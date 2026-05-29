ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Τρόφιμα – ποτά 29.05.2026, 09:54
Σχολιάστε
ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tον καθοριστικό ρόλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στην οικονομία και τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας της χώρας, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, ανέδειξε η φετινή Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών (ΣΕΒΤ), με τίτλο «Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών: Ανθεκτικότητα και Παραγωγικότητα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ιωάννης Γιώτης υπογράμμισε πως η διεθνής αβεβαιότητα όχι μόνο παραμένει αλλά εντείνεται.

ΣΕΒΤ

Η νέα γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή δημιουργεί συνθήκες αυξημένης ανησυχίας και απρόβλεπτων επιπτώσεων για την παγκόσμια και εγχώρια οικονομία, ωστόσο η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας:

–       Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της ελληνικής Μεταποίησης με κύκλο εργασιών 26,2 δισ. ευρώ

–       Συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας, με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία

–       Αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της Μεταποίησης, με περισσότερες από 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας, τις οποίες ενισχύει σταθερά

–       Διαχρονικά συνιστά μία από τις σημαντικότερες εξαγωγικές δυνάμεις της χώρας, με τα ελληνικά προϊόντα τροφίμων και ποτών να καταγράφουν εξαγωγές ύψους 7,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 15% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών υποδομή εθνικής ασφάλειας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ομιλία απεύθυνε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στην ανάπτυξη, την παραγωγική ενίσχυση και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

ΣΕΒΤ

Ο κ. Πιερρακάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Η ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών είναι υποδομή εθνικής ασφάλειας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως τέτοια. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε διαφορετική θέση από αυτή που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Ο κλάδος σας έχει ήδη αποδείξει κάτι πολύ σημαντικό: ότι η εγχώρια βιομηχανία μπορεί να είναι ανταγωνιστική, εξωστρεφής και να διεκδικεί με αξιώσεις θέση στις διεθνείς αγορές. Η δική μας δέσμευση είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί με σταθερότητα, με επενδύσεις, με τεχνολογία, με ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας και με μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προοπτική για την ελληνική παραγωγή».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας τα τρόφιμα, που όπως τόνισε αποτελεί για τη χώρα μας τόσο πρόκληση όσο και ευκαιρία ενώ υπογράμμισε πως «το ελληνικό τρόφιμο έχει τη δυνατότητα να γίνει top παγκοσμίως».

Συγκράτηση τιμών και στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημαντική προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στα επώνυμα τυποποιημένα τρόφιμα, σε ένα περιβάλλον έντονων εισαγόμενων πληθωριστικών πιέσεων και αυξημένων λειτουργικών εξόδων, λόγω ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον κ. Γρηγόρη Παύλου, Ανώτατο Ερευνητή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο δείκτης εξέλιξης τιμών στην κατηγορία των επώνυμων τυποποιημένων τροφίμων παρέμεινε οριακά μηδενικός  και αρνητικός τους τελευταίους 16 μήνες, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του κλάδου στην προστασία των ελληνικών νοικοκυριών και στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

«Ως Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αναγνωρίζουμε πλήρως την σημασία του ρόλου μας και στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία όχι μόνο μέσω της συγκράτησης των τιμών, αλλά και μέσω της διάθεσης προϊόντων σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και την άμεση ανταπόκρισή μας σε  περιόδους εκτάκτων κρίσεων. Η Ακρίβεια είναι ο χειρότερος μας εχθρός – δεν την θέλουμε, δεν την επιδιώκουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στην εναρκτήρια τοποθέτηση του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, Ιωάννης Γιώτης.

Πάνελ συζήτησης για μια ανθεκτική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε Ευρώπη και Ελλάδα

Παράλληλα, κατά την διάρκεια του πάνελ συζήτησης με τίτλο, «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να παραμείνει ανθεκτική η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών σε Ευρώπη και Ελλάδα», ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Ανδριανός εστίασε, μεταξύ άλλων, στη στήριξη του αγροτικού τομέα με κίνητρα και συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ενώ υπογράμμισε πως προτεραιότητα αποτελεί η επισιτιστική ασφάλεια, σημειώνοντας πως πρέπει να δημιουργηθεί η αίσθηση προστιθέμενης αξίας στον παραγωγό μέσα σε ένα περιβάλλον με απρόβλεπτους παράγοντες.

ΣΕΒΤ

Αντίστοιχα, ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης  Τσιόδρας αναφέρθηκε στο Green Deal και την ανάγκη τα προϊόντα τροφίμων και ποτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρούν τους ίδιους όρους ανταγωνισμού και τις ίδιες προϋποθέσεις επισημαίνοντας πως για να παραμείνουν οι Βιομηχανίας ανθεκτικές στην Ευρώπη πρέπει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες αλλαγές.

Από την πλευρά της Βιομηχανίας, ο Πρόεδρος ΣΕΒΤ τόνισε πως ο κλάδος  βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα απαιτητικής εξίσωσης καθώς καλείται να προχωρήσει με συνέπεια στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητά του, μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών κρίσεων, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή βιομηχανία τροφίμων χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα και χωρίς επενδύσεις στην παραγωγικότητα, την τεχνολογία και τη μεταποίηση.

ΣΕΒΤ: Η επόμενη ημέρα για τη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Κλείνοντας τις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒΤ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Γιώτης, ανέφερε πως η Βιομηχανία των τυποποιημένων Τροφίμων και Ποτών ανέκαθεν λειτουργούσε και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπεύθυνα και σωστά, θέτοντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε προτεραιότητα.

«Πρόσφατα είχα επισημάνει πως η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων μας, της Βιομηχανίας μας, που όλα αυτά τα χρόνια στήριξε την ελληνική οικονομία, δεν είναι ανεξάντλητη. Χρειάζεται ένα δίκαιο και ισορροπημένο πλαίσιο λειτουργίας. Πάνω απ’ όλα όμως, απαιτεί εμπιστοσύνη και σεβασμό, καθώς έχει  αποδείξει ότι σε όλες τις δυσκολίες των τελευταίων ετών  λειτουργεί με υπευθυνότητα, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η εθνική της αξία, η καθοριστική συμβολή της στη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας  και η σημαντική συνεισφορά της στην εθνική οικονομία και την Κοινωνική ευημερία», είπε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές

ΤτΕ: Πτώση στις καταθέσεις των ασφαλιστικών
Bally’s Intralot: Διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ
Business

Διανέμει μέρισμα 30 εκατ. ευρώ η Bally’s Intralot
Loulis Food Ingredients: Αποφάσισε μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή
Business

Loulis Food Ingredients: Δίνει μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή
Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
Τράπεζες

H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»
Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Μεταφορές

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για τρεις εβδομάδες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Λιανεμπόριο: Συνεχείς αφίξεις από διεθνή brands και το 2026
Business

Πού άνοιξαν νέα καταστήματα τα διεθνή brands - Οι hot πιάτσες

Είσοδος κι άλλων διεθνών brands στο λιανεμπόριο - Με ανάκαμψη αλλά συντηρητικές δαπάνες το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
TAP Air Portugal: Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια
Μεταφορές

Στην Αθήνα μετά από 14 χρόνια η TAP Air Portugal

Την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας προσφέρει η επανεκκίνηση των πτήσεων της TAP Air Portugal - Η σημασία της βραζιλιάνικης αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Capri Holdings: Ο ρόλος Michael Kors και Jimmy Choo – Στα ίδια επίπεδα με το 2025 τα μεγέθη, παρά την πώληση της Versace
World

Μια... Versace δεν φέρνει την άνοιξη

Η Michael Kors αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της Capri Holdings

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Κτηματολόγιο: Νέα ρύθμιση ξεμπλοκάρει επιδοτήσεις για χιλιάδες «γκρίζες» εκτάσεις
Ακίνητα

Το «παράθυρο» για επιδοτήσεις σε γη που δηλώνεται ως δημόσια

Τι προβλέπει νέα ρύθμιση για εκατομμύρια στρέμματα που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ ως καλλιεργούμενες αλλά εμφανίζονται ως δημόσιες στο Κτηματολόγιο;

Μάχη Τράτσα
BP: Η σύγκρουση πριν την απομάκρυνση του προέδρου της εταιρείας
World

Η σύγκρουση πριν την απόλυση του προέδρου της BP

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση με τον Μπέν Μάθιους, τον ισχυρό γραμματέα της BP

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνταξιοδότηση: Στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές – διασώστες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στα βαρέα και ανθυγιεινά 23.000 παλαιοί νοσηλευτές - διασώστες

Άμεσα στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας - Συνταξιοδότηση έως και πέντε έτη νωρίτερα για όσους προσελήφθησαν προ του 2011

Κώστας Παπαδής
Motor Oil: Θετικές οι UBS και Optima Bank μετά τα αποτελέσματα α’ τριμήνου
Business

Θετικές UBS και Optima Bank για αποτελέσματα Motor Oil

Μιλούν για ισχυρή λειτουργική επίδοση, υψηλή δημιουργία ταμειακών ροών και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές

ΤτΕ: Πτώση στις καταθέσεις των ασφαλιστικών

Κατά 0,5 % μειώθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών σύμφωνα με την ΤτΕ - Πώς κινήθηκαν οι τοποθετήσεις σε μετοχές και οι τεχνικές προβλέψεις

Loulis Food Ingredients: Αποφάσισε μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή
Business

Loulis Food Ingredients: Δίνει μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Τι αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Loulis Food Ingredients

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
Τράπεζες

H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Η Πειραιώς συγκαταλέγεται στις 600 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Μετρό Θεσσαλονίκης: Χειρόφρενο για τρεις εβδομάδες – Οι αλλαγές στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ
Μεταφορές

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για τρεις εβδομάδες

Εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης για 22 ημέρες για εργασίες στην επέκταση του συρμού προς Καλαμαριά

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου
Business

ΔΕΗ: Κατέχει το 1,62% του μετοχικού της κεφαλαίου

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 9.663.578 μετοχές, μετά από νέες αγορές ιδίων μετοχών

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης και σταθερότητας η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
Τρόφιμα – ποτά

ΣΕΒΤ: Πυλώνας ανάπτυξης η βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει συμβάλει στην παραγωγική δυναμική της χώρας με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΣΕΒΤ

Latest News
ΤτΕ: Στα 560 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Ασφαλιστικές

ΤτΕ: Πτώση στις καταθέσεις των ασφαλιστικών

Κατά 0,5 % μειώθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών σύμφωνα με την ΤτΕ - Πώς κινήθηκαν οι τοποθετήσεις σε μετοχές και οι τεχνικές προβλέψεις

Bally’s Intralot: Διανομή μερίσματος ύψους 30 εκατ. ευρώ
Business

Διανέμει μέρισμα 30 εκατ. ευρώ η Bally’s Intralot

Δικαιούχοι της διανομής της Bally’s Intralot είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens στις 24 Ιουνίου

ΕΕ: Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
AGRO

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου

Νέα στρατηγική της ΕΕ με τίτλο «Right to Stay» για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Φυσικό αέριο

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος αποτελεί ένα στοίχημα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Επεσαν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ

Η συμβατική αμοιβή της ΕΚΤΕΡ ορίζεται σε 33.600.000,00 ευρώ

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για την προμήθεια του νέου συστήματος ψηφιοποιημένης έκδοσης εγγράφων ασφαλείας
Economy

Υπερταμείο: Διαγωνισμός για ψηφιακές ταυτότητες και διαβατήρια

Το νέο σύστημα πρόκεται να ενισχύσει την ασφάλεια των εκδιδόμενων εγγράφων και να αυτοματοποιήσει συνολικά τη διαδικασία - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών

Loulis Food Ingredients: Αποφάσισε μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή
Business

Loulis Food Ingredients: Δίνει μέρισμα 0,18 ευρώ ανά μετοχή

Τι αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Loulis Food Ingredients

Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος του φθινοπώρου ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων
Economy

Πότε ξεκινά ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για την παράταση του μέτρου για το ντίζελ κίνησης

FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα
AGRO

FAO: Ζωτικής σημασίας για την επισιτιστική ασφάλεια τα προσιτά ποιοτικά τρόφιμα

Ο FAO ζητά αποτελεσματική συνεργασία για να διασφαλιστεί ότι τα βασικά, θρεπτικά, υγιεινά τρόφιμα φτάνουν σε όσους τα χρειάζονται περισσότερο

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»
Ηλεκτρισμός

ΔΕΔΔΗΕ: Υλοποίησε με επιτυχία την άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας «ΑΤΛΑΣ 2026»

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Η διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
Τράπεζες

H Πειραιώς για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Η Πειραιώς συγκαταλέγεται στις 600 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Επίδομα αδείας: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Πότε θα το λάβουν οι εργαζόμενοι - Πώς υπολογίζεται

Όταν ένας μισθωτός παίρνει την άδειά του, δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές» του, αλλά και το επίδομα αδείας

ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% τα κέρδη, αυξημένος ο τζίρος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνω του 1% τα κέρδη στο ΧΑ, αυξημένος ο τζίρος

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία εντάσσεται στον δείκτη MSCI Standard Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies