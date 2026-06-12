Wall Street: Άνοδο έφεραν η SpaceX και η πιθανότητα ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή στη Wall Street, καθώς η ανοδική πορεία της SpaceX κατά την έναρξη των συναλλαγών ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, με τους επενδυτές να ελπίζουν παράλληλα στην επίτευξη μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,50% κλείνοντας στις 7.431,40 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινήθηκε ανοδικά κατά 0,31% κλείνοντας στις 25.888,844 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 353,54 μονάδων, ή 0,70%, κλείνοντας τελικά στις 51.202,29 μονάδες.

Η εταιρεία κατασκευής πυραύλων του Ίλον Μασκ έκανε το ντεμπούτο της στον Nasdaq στα 150 δολάρια ανά μετοχή, με το σύμβολο SPCX. Αυτό είναι πάνω από την τιμή των 135 δολαρίων της δημόσιας προσφοράς. Η μετοχή ανέβηκε πάνω από 20% λίγο μετά το άνοιγμα και έκλεισε με άνοδο 19%.

Η άνοδος της SpaceX ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οδηγώντας ορισμένους στη Wall Street να πιστεύουν ότι και άλλες μετοχές ενδέχεται να είναι υποτιμημένες.

«Η σειρά των αρχικών δημόσιων προσφορών, που πλέον μοιάζει να μετατρέπεται σε κάτι μαζικό, ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό», δήλωσε ο Μαρκ Κλάιν, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της SuRo Capital. «Η SpaceX θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας».

«Αν κοιτάξετε την αγορά των IPO στο μέλλον, υπάρχουν πολλές εταιρείες που θέλουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, αλλά μπορεί να δείτε μερικές από τις πιο σημαντικές να περιμένουν να δουν τι θα συμβεί, επειδή τεράστια ποσά κεφαλαίου ρέουν προς μια χούφτα εταιρειών», πρόσθεσε.

Ο τεχνολογικός κλάδος παρουσίασε μικτή εικόνα σήμερα, αλλά είχε σημειώσει άνοδο τις τελευταίες ημέρες, χάρη στις προσδοκίες για μια επιτυχημένη εισαγωγή της SpaceX, η οποία αποτελεί επίσης δείκτη του ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη λόγω της μονάδας xAI που διαθέτει. Η Nvidia, η «αγαπημένη» του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ άλλες εταιρείες όπως η Advanced Micro Devices και η Alphabet σημείωσαν άνοδο κατά 4% και 1% αντίστοιχα. Η Broadcom και η Palantir Technologies, εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, βρέθηκαν στο κόκκινο, όπως και η Amazon με την Microsoft.

«Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, κατά τη γνώμη μου, γίνεται όλο και ισχυρότερο», δήλωσε ο Τζεφ Κιλμπεργκ, Διευθύνων Σύμβουλος της KKM Financial. «Τίποτα δεν κινείται σε ευθεία γραμμή, και έχουμε δει μερικές μικρές διακυμάνσεις στο Nasdaq, ίσως περισσότερο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων παρά λόγω της δημόσιας προσφοράς της SpaceX. Αλλά πιστεύω ότι η ηγετική θέση [των «Magnificent Seven»] θα πρέπει να παραμείνει».

Οι μετοχές είχαν προηγουμένως σημειώσει πτώση, ενώ το πετρέλαιο ανέκαμψε από τα χαμηλά της συνεδρίασης, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν «καλό θα ήταν να συμμαζευτεί», ακόμη και ενώ μια υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρισκόταν στο τραπέζι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate έκλεισαν με πτώση 3% στα 84 δολάρια περίπου το βαρέλι.

Αργότερα την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι «έχει επιτευχθεί τελικό, συμφωνημένο κείμενο» συμφωνίας. Οι κύριοι δείκτες ανέκτησαν μέρος της δυναμικής τους μετά από αυτά τα σχόλια.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι το προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από τις ΗΠΑ για άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, καθώς και δέσμευση από το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ελβετία ήδη από την Κυριακή, ανέφερε το Bloomberg την Παρασκευή, επικαλούμενο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα σχέδια.