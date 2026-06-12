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Το Μουντιάλ των 13 δισεκατομμυρίων

Πώς στήθηκε η μεγαλύτερη οικονομική μηχανή του παγκόσμιου αθλητισμού – Από τα τηλεοπτικά δικαιώματα μέχρι το real estate των VIP, αναλύουμε πού βρίσκονται τα λεφτά.

Business of Sport 12.06.2026, 09:05
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Το Μουντιάλ των 13 δισεκατομμυρίων
Γιώργος Μαζιάς

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Το Μουντιάλ δεν είναι πλέον απλώς ένα αθλητικό γεγονός· είναι μια τεράστια, προσωρινή οικονομία που μετακινείται ανά τον πλανήτη. Με το τουρνουά να έχει ήδη ξεκινήσει επίσημα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, οι οικονομικές προβλέψεις ζαλίζουν. Η FIFA αναμένει ότι μόνο το φετινό τουρνουά θα δημιουργήσει έσοδα κοντά στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο συνολικός εμπορικός κύκλος της τετραετίας 2023-2026 αναμένεται να αγγίξει το αστρονομικό ποσό των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για τους φιλάθλους, το Μουντιάλ είναι συναίσθημα, γκολ και ανατροπές. Για τη FIFA, είναι μια εξίσωση που περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες, εκατομμύρια ταξιδιώτες και 104 ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η επέκταση του τουρνουά παρουσιάστηκε ως μια κίνηση συμπερίληψης περισσότερων χωρών, όμως στο πίσω μέρος του μυαλού των διοργανωτών σήμαινε κάτι απλούστερο: περισσότερα τηλεοπτικά πακέτα, περισσότερα εισιτήρια και περισσότερο διαφημιστικό χώρο προς πώληση.

1. Τηλεοπτικά Δικαιώματα: Η αξία της «βεβαιότητας» στην εποχή του streaming

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν παραδοσιακά τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων, με τις προβλέψεις για αυτόν τον κύκλο να ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε μια εποχή όπου το τηλεοπτικό κοινό είναι απόλυτα κατακερματισμένο ανάμεσα σε δεκάδες πλατφόρμες streaming και σειρές on-demand, τα ζωντανά αθλητικά γεγονότα παραμένουν το τελευταίο «οχυρό» της παραδοσιακής τηλεόρασης.

Τα δίκτυα και οι πλατφόρμες δεν αγοράζουν απλώς 90 λεπτά ποδοσφαίρου· αγοράζουν τη βεβαιότητα ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα συντονιστούν στο ίδιο κανάλι, την ίδια ακριβώς ώρα. Αυτή η μαζικότητα είναι πλέον σπάνια στην αγορά των media και για αυτό η αξία της κοστολογείται με χρυσάφι.

2. Χορηγίες και Marketing: Μια «παράλληλη» οικονομία δισεκατομμυρίων

Η FIFA υπολογίζει ότι τα επίσημα πακέτα χορηγιών και τα δικαιώματα marketing θα αποφέρουν περίπου 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Γύρω από το Μουντιάλ στήνεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα από διαφημιστικές καμπάνιες, συνεργασίες με influencers, πολιτιστικές εκδηλώσεις και activations επώνυμων brands.

Σύμφωνα με αναφορές της αγοράς, τα premium διαφημιστικά πακέτα που πουλάνε οι τηλεοπτικοί σταθμοί σε μεγάλες εταιρείες για την περίοδο του τουρνουά κυμαίνονται μεταξύ 15 και 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Το νούμερο αυτό αποδεικνύει τον λυσσαλέο ανταγωνισμό των πολυεθνικών για να συνδέσουν το όνομά τους με το κορυφαίο αθλητικό brand του πλανήτη.

3. Hospitality: Από το απλό εισιτήριο, στην απόλυτη πολυτέλεια

Αν υπάρχει ένας τομέας που μεταμορφώθηκε ριζικά σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ, αυτός είναι η φιλοξενία (hospitality) και τα εισιτήρια. Η FIFA αναμένει έσοδα ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από αυτή την κατηγορία, όταν στο Κατάρ το 2022 το αντίστοιχο νούμερο ήταν «μόλις» 950 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρική ψυχαγωγία, τα πακέτα πολυτελούς ταξιδιού και οι VIP σουίτες στα γήπεδα έχουν πάψει να είναι δευτερεύοντα έσοδα. Έχουν μετατραπεί σε μια αυτόνομη βιομηχανία.

Οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν το Παγκόσμιο Κύπελλο ως το απόλυτο εργαλείο δημοσίων σχέσεων: κλείνουν συμφωνίες, φιλοξενούν στελέχη-κλειδιά και χτίζουν συμμαχίες μέσα σε σουίτες που κοστίζουν μια περιουσία, δημιουργώντας μια παράλληλη οικονομία «κεφαλαιοποίησης των δικτύων».

4. Το αποτύπωμα στις χώρες υποδοχής: Η μάχη των πόλεων

Για τις 16 πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες, το Μουντιάλ αποτελεί μια τεράστια επενδυτική ευκαιρία. Οι επίσημες προβλέψεις της FIFA αναφέρουν ότι το τουρνουά θα δημιουργήσει συνολικά 30,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική δραστηριότητα, θα προσθέσει 17,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ των τριών χωρών και θα υποστηρίξει περίπου 185.000 θέσεις εργασίας.

Ενδεικτικά: Η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ αναμένουν οικονομικό όφελος ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η περιοχή του Bay Area (Σαν Φρανσίσκο) υπολογίζει τα έσοδα στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτά τα νούμερα εξηγούν απόλυτα γιατί οι δήμαρχοι και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως δίνουν «μάχη επιβίωσης» για να κερδίσουν το χρίσμα της διοργανώτριας πόλης.

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όταν ο αρχηγός της νικήτριας ομάδας θα σηκώσει το χρυσό τρόπαιο και οι φίλαθλοι θα συζητούν για το αν το πέναλτι ήταν έγκυρο ή αν ο διαιτητής «έστησε» το ματς, οι τράπεζες, οι χορηγοί, τα τηλεοπτικά δίκτυα και η FIFA θα κάνουν το δικό τους ταμείο. Και αυτό το ταμείο θα μετριέται, για άλλη μια φορά, σε πολλά δισεκατομμύρια.

Πηγή: in.gr

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