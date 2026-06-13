 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(9) "Reference"
}

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]

Λοιπές διευκρινίσεις

Experts 13.06.2026, 09:57
Σχολιάστε
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]
Γιώργος Α. Κορομηλάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δ. Λοιπές διευκρινίσεις

α) Ως προς το Φ.Π.Α. ενδεικτικές περιπτώσεις τροποποιητικής δήλωσης στην οποία δεν επιβάλλεται πρόστιμο είναι οι περιπτώσεις διόρθωσης στοιχείων σε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών και στο έντυπο απολογιστικού κόστους οικοδομής.

β) Κατά τη ρητή διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του Ν.5104/2024, δεν επιβάλλονται πρόστιμα στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου.

1.3. Παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 55 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 56, 57 και 58 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης

Για παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 55 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 56, 57 και 58 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στον υποκείμενο ή στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α.

Παραβάσεις που αφορούν δήλωση Φ.Π.Α. του άρθρου 55 του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς και για παραβάσεις που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 56, 57 και 58 του Κώδικα Φ.Π.Α., εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης

[παράγραφος 4 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο
Υποκείμενος ή μεσάζοντας που ενεργεί για λογαριασμό του100,00

Για τις ανωτέρω παραβάσεις καθώς και για παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής που αφορούν ενιαία δήλωση Φ.Π.Α υποβλητέα σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 56, 57 και 58 του Ν.5144/2024 (αντίστοιχα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του προϊσχύοντος Ν.2859/2000), εφόσον η Ελλάδα είναι κράτος μέλος κατανάλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ στον υποκείμενο ή στον μεσάζονται που ενεργεί για λογαριασμό του, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω πρόστιμο αφορά δηλώσεις OSS/IOSS από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, [παράγραφος 4 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

Επισήμανση : Για τις δηλώσεις των ειδικών αυτών καθεστώτων δεν προβλέπεται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

1.4. Παραβίαση των υποχρεώσεων που αφορούν στην υποβολή δήλωσης ή την αποστολή πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης, που ζητούνται βάσει απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Παραβίαση των υποχρεώσεων που αφορούν στην υποβολή δήλωσης ή την αποστολή πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης, που ζητούνται βάσει απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

[παράγραφος 4 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο (1) – (2)
Υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών1.000,00

(1) Ανά μη δηλωθείσα, εκπροθέσμως δηλωθείσα ή ανακριβώς δηλωθείσα οντότητα του άρθρου 1 του Ν.4308/2014, στην οποία παρέχονται ή η οποία αποδέχεται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή υπηρεσίες εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»). (2) Το πρόστιμο επιβάλλεται εφόσον οι οντότητες αυτές υπερβαίνουν το 15% του συνολικού αριθμού των εμπροθέσμων δηλωθεισών σχετικών οντοτήτων ή υπερβαίνουν αθροιστικά τις 10 ανά οντότητα που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

1.5. Παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας ή οριστικής παύσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS») και Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας ή οριστικής παύσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS») και Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

[παράγραφος 5 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο (1) – (2)
Υπόχρεος στην υποβολή δήλωσης κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας ή οριστικής παύσης500,00

Επισήμανση : Η παράγραφος 5 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Ν.5135/2024 και ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ιδίου νόμου, από τη δημοσίευση του νόμου στο Φ.Ε.Κ., ήτοι από 16.9.2024.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS για τις δηλώσεις
Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων
Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
English Edition

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ο χάρτης των online αγορών – Οι κυρίαρχες χώρες
Business

Ο χάρτης των online αγορών - Οι κυρίαρχες χώρες
Νάγκελ: Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλά και μετά το τέλος του πολέμου
World

Νάγκελ: Υψηλές τιμές ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας, τα έτη ασφάλισης και το τελικό ποσό της σύνταξης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόση σύνταξη δικαιούστε; Οδηγός για ασφαλισμένους

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ - Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό στις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το free float
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ευρωπαϊκό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τις εισηγμένες

Τελειώνει ο χρόνος για τις εισηγμένες, αλλά η Ευρώπη φέρνει νέα δεδομένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελβετία: Έρχεται δημοψήφισμα για τη μετανάστευση – Γιατί ανησυχεί ο επιχειρηματικός κόσμος
World

Το ελβετικό δίλημμα: Λιγότερη μετανάστευση ή λιγότερη ανάπτυξη;

Πώς αντιμετωπίζει το δημοψήφισμα ο επιχειρηματικός κόσμος και τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το δημοψήφισμα στην Ελβετία - Η γήρανση του πληθυσμού στο υπόβαθρο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μαξ Βέμπερ: Ο στοχαστής που επηρέασε τη γερμανική οικονομική τάξη
World

Ο στοχαστής πίσω από το γερμανικό οικονομικό θαύμα

Η σκέψη του Μαξ Βέμπερ από την «Προτεσταντική Ηθική» στον ορντολιμπεραλισμό και την Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Λοιπές διευκρινίσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
ΗΠΑ: Διχάζουν οι επετειακές εκδηλώσεις του Τραμπ [γράφημα]
World

Τραμπ και 250 χρόνια ΗΠΑ: Εθνική επέτειος ή πολιτικό σόου;

Ερωτήματα για το εάν ο Τραμπ χρησιμοποιεί τη 250η επέτειο των ΗΠΑ για να μετατρέψει τις εορταστικές εκδηλώσεις σε βιτρίνα για τον ίδιο

Πόπη Μυλωνά - Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nike, Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου – Τι θα δούμε στο Μουντιάλ
World

Nike VS Adidas: Αιώνιοι αντίπαλοι εντός κι εκτός γηπέδου

Ο ανταγωνισμός της Nike και της Adidas μεταφέρθηκε από τα καταστήματα αθλητικών στα γήπεδα του Μουντιάλ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Σε ιστορικά υψηλά η άτοκη ρευστότητα
Business

Το ατού των τραπεζών που συντηρεί το story ανάπτυξης

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Experts
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 9ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Λοιπές διευκρινίσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Μια πτώση που δεν ανησυχεί
Experts

Μια πτώση που δεν ανησυχεί

Συνήθως, τα χρηματιστήρια κινούνται αρκετά απρόβλεπτα και με τη λογική της αγέλης

Γιώργος Λαγαρίας
Εξαγωγές: Ισχυρή εκκίνηση το 2026 με διψήφια άνοδο και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου
Experts

Το μικρό θαύμα

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η πορεία των τροφίμων

Συμεών Διαμαντίδης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 8ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Ο κίνδυνος μιας νέας συνθήκης στην εργασία
Experts

Ο κίνδυνος μιας νέας συνθήκης στην εργασία

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περίπου 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως έχουν υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη

Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
Ανάγκη ισορροπίας για την ενιαία αγορά της ΕΕ
Experts

Ανάγκη ισορροπίας στην ενιαία αγορά

Παρά το εκτεταμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιό της, η ενιαία αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί με ασυμμετρίες, ρυθμιστικά κενά και διοικητικούς κατακερματισμούς

Απόστολος Σαμαράς
Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα: τάσεις και προοπτικές
Experts

Πού οδεύει η αγορά ακινήτων

Η λειτουργία της ελληνικής κτηματαγοράς επιβαρύνεται από εγχώριους παράγοντες

Θεόδωρος Μητράκος
Latest News
Φορολογικές δηλώσεις: Εκπνέει η προθεσμία για την έκπτωση 3%
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τέλος χρόνου για την έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS για τις δηλώσεις

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έκπτωση στις φορολογικές δηλώσεις - Τι πρέπει να κάνετε

Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Γιάννης Σκοπελίτης: Έφυγε η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης, έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών

Λάμπρος Καραγεώργος
Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστική η δωρεάν πρόσβαση των νέων στα ΜΜΜ

Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε δηκτικά τις δηλώσεις Σδούκου, που κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι «επιλέγει τον δρόμο των παροχών, ενώ εμείς όχι», αλλά στην επόμενη φράση της εξιστορούσε πόσα pass έδωσε η κυβέρνηση ΝΔ

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING
English Edition

Greek Economy to Outperform Eurozone, Growth at 1.6% in 20026: ING

ING projects the Greek economy will hit 1.6% in 2026 and 2027, increasing to 1.7% in 2028, with the GDP settling at 0.3% for 2026.

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Ο χάρτης των online αγορών – Οι κυρίαρχες χώρες
Business

Ο χάρτης των online αγορών - Οι κυρίαρχες χώρες

Στα 5,9 δισ. ανέρχονται τα δέματα στην ΕΕ το 2025 - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Νάγκελ: Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλά και μετά το τέλος του πολέμου
World

Νάγκελ: Υψηλές τιμές ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου

Ο κόσμος «μπορεί να συνεχίσει να διαμορφώνεται από αβεβαιότητες και αλλαγές πέρα ​​από αυτήν τη σύγκρουση» εξηγεί ο Νάγκελ

Gen Z: Ενώ οι εταιρείες επενδύουν στην AI, χάνουν μία ταλαντούχα γενιά εργαζομένων
World

Γιατί οι εταιρίες χάνουν μια ταλαντουχα γενιά εργαζομένων

Οι νέοι Millenials και Gen Zers είναι πιο προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας που επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη από οποιονδήποτε άλλον

OT FORUM: Η μάχη για τις τιμές και τις δανειακές συμβάσεις
OT FORUM

Η μάχη για τις τιμές και τις δανειακές συμβάσεις

Το μήνυμα του υπουργού Ανάπτυξη Τάκη Θεοδωρικάκου από το 7ο OT FORUM

Μουντιάλ: Οι μεγάλες τράπεζες της Wall Street προτείνουν τηλεργασία
Business of Sport

Μουντιάλ -Wall Street: 1-0

Πώς το Μουντιάλ αλλάζει προσωρινά τις συνθήκες εργασίας

Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων
Ακτοπλοΐα

Πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο καπετάνιος των Μικρών Κυκλάδων

Ο Γιάννης Σκοπελίτης έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 68 ετών

ΟΔΔΗΧ: Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων στις 17 Ιουνίου
Ομόλογα

ΟΔΔΗΧ: Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων στις 17 Ιουνίου

Τη μη πραγματοποίηση της δημοπρασίας ομολόγων ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy
World

Exxon: Τα σχέδια για εξαγορές – Γιατί στοχεύει στην απόκτηση της Woodside Energy

Τα σχέδια της Exxon για εξαγορές είναι σε αρχικό στάδιο - Στόχος η εμβάθυνση της παρουσίας της στις αγορές LNG και της Ασίας

Οχήματα: Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα – Η νέα πλατφόρμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς η AI θα «σβήνει τα πρόστιμα στα ΙΧ - Η νέα πλατφόρμα

Η ΑΑΔΕ θα εξετάζει τις ενστάσεις στα πρόστιμα για οχήματα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

ΑΔΜΗΕ: Κοντά στο 1 δισ. ευρώ οι προσφορές της αγοράς για την ΑΜΚ
OT FORUM

Σπάει ρεκόρ ο ΑΔΜΗΕ: Η ΑΜΚ και το μεγάλο καλώδιο...

Ανοίγει το βιβλίο προσφορών της ΑΔΜΗΕ Συμετοχών στις 16 με 18 Ιουνίου - Το μήνυμα Μανουσάκη από το 7ο OT FORUM

Χρήστος Κολώνας
Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards
Μεταφορές

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: 4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards

Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν τον διευρυμένο ρόλο των δύο εταιρειών

Πόλεμος Ιράν: Τι ξέρουμε για τη συμφωνία και πού κρύβεται ο διάβολος
World

Τι ξέρουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν - Πού κρύβεται ο διάβολος

Κεντρικό σημείο της συμφωνίας είναι η σταδιακή προσέγγιση στο άνοιγμα του Ορμούζ και στην άρση των κυρώσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies