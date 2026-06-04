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ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Qu Shengbin. ανέπτυξε την ολιστική στρατηγική του Λιμένα Πειραιά

Λιμάνια 04.06.2026, 14:33
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ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών
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Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια με θέμα “Delivering the EU Ports Strategy: Requirements, Investment Needs & Funding Pathways” συμμετείχε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Qu Shengbin. 

Ο κ. Qu υπογράμμισε την σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα όπως η πράσινη μετάβαση και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη

Ο κ. Qu ανέπτυξε την ολιστική στρατηγική του Λιμένα Πειραιά που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών. Επίσης αναφέρθηκε στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιούνται στο λιμάνι του Πειραιά και στην βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων προκειμένου να επιταχυνθούν τα μεγάλα έργα που θα βελτιώσουν και την ανταγωνιστικότητα του λιμένος.

Ενίσχυση ευρωπαϊκής συνεργασίας

Ακόμη ο κ. Qu υπογράμμισε την σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα όπως η πράσινη μετάβαση και στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη, προωθώντας παράλληλα διατροπικές, βιώσιμες και έξυπνες λύσεις.

Η ΟΛΠ Α.Ε. που είναι εισηγμένη στο Euronext Athens, διαχειρίζεται και λειτουργεί τον Λιμένα Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας. Οι δραστηριότητες στο Λιμάνι του Πειραιά περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, τη μεταφορά επιβατών, τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και αυτοκινήτων, τις γενικές μεταφορές, τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, τα logistics και υπηρεσίες ελεύθερης ζώνης.

Την τελευταία δεκαετία η ΟΛΠ Α.Ε. σημειώνει αδιάλειπτη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και με στοχευμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων ψηφιοποίησης, σε όλο το φάσμα των λιμενικών της δραστηριοτήτων, συνεισφέροντας σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της χώρας και κυρίως ανταποδίδοντας σημαντικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία.

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