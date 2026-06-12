 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(24) "Mergers and Acquisitions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Fast Ferries: Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα

H Fast Ferries περιγράφει πρακτικές και εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς

Ακτοπλοΐα 12.06.2026, 13:45
Σχολιάστε
Fast Ferries: Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσβλέπουν ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στον ακτοπλοϊκό κλάδο του Αιγαίου, μετά το πρόσφατο κύμα εξαγορών πλοίων και την έντονη κινητικότητα που αποδίδεται στη ακτοπλοϊκή εταιρεία Seajets.

Η Fast Ferries περιγράφει μια επιχειρηματική συμπεριφορά που συνδυάζει μια επιθετική εμπορική πολιτική ταχυπλόων πλοίων κατά των συμβατικών με πιέσεις για εξαγορές πλοίων

Το ζήτημα έθεσε επισήμως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries, με επιστολή της με ημερομηνία 11 Ιουνίου 2026. Αν και στην επιστολή δεν κατονομάζεται η Seajets, ωστόσο περιγράφονται αρκούντως πρακτικές και εξελίξεις που, σύμφωνα με την Fast Ferries , ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς, ιδίως στις γραμμές των Κυκλάδων, σε βάρος του επιβατικού κοινού και της εξυπηρέτησης των νησιωτών όλο το χρόνο. Μια εξέλιξη που δυσχεραίνει την επίτευξη του στόχους της κυβερνητικής πολιτικής για διατήρηση και βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα νησιά μας.

Η Fast Ferries περιγράφει μια επιχειρηματική συμπεριφορά που συνδυάζει μια επιθετική εμπορική πολιτική ταχυπλόων πλοίων κατά των συμβατικών με πιέσεις για εξαγορές πλοίων. Όπως υποστηρίζει, οι εξελίξεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των εταιρειών που διατηρούν σταθερή, ετήσια παρουσία στα νησιά, εξυπηρετώντας τις τοπικές κοινωνίες και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου, σύμφωνα με την επιστολή, η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού και διανυκτέρευσης δημιουργεί συνθήκες που επηρεάζουν τη δυνατότητα ορισμένων εταιρειών να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους.

Η Fast Ferries επισημαίνει ακόμη ότι η πολιτική των πολύ χαμηλών ναύλων από τα ταχύπλοα εφαρμόζεται σε γραμμές όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες με μόνιμη παρουσία, και σε ώρες που οι αναχωρήσεις ταχυπλόων και συμβατικών πλοίων είναι πολύ «κοντινές». Στην διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας οι τιμές των ναύλων στα ταχύπλοα αυξάνονται σημαντικά.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται και οι πρόσφατες ή πιθανές εξαγορές πλοίων. Η Fast Ferries αναφέρεται στην απόκτηση του Ε/Γ-Ο/Γ «Άνεμος», το οποίο εξυπηρετούσε τις Δυτικές Κυκλάδες, ενώ κάνει λόγο και για ενδιαφέρον απόκτησης άλλων πλοίων στρατηγικής σημασίας, μεταξύ των οποίων το Ε/Γ-Ο/Γ «Διονύσιος Σολωμός».

Παράλληλα, στην επιστολή καταγράφεται ανησυχία για τα σενάρια εξαγοράς μέρους ή και του συνόλου του στόλου μιας άλλης ακτοπλοϊκής εταιρείας της Golden Star Ferries. Μια τέτοια εξέλιξη, σύμφωνα με τη Fast Ferries, θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τη δομή της αγοράς και να περιορίσει τις ανεξάρτητες ανταγωνιστικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στις Κυκλάδες.

Ολόκληρη η επιστολή της Fast Ferries έχει ως εξής:

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη της Αρχής σας ορισμένες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην αγορά των ακτοπλοϊκών μεταφορών των Κυκλάδων και οι οποίες, κατά την άποψή μας, δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς ως προς τη διατήρηση συνθηκών υγιούς, αποτελεσματικού και μακροχρόνια βιώσιμου ανταγωνισμού.

Η FAST FERRIES δραστηριοποιείται επί περισσότερα από είκοσι έτη στην ελληνική ακτοπλοΐα, εξυπηρετώντας νησιωτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η παρουσία μας δεν περιορίζεται στις περιόδους υψηλής ζήτησης, αλλά διατηρείται όλο το έτος και κατά τους χειμερινούς μήνες, αναλαμβάνοντας το σημαντικό κόστος διατήρησης πλοίων, πληρωμάτων, υποδομών και δρομολογιακής συνέπειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της νησιωτικής συνοχής.

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τόσο τη λειτουργία του λιμένα Ραφήνας όσο και τη συνολική δομή της ακτοπλοϊκής αγοράς των Κυκλάδων.

Ειδικότερα, έχει δημιουργηθεί έντονη πίεση ως προς τη διαθεσιμότητα θέσεων ελλιμενισμού και διανυκτέρευσης πλοίων στον λιμένα Ραφήνας, με αποτέλεσμα να τίθενται ζητήματα που επηρεάζουν ουσιωδώς τη δυνατότητα ορισμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους. Οι σχετικές συζητήσεις και παρεμβάσεις που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα δημιουργούν την εντύπωση ότι οι περιορισμένες λιμενικές υποδομές χρησιμοποιούνται ως μέσο αναδιαμόρφωσης των συνθηκών ανταγωνισμού, με τρόπο που δύναται να επηρεάσει δυσανάλογα συγκεκριμένες ακτοπλοϊκές.

Παράλληλα, η ιδιαίτερα επιθετική εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται κατά τη δρομολογιακή περίοδο 2026 στις γραμμές Ραφήνας – Κυκλάδων δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς ως προς τον πραγματικό σκοπό και τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων πρακτικών. Ιδίως, παρατηρείται ότι οι εν λόγω πολιτικές εφαρμόζονται κυρίως σε γραμμές όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες με μόνιμη και ετήσια παρουσία, οι οποίες εξυπηρετούν τις νησιωτικές κοινωνίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αναλαμβάνοντας το πλήρες λειτουργικό κόστος των χειμερινών μηνών και των περιόδων χαμηλής ζήτησης.

Αντιθέτως, ο ανταγωνισμός προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από εποχικά δρομολογούμενα πλοία, τα οποία δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά κατά την περίοδο υψηλής επιβατικής κίνησης, χωρίς να επιβαρύνονται με το κόστος της ετήσιας εξυπηρέτησης των νησιών. Ως αποτέλεσμα, δημιουργούνται συνθήκες άνισης ανταγωνιστικής πίεσης εις βάρος των εταιρειών που διατηρούν σταθερή παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι οποίες καλούνται να χρηματοδοτούν τη χειμερινή λειτουργία τους από τα έσοδα της θερινής περιόδου.

Η εφαρμογή εξαιρετικά χαμηλών ναύλων, εκτεταμένων εκπτώσεων και εμπορικών προσφορών ακριβώς στις γραμμές όπου δραστηριοποιούνται ετήσιοι πάροχοι, σε συνδυασμό με την απουσία αντίστοιχης εμπορικής συμπεριφοράς σε αγορές όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος ή ανύπαρκτος, δημιουργεί την εύλογη εντύπωση ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές ενδέχεται να αποσκοπούν όχι μόνο στην προσέλκυση επιβατικής κίνησης αλλά και στην αποδυνάμωση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν τις Κυκλάδες σε μόνιμη βάση.

Η ανησυχία αυτή καθίσταται ακόμη εντονότερη εφόσον οι εν λόγω πρακτικές συνδυάζονται με διαδοχικές εξαγορές πλοίων και εκδηλωμένο ενδιαφέρον για περαιτέρω συγκέντρωση μεταφορικής δυναμικότητας στις Κυκλάδες, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σταδιακά σε περιορισμό του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και σε αποδυνάμωση ή εκτοπισμό ανεξάρτητων ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων που διατηρούν ετήσια δραστηριοποίηση.

Περαιτέρω, μετά την απόκτηση του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΝΕΜΟΣ», το οποίο μέχρι πρότινος εξυπηρετούσε τις Δυτικές Κυκλάδες και αποτελούσε έναν ανεξάρτητο ανταγωνιστικό φορέα στην περιοχή, παρατηρείται συνεχές ενδιαφέρον για την απόκτηση και άλλων πλοίων που δραστηριοποιούνται σε γραμμές στρατηγικής σημασίας για τις Κυκλάδες, μεταξύ των οποίων και το Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ».

Η εξαγορά του «ΑΝΕΜΟΣ» είχε ως αποτέλεσμα την αποχώρηση ενός ακόμη ανεξάρτητου παρόχου από την αγορά των Δυτικών Κυκλάδων και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου στην περιοχή. Υπό το πρίσμα αυτό, η ενδεχόμενη απόκτηση και του Ε/Γ-Ο/Γ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», το οποίο αποτελεί επί σειρά ετών βασικό μέσο εξυπηρέτησης των Δυτικών Κυκλάδων και εκτελεί δρομολόγια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργεί εύλογη ανησυχία ως προς τη μελλοντική δομή της συγκεκριμένης αγοράς.

Η συγκέντρωση υπό κοινό έλεγχο των βασικών πλοίων που εξυπηρετούν τις Δυτικές Κυκλάδες ενδέχεται να οδηγήσει σε συνθήκες ουσιαστικού ελέγχου του μεταφορικού έργου της περιοχής από έναν μόνο επιχειρηματικό φορέα, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα ύπαρξης ανεξάρτητου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις αλλά και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της αγοράς, τις επιλογές των νησιωτών, τη διασφάλιση ανταγωνισμού στην παροχή ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, το κόστος μεταφορών και την διατήρηση απρόσκοπτης συγκοινωνιακής κάλυψης.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τυχόν απορρόφηση πλοίων που εξυπηρετούν κρίσιμες νησιωτικές συνδέσεις από τον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς και σε σημαντική ενίσχυση της ήδη ισχυρής θέσης που κατέχει στις Κυκλάδες.

Επιπλέον, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη της Αρχής σας την έντονη ανησυχία μας σχετικά με τα σενάρια εξαγοράς μέρους ή και του συνόλου του στόλου της GOLDEN STAR FERRIES. Μία τέτοια εξέλιξη, εφόσον συνδυαστεί με τις ήδη πραγματοποιηθείσες εξαγορές πλοίων και την υφιστάμενη παρουσία του ίδιου ομίλου στις Κυκλάδες, θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιωδώς τη δομή της αγοράς και να περιορίσει σημαντικά τις ανεξάρτητες ανταγωνιστικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στην περιοχή.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η ενδεχόμενη συγκέντρωση σημαντικού αριθμού πλοίων και γραμμών υπό τον έλεγχο ενός μόνο επιχειρηματικού φορέα θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής εξάρτησης και μονομερούς διαμόρφωσης της προσφοράς μεταφορικού έργου σε μεγάλο μέρος των Κυκλάδων και ιδίως των Δυτικών Κυκλάδων.

Για εταιρείες όπως η FAST FERRIES, οι οποίες επί δεκαετίες επενδύουν σε πλοία, ανθρώπινο δυναμικό και ετήσια παρουσία στα νησιά, μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να οδηγήσει σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και σταδιακού αποκλεισμού από κρίσιμες αγορές, όχι ως αποτέλεσμα του φυσιολογικού και θεμιτού ανταγωνισμού, αλλά ως συνέπεια μιας ολοένα αυξανόμενης συγκέντρωσης οικονομικής ισχύος, λιμενικών πόρων και μεταφορικής δυναμικότητας.

Η πιθανή αποδυνάμωση ή και αποχώρηση ανεξάρτητων επιχειρήσεων από την αγορά των Κυκλάδων δεν θα επηρεάσει μόνο τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά μακροπρόθεσμα ενδέχεται ν α επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο ανταγωνισμού, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη συχνότητα των δρομολογίων, τις επιλογές των νησιωτών και των επισκεπτών, καθώς και τη μελλοντική διαμόρφωση των ναύλων.

Με την παρούσα δεν επιδιώκουμε να προδικάσουμε την ύπαρξη οποιασδήποτε παράβασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Ωστόσο, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε εγκαίρως την Αρχή σας για τις ανωτέρω εξελίξεις και να εκφράσουμε την ανησυχία μας ότι ο συνδυασμός επιθετικών εμπορικών πρακτικών, πίεσης στις λιμενικές υποδομές και διαδοχικών εξαγορών πλοίων ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική αλλοίωση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά των ακτοπλοϊκών μεταφορών των Κυκλάδων.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε όπως η Αρχή σας παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο και αξιολογήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι ανωτέρω πρακτικές και ενδεχόμενες συναλλαγές στη δομή και λειτουργία της σχετικής αγοράς.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή παροχή πρόσθετων στοιχείων που ενδεχομένως κριθούν απαραίτητα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
AGRO

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή - Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Επικαιρότητα

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Fourlis: Ετοιμάζει μια future-ready πλατφόρμα λιανικής – Ισχυρές οι επιδόσεις του 2025
Business

Νέα future-ready πλατφόρμα λιανικής προετοιμάζει ο Fourlis
OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso
Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ
World

Άλμα 15% στη μετοχή γίγαντα κοσμημάτων λόγω ακριβού χρυσού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen
Inside Stories

«Μαγνήτισαν» τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τα πηγαδάκια και οι χειραψίες στο ΟΤ Forum, τι φοβούνται οι εισηγμένες, τα περιθώρια του ΑΔΜΗΕ, η κρυμμένη αξία της Bally’s Intralot, στη Eurosatory η Metlen

Τα πρωτοσέλιδα που «μαγνήτισαν» ομιλητές και προσκεκλημένους

Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αγορά εργασίας: Η πρώτη δικαστική καταδίκη για εντατικοποίηση και bullying στον χώρο εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απόφαση - σταθμός: Καταδίκη για... εργασιακό bullying

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας δέχθηκε ότι επέφεραν κλονισμό στην υγεία της εργαζόμενης - Η αγορά εργασίας υπό... πίεση

Κώστας Παπαδής
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Η Αθήνα στους κερδισμένους προορισμούς του καλοκαιριού
Τουρισμός

Η Αθήνα ο μεγάλος κερδισμένος του καλοκαιριού

Η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση της ζήτησης στη Νότια Ευρώπη μεταξύ άλλων δημοφιλών προορισμών

Λάμπρος Καραγεώργος
Εκπομπές ρύπων (ETS2): Η Ευρώπη βάζει «φρένο» στις αυξήσεις, αλλά ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά έρχεται
Green

Ο νέος λογαριασμός του άνθρακα και η μάχη για τα νοικοκυριά

Σχέδιο άμυνας απέναντι στις αυξήσεις σε καύσιμα και θέρμανση για τα νοικοκυριά υιοθέτησαν οι Βρυξέλλες -Το νέο κόστος του άνθρακα και το στοίχημα της κοινωνικής συνοχής

Μάχη Τράτσα
Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE
World

Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE

Η Fed θα αγοράσει περίπου 10 δισ. δολάρια σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα στην ενεργειακή αυτονομία
OT FORUM

Σε τροχιά ενεργειακής αυτονομίας βρίσκεται η Ελλάδα

Μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις η Ελλάδα προετοιμάζεται για ενεργειακή απεξάρτηση - Τι είπαν στο 7ο OT FORUM άριστοι γνώστες της αγοράς ενέργειας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Ακτοπλοΐα
Fast Ferries: Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα
Ακτοπλοΐα

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Fast Ferries για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην ακτοπλοΐα

H Fast Ferries περιγράφει πρακτικές και εξελίξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς

Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα
Upd: 14:35

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση

Ακτοπλοΐα: Η αόρατη πίεση στα συμβατικά πλοία και η ανάγκη στήριξης της 12μηνης γραμμής
Ακτοπλοΐα

Ταχύπλοα vs συμβατικά: Η μάχη στο Αιγαίο και το νέο στοίχημα

Η εντεινόμενη πίεση από τα ταχύπλοα, το υψηλό κόστος καυσίμων και οι πρώτες περικοπές δρομολογίων φέρνουν στο προσκήνιο τις προκλήσεις για τη βιωσιμότητα της ακτοπλοΐας

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας για συγκράτηση των τιμών

Βασική επιδίωξη είναι να αποτραπεί η μετακύλιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες, ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας

Ακτοπλοΐα: Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη
Ακτοπλοΐα

Μειωμένη φέτος η ακτοπλοϊκή κίνηση την Μεγάλη Πέμπτη

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση: Μειωμένη κατά 22% η κίνηση τη Μεγάλη Τετάρτη φέτος
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοϊκή κίνηση: Μειωμένη κατά 22% η κίνηση τη Μεγάλη Τετάρτη

Από τον Πειραιά για τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια με εκτιμώμενη κίνηση 12.349 επιβατών

Λάμπρος Καραγεώργος
Βασίλης Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας

Latest News
Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή – Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό
AGRO

Ανδριανός: Προσιτή και ποιοτική τροφή - Αξιοπρεπές εισόδημα για τον παραγωγό

Στην ανάγκη διασφάλισης προσιτών εισροών παραγωγής, ιδίως των λιπασμάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Ανδριανός

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο
Επικαιρότητα

Κυβέρνηση: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη στο Προεδρικό Μέγαρο

Μετά τον μίνι ανασχηματισμό, ορκίστηκαν σήμερα οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών
Commodities

Χρυσός: Οδεύει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών

Ο χρυσός επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Fourlis: Ετοιμάζει μια future-ready πλατφόρμα λιανικής – Ισχυρές οι επιδόσεις του 2025
Business

Νέα future-ready πλατφόρμα λιανικής προετοιμάζει ο Fourlis

Την εφοδιαστική αλυσίδα, τις κοινές εταιρικές υπηρεσίες και τις ψηφιακές και πολυκαναλικές δυνατότητες συνδυάζει η νέα πλατφόρμα - Τι προβλέπει ο Fourlis για το 2026

OT FORUM: Coca-Cola HBC και Nespresso Hellas επενδύουν σε καινοτομία, ανάπτυξη και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
OT FORUM

Το στοίχημα των Coca-Cola HBC και Nespresso

Οι επενδύσεις και η καινοτομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του CEO της Coca-Cola HBC, Svetoslav Atanasov, και του CEO της Nespresso Hellas, Αντώνη Αυγερόπουλου, στο OT FORUM

Κοσμήματα: Άλμα 15% στη μετοχή κολοσσού πολυτελείας από το Χονγκ Κονγκ
World

Άλμα 15% στη μετοχή γίγαντα κοσμημάτων λόγω ακριβού χρυσού

Η Citi εκτιμά ότι η Chow Tai Fook θα μπορούσε να σημειώσει αύξηση του περιθωρίου καθαρού κέρδους το 2027

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα
Κοινωνία

ΔΥΠΑ: Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Πώς μπορούν οι δικαιούχοι να δουν τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ

Καθαρισμός οικοπέδων: Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των εργασιών
Κοινωνία

Παράταση για τον καθαρισμό οικοπέδων - Τι να κάνετε

Η νέα παράταση έως τις 22 Ιουνίου δίνει στους ιδιοκτήτες τον απαραίτητο χρόνο για να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό οικοπέδων και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της αντιπυρικής περιόδου

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών έως 19 Ιουνίου
Economy

Ο χάρτης πληρωμών έως 19 Ιουνίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι δικαιούχοι και τα συνολικά ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία

OT Forum: Θεοχάρης – Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της
OT FORUM

Θεοχάρης - Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της

Ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών και ο Σπύρος Γιούργας, Εxecutive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες
AGRO

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα

Οι επιζωοτίες επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και την αναπτυξιακή προοπτική της υπαίθρου, επισήμανε ο κ. Καββαδάς

Νικηφορίδης (Ιmperial Brands Hellas): H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα
OT FORUM

Νικηφορίδης: H επιχειρηματικότητα χρειάζεται προβλεψιμότητα

Για την καινοτομία και την προσφορά στην κοινωνία μίλησε στο 7ο OT FORUM ο Nίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και CEO της Imperial Brands Hellas

OT FORUM – Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
OT FORUM

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Γιαννακοπούλου (ΔΕΗ): Στόχος είναι να φέρουμε στους καταναλωτές φθηνότερη ενέργεια
OT FORUM

Γιαννακοπούλου: Στόχος η φθηνότερη ενέργεια στους καταναλωτές

Στο 7ο OT FORUM, η Έλενα Γιαννακοπούλου, γενική διευθύντρια στρατηγικής Ομίλου ΔΕΗ, μίλησε για το καθετοποιημένο μοντέλο ηλεκτρικής ενέργειας

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα

Ράλι στα ευρωπαϊκά ομόλογα

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αποκλιμακώνουν τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων

Τζούλη Καλημέρη
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως 23 Ιουνίου για αιτήσεις στο Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
Business

Παρατείνονται οι αιτήσεις για το «Empowering Future Leaders»

Διετές πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για νέες και νέους αποφοίτους προσφέρει η HELLENiQ ENERGY

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies