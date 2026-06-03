Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου

Reuters Breakingviews 03.06.2026, 07:55
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Η πρόοδος της Huawei θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στον πόλεμο των μικροτσίπ
Ka Sing Chan

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Reuters Breakingviews

Η Κίνα αποκτά νέα αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις τεχνολογικές της δυνατότητες. Ο εγχώριος πρωταθλητής της στην τεχνητή νοημοσύν, η Huawei, δηλώνει ότι μπορεί να κατασκευάσει ημιαγωγούς κορυφαίας ποιότητας εντός πέντε ετών, παρακάμπτοντας αποτελεσματικά τις κυρώσεις και τους ελέγχους εξαγωγών της Ουάσιγκτον. Αυτό θα μείωνε τη ζήτηση στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου για προϊόντα που κατασκευάζονται από την Nvidia και άλλους δυτικούς προμηθευτές. Η απειλή αυτή αυξάνει την πίεση προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αυστηροποιήσει τους περιορισμούς κατά της Κίνας.

Σε ένα υψηλού προφίλ συνέδριο στη Σαγκάη την περασμένη εβδομάδα, η He Tingbo, κορυφαία μηχανικός της Huawei η οποία αποκαλείται και ως η «βασίλισσα των τσιπ» της Κίνας, παρουσίασε μια πρωτοποριακή προσέγγιση στον σχεδιασμό και την κατασκευή επεξεργαστών, η οποία ονομάστηκε «Tau Scaling Law». Οι κατασκευαστές, με επικεφαλής την αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων Taiwan Semiconductor Manufacturing βασίζονται στη σμίκρυνση των μικροτσίπ προκειμένου να χωρέσουν περισσότερα τρανζίστορ, ώστε να δημιουργήσουν ακόμη πιο ισχυρούς επεξεργαστές, απαραίτητους για την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, αυτό έχει γίνει απαγορευτικά ακριβό και τεχνικά πολύπλοκο, δεδομένης της σχεδόν ατομικής ακρίβειας που απαιτείται.

Για τη Huawei, η οποία έχει αποκλειστεί από την αμερικανική τεχνολογία από το 2019 υπό το βάρος εξουθενωτικών αμερικανικών κυρώσεων, η εναλλακτική λύση είναι ο σχεδιασμός τσιπ με στοιβαζόμενα κυκλώματα. Αυτό μειώνει την απόσταση που διανύουν τα σήματα, αυξάνοντας την απόδοση σε ένα επίπεδο που η He της Huawei ισχυρίζεται ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τα πιο προηγμένα τσιπ της TSMC.

Η ιδέα αυτή δεν είναι εντελώς νέα. Οι κολοσσοί του κλάδου, TSMC και Samsung Electronics, αναπτύσσουν καινοτομίες στη λεγόμενη τεχνολογία στοίβαξης εδώ και χρόνια. Το κατά πόσο το χρονοδιάγραμμα της Huawei είναι εφικτό είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, αλλά οι υφιστάμενοι περιορισμοί των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την κατανάλωση ενέργειας και άλλα τεχνικά εμπόδια, σημαίνουν ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει τρομερές δυσκολίες στο να προσφέρει αυτή την εναλλακτική λύση σε ευρεία κλίμακα.

Ωστόσο, μια ενδεχόμενη επιτυχία θα αποτελούσε ένα μεγάλο βήμα προόδου στην εκστρατεία του Πεκίνου να σπάσει τον έλεγχο της Δύσης στις αλυσίδες εφοδιασμού τεχνολογίας. Η Nvidia, η οποία αναθέτει την κατασκευή των τσιπ της στην TSMC, κυριαρχεί επί του παρόντος στην αγορά των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των πιο πρόσφατων μοντέλων AI, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τα κινεζικά εργαστήρια AI DeepSeek και Alibaba.

Η εταιρεία υπό την ηγεσία του Jensen Huang κατέγραψε το εντυπωσιακό ποσό των 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, με την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να αντιπροσωπεύουν περίπου το 13% των πωλήσεων, παρά τους εξαγωγικούς περιορισμούς. Η εταιρεία του Huang αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο τον κίνδυνο να αποκλειστεί από την Κίνα, σε μια εποχή που οι τεχνολογίες αιχμής —από τα αυτοοδηγούμενα αυτοκίνητα μέχρι τη ρομποτική— μόλις αρχίζουν να απογειώνονται. Η DeepSeek και οι ανταγωνιστές της αποφεύγουν ήδη τα τσιπ της Nvidia και άλλων ξένων εταιρειών για την επεξεργασία ερωτημάτων σε ήδη εκπαιδευμένα μοντέλα AI (διαδικασία γνωστή ως inference / εξαγωγή συμπερασμάτων), προτιμώντας εγχώριες εναλλακτικές λύσεις.

Η Ουάσιγκτον μπορεί να αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Huawei, στοχεύοντας ακόμη και τις θυγατρικές του ομίλου. Θα μπορούσε επίσης να επεκτείνει τους περιορισμούς ώστε να καλύψουν περισσότερα εργαλεία σχεδιασμού και λογισμικό, διασφαλίζοντας ότι άλλες κινεζικές εταιρείες κατασκευής τσιπ δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν παρόμοιες καινοτομίες. Αυτό θα πίεζε Αμερικανούς προμηθευτές όπως η Synopsys και η αξίας 103 δισεκατομμυρίων δολαρίων Cadence Design Systems.

Όπως όλα δείχνουν, ο νόμος «Tau Scaling Law» πρόκειται να οδηγήσει σε μια τεράστια μεγέθυνση του πολέμου των τσιπ μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

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Ka Sing Chan

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