Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει και πάλι την ανοδική διέξοδο η αγορά

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Με συγκρατημένες συναλλαγές και χαμηλό τζίρο εξελίσσεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά ωστόσο να εμφανίζει σαφή διάθεση ανάκτησης των απωλειών που κατέγραψε κατά τη διήμερη διόρθωση που προηγήθηκε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,22% στις 2.369,07 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 86,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,33% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.008,00 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,16% στις 2.681,26 μονάδες.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Θετική η εικόνα σήμερα στο ΧΑ, με τον τραπεζικό κλάδο να έχει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος. Παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά για το ελληνικό χρηματιστήριο. Ο Γενικός Δείκτης όχι μόνο διατηρεί τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψε τον Μάιο, αλλά καταφέρνει να τα διευρύνει, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Η τρέχουσα φάση συσσώρευσης θεωρείται από αρκετούς αναλυτές εύλογη και υγιής, καθώς επιτρέπει στην αγορά να αφομοιώσει τα πρόσφατα κέρδη και να συγκεντρώσει νέες δυνάμεις. Όσο διατηρείται αυτή η εικόνα σταθεροποίησης, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για μια νέα απόπειρα προσέγγισης και δοκιμασίας των υψηλών του έτους.

Ωστόσο, για να μπορέσει η αγορά να κινηθεί με μεγαλύτερη δυναμική και να διεκδικήσει με αξιώσεις την υπέρβαση του ορίου των 2.400 μονάδων, απαιτείται ένα πιο υποστηρικτικό διεθνές περιβάλλον. Η επιφυλακτικότητα που επικρατεί στις μεγάλες ξένες αγορές εξακολουθεί να λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την ανάληψη υψηλότερου επενδυτικού ρίσκου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική σημειώνει κέρδη 3%, με τις Σαράντης, Alpha Bank και Optima να σημειώνουν άνοδο που ξεπερνά το 2%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Eurobank, Cenergy, Allwyn, Metlen, Τιτάν, Πειραιώς, Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, Helleniq Energy και Κύπρου.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ, ΔΑΑ, Aegean, Coca Cola, Aktor, ΟΤΕ και ΔΕΗ, με τη Βιοχάλκο να μην έχει μεταβολή. Η Motor Oil χάνει 0,65%.