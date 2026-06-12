 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

OT Forum – Καραλή (Enerwave) – Στάμτσης (ΕΣΑΗ) – Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Πώς θα επιτευχθεί το electrification

Οι Κατερίνα Καραλή (Enerwave), Γιώργος Στάμτσης (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτης Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ) μίλησαν στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 12.06.2026, 17:49
Σχολιάστε
OT Forum – Καραλή (Enerwave) – Στάμτσης (ΕΣΑΗ) – Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Πώς θα επιτευχθεί το electrification
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά ενέργειας και στον μεγάλο στόχο του electrification αναφέρθηκαν οι Κατερίνα Καραλή, διευθύντρια στρατηγικού σχεδιασμού και ρυθμιστικών θεμάτων στην Enerwave, Γιώργος Στάμτσης, γενικός διευθυντής Συνδέσμου Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτης Λαδακάκος, πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ (εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας), μιλώντας στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα, Αθανασία Ακρίβου και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Η Κ. Καραλή εξηγώντας τη σκοπιμότητα του εξηλεκτρισμού εστίασε σε τρία ζητήματα. «Πρώτον, για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει προτεραιότητά της τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, συνεπώς ο εξηλεκτρισμός είναι ένα βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στις διάφορες ενεργειακές χρήσεις της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής θα μεταβεί σε καθαρότερες τεχνολογίες. Δεύτερον, για την ασφάλεια τροφοδοσίας, αφού τα προηγούμενα χρόνια προφανώς η ΕΕ ένιωσε περισσότερο από ποτέ την ανάγκη να εξαρτηθεί από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους ο εξηλεκτρισμός και η αντικατάσταση αυτών των πόρων με εγκαταστάσεις και δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Και τρίτον, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της βιομηχανίας» .

Κατερίνα Καραλή, διευθύντρια στρατηγικού σχεδιασμού και ρυθμιστικών θεμάτων στην Enerwave

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς ανταποκρίνονται οι ηλεκτροπαραγωγοί φυσικού αερίου σε αυτό το mega trend, ο Γ. Στάμτσης σημείωσε ότι «οι εταιρείες οι οποίες έχουν τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι ταυτόχρονα και οι εταιρείες που είναι οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε ανανεώσιμες πηγές και τώρα στις μπαταρίες, στις μονάδες αποθήκευσης που έρχονται, άρα και στο νέο περιβάλλον οι εταιρείες αυτές θα είναι αυτές που θα δώσουν το νέο μείγμα ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα όμως σε όλη αυτή τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης προκειμένου να μη σβήνουν τα φώτα μας κάθε μέρα και προκειμένου να μπορούμε να έχουμε τα κλιματιστικά να λειτουργούνε στο φουλ όσο χρειάζεται και το καλοκαίρι και τον χειμώνα, χρειάζεται να ξέρουμε ότι είτε φυσάει είτε δεν φυσάει είτε έχει ήλιο είτε περνάνε σύννεφα, το ρεύμα θα περνάει από τα καλώδια. Αυτό το εξασφαλίζουν οι μονάδες φυσικού αερίου οι οποίες έχουν διαθέσιμο συνεχώς το φυσικό αέριο, άρα μπορούν να λειτουργήσουν στο μάξιμουμ της ισχύος τους στις ώρες αιχμής και ταυτόχρονα μπορούν κάθε μέρα μέσω των τεχνικών ιδιοτήτων που έχουν να καλύπτουν όλες εκείνες τις διακυμάνσεις που έχουμε στις ανανεώσιμες πηγές».

Γιώργος Στάμτσης, γενικός διευθυντής Συνδέσμου Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ)

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αιολικών αναφέρθηκε διεξοδικά ο Π. Λαδακάκος της ΕΛΕΤΑΕΝ. Οπως είπε, «ο εξηλεκτρισμός δεν έχει κανένα νόημα άμα δεν μετασχηματίσουμε το ηλεκτρικό μας σύστημα να παράξει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με την υποστήριξη αποθήκευσης πάντα. Γιατί πλέον από ένα σημείο διείσδυσης ΑΠΕ και παραπάνω χωρίς αποθήκευση αρχίζουν και υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία ήδη τα ζούμε στο ηλεκτρικό μας σύστημα. Σίγουρα το φυσικό αέριο χρειάζεται ακόμα για κάποια χρόνια, αλλά είναι ένα καύσιμο το οποίο ο στόχος είναι σιγά-σιγά να κάνει αυτό που λέμε phase out και να φύγει από το ηλεκτρικό σύστημα. Και από κει και πέρα πρέπει να δει κανένας από τις εμπορικά αξιοποιήσιμες ΑΠΕ ποιες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μαζικά σε ηλεκτροπαραγωγή που να καλύψει τις ανάγκες της χώρας. Εκεί πράγματι είναι κρίσιμος ο ρόλος της ολικής ενέργειας.

Ο Π. Λαδακάκος άσκησε επίσης την κριτική ότι «ενώ έχουμε φτάσει πλέον πάνω από το 55% να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, μέσα στο σύστημα δεν υπάρχουν αρκετά αιολικά και έχουν μπει πολύ περισσότερα φωτοβολταϊκά οπότε πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε εξισορρόπηση του ενεργειακού μείγματος». Υποστήριξε ότι «χρειάζονται πολύ περισσότερα αιολικά πάρκα τα επόμενα χρόνια και σε αυτό βοηθάνε όχι μόνο τα χερσαία αλλά θα βοηθήσουν και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα τα οποία μπορούν να παράξουν μαζικά ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα σε πολύ μεγάλη αξιοπιστία κατά κάποιο τρόπο προσομοιώνοντας τις μονάδες βάσης»

Παναγιώτης Λαδακάκος, πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ (εταιρείες παραγωγής αιολικής ενέργειας)

Εστιάζοντας στη στρατηγική της enerwave η Κ. Καραλή τόνισε ότι «η εταιρεία προσφέρει λύσεις εξηλεκτρισμού εκεί που υπάρχει περιβαλλοντικό όφελος και οικονομική αποδοτικότητα.Όπως εξήγησε, «ο εξηλεκτρισμός πρέπει να γίνει ελκυστικός. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει ελκυστικός οικονομικά. Άρα πρέπει το προϊόν, το τελικό προϊόν και οι λύσεις που προσφέρουμε στους πελάτες μας να είναι ανταγωνιστικές και οικονομικές. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εστιάζει στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου με ποικιλία τεχνολογιών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από σταθμούς αποθήκευσης από συμβατική ενέργεια αλλά και από εργαλεία διαχείρισης απόκρισης της ζήτησης έτσι ώστε να περάσει όφελος στον καταναλωτή και να δημιουργήσει προϊόντα με μεγαλύτερη ευελιξία τα οποία δίνουν και την αξία στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας που μεταφέρεται με τη σειρά του και κάνει νόημα για τον εξηλεκτρισμό».

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και στις νέες προκλήσεις που μπορεί να έχουν οι ηλεκτροπαραγωγοί, ο Γ. Στάμτσης εξήγησε ότι καταγράφηκε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι, αλλά το 18% είναι οι εξαγωγές και το άλλο 5% είναι επειδή έχει διασυνδεθεί η Κρήτη οπότε όλα τα φορτία της Κρήτης πια εξυπηρετούνται από την ηπειρωτική χώρα, άρα η καθαρή αύξηση λόγω εξηλεκτρισμού στη χώρα φέτος σε σχέση με πέρσι είναι 0%!». Η απάντηση στο ερώτημα πώς θα αλλάξει αυτό είναι, κατά τον Γ. Στάμτση, οι περισσότερες αντλίες θερμότητας ως μέσο θέρμανσης, αλλά ο ηλεκτρισμός πρέπει να καταστεί πιο συμφέρουσα επιλογή σε σχέση και με το πετρέλαιο και με το φυσικό αέριο για τη θέρμανση. Στο σημείο αυτό πρότεινε την αποφόρτιση του ηλεκτρισμού από όλες αυτές τις φορολογίες που του έχουν επιβληθεί. Το δεύτερο αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το τρίτο να έχουμε περισσότερα data center στη χώρα μας.

Στο καθεστώς επενδύσεων στα αιολικά αναφέθηκε τέλος ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, ο οποίος χαρακτήρισε τα αιολικά ως την πιο αδικημένη τεχνολογία ΑΠΕ καθώς για να υλοποιηθεί σήμερα ένα αιολικό πάρκο φτάνει και καμιά φορά ξεπερνάει τα 10 χρόνια από τη μέρα που της πρώτης αίτησης μέχρι τη μέρα που θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Αναφέρθηκε επίσης στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ το οποίο, όπως είπε, εμφανίζει ένα πλέγμα περιορισμών που επί της ουσίας τα επόμενα χρόνια θα περιορίσει συντριπτικά την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων αν όχι να την ακυρώσει πλήρως.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO
AGRO

Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO
Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub
English Edition

Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub
Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones
Κόσμος

Οι ΗΠΑ καταρρίπτουν ιρανικά drones στα Στενά του Ορμούζ
ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο έρευνας από εισαγγελείς πολλών πολιτειών η OpenAI και η χρήση του ChatGPT
Τεχνολογία

Στο μικροσκόπιο OpenAI και χρήση ChatGPT
Τουρισμός, πολιτισμός και υποδομές: Το τρίπτυχο της επόμενης ημέρας
OT FORUM

Ο τουρισμός αντέχει στις κρίσεις - Το νέο μεγάλο στοίχημα
Γιάννης Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της Alter Ego Media»
Business

Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της AEM»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Fourlis: Το 2026 χρονιά μετάβασης για τον όμιλο
Business

Fourlis: Το 2026 χρονιά μετάβασης για τον όμιλο

Η αναδιάρθρωση του ομίλου - Ο Fourlis θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος 0,1425 ευρώ ανά μετοχή

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
SpaceX: Η IPO που επισκίασε όλες τις άλλες [γράφημα]
Τεχνολογία

Ποιοι επένδυσαν στην SpaceX [γράφημα]

Η SpaceX συγκέντρωσε 75 δισ. δολ. σε μια δημόσια προσφορά που έσπασε κάθε ρεκόρ

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ίλον Μασκ: Η IPO της SpaceX τον καθιστά πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο
World

Ίλον Μασκ, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου

Η επιρροή του Ίλον Μασκ εκτείνεται στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της διαστημικής, της τεχνητής νοημοσύνης και των social media

Δημήτρης Σταμούλης
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026
Macro

ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026

Γιατί θα είναι περιορισμένος ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων στην ευρωζώνη

Τάσος Μαντικίδης
Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή
Κόσμος

Πιθανή υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Μετά το Bloomberg ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα μπορούσε να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από OT FORUM
Τουρισμός, πολιτισμός και υποδομές: Το τρίπτυχο της επόμενης ημέρας
OT FORUM

Ο τουρισμός αντέχει στις κρίσεις - Το νέο μεγάλο στοίχημα

Η κλιματική κρίση, οι υποδομές και η σύνδεση με τον πολιτισμό καθορίζουν την επόμενη μέρα στον ελληνικό τουρισμό

Γιώργος Πολύζος
OT FORUM: Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο
OT FORUM

Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο

Για την επίδραση της ΑΙ και τις αλλαγές που επέρχονται στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μίλησαν στο 7o OT FORUM o Θεόδωρος Σκυλακάκης οικονομολόγος, βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και πρώην υπουργός και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης επίκουρος καθηγητής Παν. Κρήτης και πρ. συντονιστής Γρ. Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

OT FORUM: Μακέδος – Αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής ο κλάδος υποδομών και κατασκευών
OT FORUM

Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει ο κλάδος υποδομών και κατασκευών

Για την αναπτυξιακή πορεία του κλάδου υποδομών και κατασκευών μίλησε ο Κωνσταντίνος Μακέδος, πρόεδρος ΤΜΕΔΕ, στο 7ο ΟΤ FORUM

OT FORUM – Κανελλόπουλος-Μπαλούμης: Η Ελλάδα είναι ένα hub καινοτομίας
OT FORUM

Κανελλόπουλος-Μπαλούμης: Η Ελλάδα είναι ένα hub καινοτομίας

Στο 7ο OT FORUM, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος και ο Βασίλης Μπαλούμης μίλησαν για το συνδυασμό καινοτομίας, τεχνολογίας και πιστοποίησης

OT FORUM: Νίκος Λούλης – Η βιομηχανία πρέπει να γίνει βασικός πυλώνας του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας
OT FORUM

Ν. Λούλης: Η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται σε έναν μόνο πυλώνα ανάπτυξης

Ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients Νίκος Λούλης αναλύει στο 7ο OT FORUM τον ρόλο της βιομηχανίας, την τεχνητή νοημοσύνη, το έλλειμμα δεξιοτήτων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία

OT Forum – Καραλή (Enerwave) – Στάμτσης (ΕΣΑΗ) – Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ): Πώς θα επιτευχθεί το electrification
OT FORUM

Το electrification όπλο για ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα

Οι Κατερίνα Καραλή (Enerwave), Γιώργος Στάμτσης (ΕΣΑΗ) και Παναγιώτης Λαδακάκος (ΕΛΕΤΑΕΝ) μίλησαν στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Ιωάννα Δρέττα (REDS): Ο τουρισμός δοκιμάζεται αλλά αντέχει
OT FORUM

Τουρισμός: Μια «βαριά βιομηχανία» που δοκιμάζεται αλλά αντέχει

Η CEO της REDS, Ιωάννα Δρέττα, ανέλυσε στο πλαίσιο του ΟΤ Forum τις προκλήσεις της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας και τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού

Latest News
Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO
AGRO

Τα ιστορικά κρασιά της Ευρώπης διεκδικούν θέση στην UNESCO

Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αναγνώριση μιας οινικής παράδοσης αιώνων που διαμόρφωσε το εμπόριο, τον πολιτισμό και την ταυτότητα της Μεσογείου

Γιώργος Μαζιάς
Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub
English Edition

Greece, US, Cyprus, Israel Launch East Med Energy Hub

The four countries signed a declaration at Rice University in Houston establishing the East Mediterranean Energy Center, a permanent research body aimed at bolstering regional energy security and infrastructure connectivity.

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την κατάρριψη ιρανικών drones
Κόσμος

Οι ΗΠΑ καταρρίπτουν ιρανικά drones στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones «σε μια προσπάθεια να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ» και «οι αμερικανικές δυνάμεις τα κατέρριψαν όλα», σύμφωνα με τη CENTCOM.

ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο έρευνας από εισαγγελείς πολλών πολιτειών η OpenAI και η χρήση του ChatGPT
Τεχνολογία

Στο μικροσκόπιο OpenAI και χρήση ChatGPT

Εισαγγελείς στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει έρευνα για την OpenAI και τη χρήση του ChatGPT - Υποβάλλουν αιτήματα για παροχή πληροφοριών

Τουρισμός, πολιτισμός και υποδομές: Το τρίπτυχο της επόμενης ημέρας
OT FORUM

Ο τουρισμός αντέχει στις κρίσεις - Το νέο μεγάλο στοίχημα

Η κλιματική κρίση, οι υποδομές και η σύνδεση με τον πολιτισμό καθορίζουν την επόμενη μέρα στον ελληνικό τουρισμό

Γιώργος Πολύζος
Γιάννης Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της Alter Ego Media»
Business

Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της AEM»

Σήμα μετάβασης από τη φάση των επενδύσεων στη φάση δημιουργίας αξίας έστειλε η διοίκηση στη ΓΣ των μετόχων της Alter Ego Media – Εγκρίθηκαν μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων
Experts

Οι επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων

Η άνοδος των επιτοκίων και η αυξητική πορεία του euribor εντείνουν τις πιέσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βασίλης Κορκίδης
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιάννης Στουρνάρας: Πιθανές και άλλες αυξήσεις επιτοκίων – Τα τέσσερα σενάρια
Economy

Στουρνάρας: Όλα ανοιχτά για τα επιτόκια - Τα 4 σενάρια

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας τάχθηκε υπέρ του να γίνει συνταγματική επιταγή το Σύμφωνο Σταθερότητας, μιλώντας χθες στο 7ο OT FORUM

Γιάννης Αγουρίδης
Από τον τουρισμό στην παραγωγή
Opinion

Από τον τουρισμό στην παραγωγή

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία

Αθανασία Ακρίβου
Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ
Inside Stories

Τίμησε έναν αιώνα ενημέρωσης το 7ο OT Forum, ξετυλίγει το πρόγραμμα του ο Τσίπρας, η γραμμή Θεοδωρικάκου, επιστροφή του ΧΑ στο… 2009, οι προσφορές στον ΑΔΜΗΕ, ο τρισεκατομμυριούχος Μάσκ

Έπεσε η αυλαία

ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για τη μετανάστευση – Γιατί ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος
World

Το ελβετικό δίλημμα: Λιγότερη μετανάστευση ή λιγότερη ανάπτυξη;

Πώς αντιμετωπίζει το δημοψήφισμα ο επιχειρηματικός κόσμος και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία - Η γήρανση του πληθυσμού στο υπόβαθρο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κινεζικά αυτοκίνητα: Όλοι τα αγαπούν εκτός απ’ τους Κινέζους
World

Όλοι αγαπούν τα κινεζικά αυτοκίνητα εκτός απ' τους Κινέζους

Η εγχώρια αγορά συρρικνώνεται κατά 20%, πλήττοντας τα κέρδη των αυτοκινητοβιομηχανιών και ωθώντας τες σε περισσότερες εξαγωγές

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies