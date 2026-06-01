ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 01.06.2026, 15:20
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σαρωτικούς και απόλυτα στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Παραβάσεις και πρόστιμα από την ΑΑΔΕ

Από τους ελέγχους:

·         Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά

·         Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις

·         Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Τι ελέγχθηκε

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

·         Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,

·         Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,

·         Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της φορολογικής αρχής.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ρωσία: Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές LNG
World

Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές ρωσικού LNG
Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων
AGRO

Αντίστροφή μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης 26 εκατ. ευρώ
Wall Street: H Nvidia οδηγεί την άνοδο του Nasdaq – Στο επίκεντρο η Fed και τα στοιχεία απασχόλησης
Markets

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, ξεχωρίζει η Nvidia
Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
English Edition

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
Γαλλία: Ξένες επενδύσεις 93 δισ.ευρώ ανακοινώθηκαν στη σύνοδο «Choose France»
World

Επενδυτικά σχέδια 93 δισ. ευρω υποδέχεται η Γαλλία
ΜμΕ: Γραφειοκρατικός λαβύρινθος για όσες αναζητούν εργαζομένους εκτός ΕΕ
World

Οι ΜμΕ ζητούν προσωπικό, η γραφειοκρατία λέει «όχι»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

«Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα η αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι μισθοί από σήμερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Τι αλλάζει για χιλιάδες εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο

Airbnb: Ραβασάκια της Eφορίας για αδήλωτα εισοδήματα – Οι προθεσμίες για διορθώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στην «τσιμπίδα» ιδιοκτήτες Airbnb - Πώς θα γλιτώσουν τα πρόστιμα

Τι υποχρεούνται να πράξουν όσοι ιδιοκτήτες Airbnb λάβουν ειδοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Terracom: Εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια εταιρία εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες

Τι προβλέπεται για την τετραήμερη εργασία - Ποιους μήνες αφορά

Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα

Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο

Στόχος της ΔΥΠΑ είναι η ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία

Latest News
Ρωσία: Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές LNG
World

Ανοδος 11,5% στις εξαγωγές ρωσικού LNG

Οι εξαγωγές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) απο τη Ρωσία προς την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 16,7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 7,7 εκατομμύρια τόνους

Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων
AGRO

Αντίστροφή μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης 26 εκατ. ευρώ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα για τη μεταποίηση προϊόντων σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια - Τι χρηματοδοτείται

Wall Street: H Nvidia οδηγεί την άνοδο του Nasdaq – Στο επίκεντρο η Fed και τα στοιχεία απασχόλησης
Markets

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, ξεχωρίζει η Nvidia

Με τη Nvidia να ενισχύεται μετά την παρουσίαση νέου επεξεργαστή, η Wall Street κινείται μεικτά εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση και των επόμενων κινήσεων της Fed

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
English Edition

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens

The iconic NASDAQ Tower in Times Square lit up with a greeting for Posidonia 2026 as the world's premier shipping exhibition opened its doors in Athens on June 1

Γαλλία: Ξένες επενδύσεις 93 δισ.ευρώ ανακοινώθηκαν στη σύνοδο «Choose France»
World

Επενδυτικά σχέδια 93 δισ. ευρω υποδέχεται η Γαλλία

Τα επενδυτιά σχέδια ανακοινώθηκαν στην επιχειρηματική σύνοδο κορυφής «Choose France» που οργανώνει κάθε χρόνο η Γαλλία

ΜμΕ: Γραφειοκρατικός λαβύρινθος για όσες αναζητούν εργαζομένους εκτός ΕΕ
World

Οι ΜμΕ ζητούν προσωπικό, η γραφειοκρατία λέει «όχι»

Μόλις μία στις επτά ΜμΕ στην ΕΕ επιχείρησε να προσλάβει εργαζομένους εκτός της Ένωσης την τελευταία διετία

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Κόσμος

To Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Τι μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim – Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα, καθώς και τις αμερικανικές παραβιάσεις της εκεχειρίας

Κίνα: Επεκτείνει τους περιορισμούς στις συναλλαγές με ξένες εταιρείες
World

Κίνα: Επεκτείνει τους περιορισμούς στις συναλλαγές με ξένες εταιρείες

Σε ισχύ απο την 1η Ιουλίου, οι ρυθμίσεις που επιτρέπει στην Κίνα να επιβάλλει την ακύρωση ολοκληρωμένων συναλλαγών στο εξωτερικό

Unilever: Επένδυση 270 εκατ. δολαρίων σε νέο ερευνητικό κέντρο στις ΗΠΑ
Business

Η νέα «καρδιά» της καινοτομίας της Unilever χτυπά στο Κονέκτικατ

Η Unilever επενδύει 270 εκατ. δολάρια σε νέο ερευνητικό κέντρο στο Νιου Χέιβεν, το οποίο θα λειτουργήσει από το 2029

Νατάσα Σινιώρη
BYD: Αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις τον Μάιο
World

Αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις της BYD τον Μάιο

Οι παγκόσμιες πωλήσεις της BYD τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 0,3% σε ετήσια βάση, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,8%

ΗΠΑ: Δάνεια 560 δισ. δολ. απο ιδιωτικά κεφάλαια σε αμερικανικές εταιρείες
World

Δάνεια 560 δισ. δολ. σε αμερικανικές επιχειρήσεις απο ιδιωτικά κεφάλαια

Οι χορηγήσεις απο ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια συνέβαλαν στη δημιουργία 6,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις

Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου,τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

«Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αγγελίες εργασίας

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας - Οι νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies