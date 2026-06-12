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Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αποκλιμακώνουν τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων

Ομόλογα 12.06.2026, 14:06
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Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Τζούλη Καλημέρη

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Ράλι καταγράφουν τα ευρωπαϊκά ομόλογα με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που αποκλιμακώνουν τις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Το σήμα έδωσαν τα διετή ευρωπαϊκά ομόλογα, οι τίτλοι επηρεάζονται από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια, καθώς οι traders μειώνουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων στην περιοχή.

Η απόδοση των διετών βρετανικών ομολόγων μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 4,20% , το χαμηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων ενώ των γερμανικών μειώθηκε σχεδόν κατά 10 μονάδες βάσης στο 2,58%.

Οι αποδόσεις αποκλιμακώθηκαν και στα 10ετή ευρωπαϊκά ομόλογα, τον δείκτη αναφοράς για τον δανεισμό των κυβερνήσεων.

Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου υποχώρησε κατά σχεδόν 8 μονάδες βάσης στο 3,664, του γερμανικού κατά 3 μονάδες βάσης, του γαλλικού κατά 4 και πλέον μονάδες στο 3,641%, του ιταλικού κατά 6 και πλέον μονάδες στο 3,737% και του βρετανικού κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,445%.

«Τα ευρωπαϊκά ομόλογα αντιδρούν στους πιο αισιόδοξους τίτλους ειδήσεων που λαμβάνουμε. Το πετρέλαιο συνεχίζει την ελεύθερη πτώση του και αυτό οδηγεί σε ράλι» εξηγεί στο Bloomberg η Evelyne Gomez-Liechti, στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Mizuho International Plc. «Είναι λογικό για την αγορά να προεξοφλήσει κάποια αισιοδοξία για μια λύση».

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μειώνουν τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων

Η αισιοδοξία ξεκίνησε από την απότομη αλλαγή του τόνου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ ξεκίνησε με απειλές για βομβαρδισμό και κατάσχεση των ενεργειακών υποδομών την  Πέμπτη και στη συνέχεια δήλωσε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με το Ιράν.

Σήμερα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ την εβδομάδα που έρχεται.

Οι traders έχουν πλέον περιορίσει τα στοιχήματά τους για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το υπόλοιπο του έτους, μετά την χθεσινή απόφαση να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25%.

Οι αγορές χρήματος έχουν επίσης μειώσει τις πιθανότητες η Τράπεζα της Αγγλίας να αυξήσει τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους.

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