Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]

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Δ. Λοιπές διευκρινίσεις

α) Ως προς το Φ.Π.Α. ενδεικτικές περιπτώσεις τροποποιητικής δήλωσης στην οποία δεν επιβάλλεται πρόστιμο είναι οι περιπτώσεις διόρθωσης στοιχείων σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών και στο έντυπο απολογιστικού κόστους οικοδομής.

β) Κατά τη ρητή διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του Ν.5104/2024, δεν επιβάλλονται πρόστιμα στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου.

1.3. Παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 55 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 56, 57 και 58 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης

Για παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 55 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 56, 57 και 58 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον υποκείμενο ή στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α.

Παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 55 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 56, 57 και 58 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης [παράγραφος 4 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024] Φορολογούμενος Πρόστιμο Υποκείμενος ή μεσάζοντας που ενεργεί για λογαριασμό του 100,00

Για τις ανωτέρω παραβάσεις καθώς και για παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 56, 57 και 58 του Ν.5144/2024 (αντίστοιχα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του προϊσχύοντος Ν.2859/2000), εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ στον υποκείμενο ή στον μεσάζονται που ενεργεί για λογαριασμό του, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων . Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω πρόστιμο αφορά δηλώσεις OSS/IOSS από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, [παράγραφος 4 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

Επισήμανση : Για τις δηλώσεις των ειδικών αυτών καθεστώτων δεν προβλέπεται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

1.4. Παραβίαση των υποχρεώσεων που αφορούν στην υποβολή δήλωσης ή την αποστολή πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης, που ζητούνται βάσει απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Παραβίαση των υποχρεώσεων που αφορούν στην υποβολή δήλωσης ή την αποστολή πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης, που ζητούνται βάσει απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. [παράγραφος 4 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024] Φορολογούμενος Πρόστιμο (1) – (2) Υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών 1.000,00

(1) Ανά μη δηλωθείσα , εκπροθέσμως δηλωθείσα ή ανακριβώς δηλωθείσα οντότητα του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, στην οποία παρέχονται ή η οποία αποδέχεται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή υπηρεσίες εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»). (2) Το πρόστιμο επιβάλλεται εφόσον οι οντότητες αυτές υπερβαίνουν το 15% του συνολικού αριθμού των εμπροθέσμων δηλωθεισών σχετικών οντοτήτων ή υπερβαίνουν αθροιστικά τις 10 ανά οντότητα που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

1.5. Παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας ή οριστικής παύσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS») και Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας ή οριστικής παύσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS») και Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών [παράγραφος 5 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024] Φορολογούμενος Πρόστιμο (1) – (2) Υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας ή οριστικής παύσης 500,00

Επισήμανση : Η παράγραφος 5 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν.5135/2024 και ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ιδίου νόμου, από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από 16.9.2024.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών