • είναι υψηλότερη κατά άνω του 13% σε σχέση με την αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή.

Το υψηλό αυτό premium αποτυπώνει τη στρατηγική σημασία της Alpha Trust για τον όμιλο της Alpha Bank και τις δυνατότητες περαιτέρω. ανάπτυξης των προσφερόμενων υπηρεσιών και ενίσχυσης των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία

Η περίοδος αποδοχής ξεκινά στις 29 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου 2026, δίνοντας στους μετόχους περιθώριο τεσσάρων εβδομάδων για να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στη δημόσια πρόταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέσω των χρηματιστηριακών τους διαμεσολαβητών, ενώ το πλήρες πληροφοριακό δελτίο είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank αναλαμβάνει τα κόστη εκκαθάρισης της συναλλαγής, ενώ ο φόρος μεταβίβασης παραμένει στη χρέωση των μετόχων.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026. Σε περίπτωση απόκτησης ποσοστού άνω του 90%, η Alpha Bank δύναται να ασκήσει δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών, ενώ παράλληλα οι εναπομείναντες μέτοχοι θα διαθέτουν δικαίωμα εξόδου στην ίδια τιμή.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές οι UBS και Optima Bank για τη Motor Oil μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μερίσματος
CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται
Business

Τι μέρισμα θα διανείμει η CNL Capital για τη χρήση 2025
Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές
Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Business

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 βλέπουν για τη Cenergy οι αναλυτές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας
Ακίνητα

Ξενία: Η δύσκολη επανεκκίνηση ενός ιστορικού brand φιλοξενίας

Η περίπτωση της Βυτίνας, το νέο κύμα αξιοποίησης, οι επενδύσεις και τα δύσκολα «κουφάρια» του δικτύου Ξενία

Μάχη Τράτσα
ElevenLabs: Η AI εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό ψηφιακό κράτος
Tεχνητή νοημοσύνη

Φωνητική AI από την ElevenLabs στο Ελληνικό Δημόσιο

Με τρεις άξονες συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει τις λύσεις της ElevenLabs για υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό.

Γιώργος Πολύζος
Online αγορές: Πώς πληρώνουν οι Έλληνες – Ποια προϊόντα αγοράζουν
Business

Αλλάζουν «πίστα» οι online αγορές [γραφήματα]

Πού δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση οι καταναλωτές κατά τις online αγορές τους - Το στοίχημα των επιχειρήσεων

Μαρία Σιδέρη
ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των ενσήμων «ανοίγει» το δρόμο για άμεση έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων – Ενοποιείται η διαδικασία έκδοσης κύριας και επικουρικής σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Επιδόματα: Έρχεται το ψηφιακό «μάτι» – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται ψηφιακό «μάτι» στα επιδόματα - Ποια θα σκανάρονται

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις - Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Αμοιβαία κεφάλαια: Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης πωλήσεων στο 5μηνο
Τράπεζες

Πού αποδίδεται η κάμψη στο asset management

Στα πιο δημοφιλή αμοιβαία κεφάλαια μέχρι και σήμερα, τα ομολογιακά προκαθορισμένης διάρκειας, οι προσφερόμενες αποδόσεις μειώθηκαν αισθητά

Αγης Μάρκου
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Τράπεζες
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές οι UBS και Optima Bank για τη Motor Oil μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται
Business

Τι μέρισμα θα διανείμει η CNL Capital για τη χρήση 2025

Το τελικό ποσό ανά μετοχή προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η CNL Capital κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια αποτυπώνεται τόνισε ο κ. Καραμούζης

Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές

Την εμπειρία χιλίαδων καταλυμάτων και των επισκεπτών τους θέλει να βελτιώσει η Nexi Ελλάδος και ο όμιλος webhotelier | primalres το Nexi Hospitality

Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Business

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 βλέπουν για τη Cenergy οι αναλυτές

Γιατί NBG Securities και Optima Bank χαρακτηρίζουν το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για την Alpha Trust – Στα €20,20 ανά μετοχή το τίμημα
Τράπεζες

Alpha Bank: Δημόσια πρόταση για Alpha Trust - Στα 20,20 ευρώ/μετοχή

Το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το premium και οι προθεσμίες αποδοχής

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική
Business

Premia Properties: Άνοιγμα στον τουρισμό με νέα θυγατρική

H Premia Properties στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο 1 δισ. ευρώ εντός του 2026 - Ο ρόλος της θυγατρικής

Latest News
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές οι UBS και Optima Bank για τη Motor Oil μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος της Premia Properties θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

CNL Capital: Κατανομή μερίσματος για την χρήση 2025 – Πότε θα αρχίσει να καταβάλλεται
Business

Τι μέρισμα θα διανείμει η CNL Capital για τη χρήση 2025

Το τελικό ποσό ανά μετοχή προς διανομή θα καθοριστεί βάσει του αριθμού των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η CNL Capital κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης
Τράπεζες

Καραμούζης: Η Εθνική ως «Τράπεζα της Ενέργειας» στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια αποτυπώνεται τόνισε ο κ. Καραμούζης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διορθώνει μετά την εξαήμερη άνοδο το ΧΑ

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κινείται διορθωτικά, υπό το βάρος της νέας κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Nexi Ελλάδος: Ενοποιημένη λύση πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγών για τον κλάδο της φιλοξενίας
Business

Nexi Ελλάδος: Νέο εργαλείο για κρατήσεις και ψηφιακές πληρωμές

Την εμπειρία χιλίαδων καταλυμάτων και των επισκεπτών τους θέλει να βελτιώσει η Nexi Ελλάδος και ο όμιλος webhotelier | primalres το Nexi Hospitality

Τροποποιητικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα – Τι να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ξεκινούν οι τροποποιητικές δηλώσεις - Τι να προσέξετε

Η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, αλλά όχι μόνο

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron
Φυσικό αέριο

H Chevron ξαναχτυπά - Ζητά έρευνες και στον Κυπαρισσιακό

Νέα σελίδα στους υδρογονάνθρακες με τη Chevron να ζητά και το θαλάσσιο Block 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο - Το αίτημα - Θέση operator διεκδικεί στην παραχώρηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό γεωπολιτική πίεση και πάλι οι ευρωαγορές

H ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί εκ νέου

Κλιματική αλλαγή: Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030
Κλιματική αλλαγή

SOS για κλιματική αλλαγή - Θερμοκρασίες-ρεκόρ έως το 2030

Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας

ΕΕ: Νέο «καμπανάκι» για τις εισαγωγές από Κίνα – Ποιοι κλάδοι πλήττονται
World

«Καμπανάκι» από ΕΕ για τις εισαγωγές από Κίνα - Ποιοι κλάδοι πλήττονται

Τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους δασμούς κατά της Κίνας σκοπεύει να διευρύνει η ΕΕ

Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits
English Edition

Survey: Online Shopping Becomes Entrenched in Greek Consumer Habits

More than three-quarters of consumers make frequent digital purchases as confidence in e-commerce platforms and online spending continues to rise, according to results of the survey

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη
AGRO

Φαρμάκης: Η αγροτική ανάπτυξη είναι περιφερειακή ανάπτυξη

Τι ανέφερε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Ν. Φαρμάκης για τον αγροδιατροφικό τομέα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο – Απώλειες στις αγορές
Ασία

Επανήλθε το γεωπολιτικό ρίσκο - Απώλειες στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι εξελίξεις πυροδότησαν νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου

Κυριάκος Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο
Economy

Πιερρακάκης: Δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για τα μέτρα της κυβέρνησης

Cenergy: Οι αναλυτές βλέπουν ισχυρό ξεκίνημα για το 2026
Business

Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 βλέπουν για τη Cenergy οι αναλυτές

Γιατί NBG Securities και Optima Bank χαρακτηρίζουν το ξεκίνημα της χρονιάς «ισχυρό»

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies