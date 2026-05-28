ΕΦΚΑ: Θέμα ολίγων ημερών η έκδοση των συντάξεων από το 2027

Την έκδοση κύριων συντάξεων εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης υπόσχεται ο e ΕΦΚΑ, από τον Φεβρουάριο 2027, ενώ ταυτόχρονα προχωρεί στην ενοποίηση της διαδικασίας ταυτόχρονης απονομής της κύριας και της επικουρικής σύνταξης.

Σε αυτή την προσπάθεια σημαντική θα είναι η συνεισφορά του νέου Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ταμείο, αλλά και η ψηφιοποίηση ολόκληρου του αρχείου της ασφαλιστικής ιστορίας των παλαιών ασφαλισμένων. Πρόκειται συνολικά για 53 εκατομμύρια εγγράφων με ένσημα προς του 2001.

Κατά την παρουσίαση του νέου συστήματος η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως και ο διοικητής του ΕΦΚΑ κ. Αλ. Βαρβέρης σημείωσαν ότι τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας για τους παλιούς ασφαλισμένους, ενώ σύντομα θα εμφανιστούν στην πράξη τα πρώτα αποτελέσματα γύρω από την επιτάχυνσης της έκδοσης των συντάξεων.

Σε ότι αφορά την ενοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σημειώνεται ότι το νέο μοντέλο προβλέπει την έκδοσή τους μέσα από την κοινή ψηφιακή πλατφόρμα, με τον αυτοματοποιημένο έλεγχο ασφαλιστικών στοιχείων και την ενιαία διαχείριση φακέλων.

Στην πράξη, ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει μία αίτηση και το σύστημα θα επεξεργάζεται ταυτόχρονα τόσο τα κύρια δικαιώματα όσο και η επικουρική σύνταξη.

Ασφαλιστικό βιογραφικό

Ταυτόχρονα με την πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων ο κάθε ασφαλισμένος, θα έχει πλήρη εικόνα και άμεση πρόσβαση στο ασφαλιστικό του βιογραφικό, ακόμα και στο κινητό του τηλέφωνο.

Δηλαδή, θα μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά όλα του τα ένσημα και τον χρόνο ασφάλισης. Ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 47 εκατομμύρια καρτέλες και κάθε μήνα θα ενημερώνεται το σύστημα όλο και περισσότερο με τον αντίστοιχο ασφαλιστικό χρόνο.

Μέχρι σήμερα κάτι ανάλογο ήταν δυνατό – μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» – , αλλά μόνο για την χρονική περίοδο από το 2001 και μετά.

Η πλήρης ψηφιοποίηση των ενσήμων ξεκινά από το 1980 και μετά και περιλαμβάνει όλη την ασφαλιστική ιστορία και τις μεταβολές των εργαζομένων για μια 45ετία καλύπτοντας ουσιαστικά όσους άρχισαν να ασφαλίζονται από την ηλικία των 20 ετών.

Η μετατροπή των ενσήμων σε άυλη ασφάλιση μέσω της ψηφιοποίησης του έγχαρτου αρχείου όλων των ταμείων αφορά στην κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η πρόοδος της ψηφιοποίησης κρίνεται απαραίτητη για το επόμενο στάδιο: την αυτόματη ανάγνωση των ψηφιακών χρόνων ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ. Η διαδικασία αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026, θα επιτρέψει την απονομή κύριας σύνταξης εντός λίγων ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο συνταξιούχος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει την σύνταξή του ανά πάσα στιγμή στο κινητό του, την συνταξιοδοτική του απόφαση, τη μηνιαία πληρωμή όπως και το ενδεχόμενο να δικαιούται αναδρομικά ποσά.

Στην περίπτωση των εισφορών, θα γνωρίζει πότε πληρώνονται από τον εργοδότη (εάν είναι μισθωτός) ή πότε εκδόθηκε η ταυτότητα πληρωμής για τους επαγγελματίες και αγρότες. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται άμεσα γνωστός ο χρόνος ασφάλισης, οι οφειλές αλλά και η ύπαρξη ή μη, ασφαλιστικής ικανότητας.

Στο συγκεκριμένο λογαριασμό συνδέεται και η Κάρτα Αναπηρίας, καθώς και η ΗΔΙΚΑ, έτσι ώστε να εμφανίζονται τα παραπεμπτικά και η συνταγογράφηση φαρμάκων.