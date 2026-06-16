Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

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Μικτή ήταν σήμερα εικόνα στις αγορές της Ασίας, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να καταγράφει νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, ενώ ο ευρύτερος Topix υποχώρησε κατά 0,20%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε κατά 1,98%, την ώρα που ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε απώλειες 1,55%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε κατά 1,25%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κινήθηκε οριακά ανοδικά.

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές έχουν ανακοινώσει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, ανώτατος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ ανέφερε στο CNBC ότι το μνημόνιο κατανόησης είχε ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από την Κυριακή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, θα επαναλειτουργήσουν την Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε πτώση σχεδόν 5% των τιμών του πετρελαίου τη Δευτέρα. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο CNBC ότι το πέρασμα θα παραμείνει ανοιχτό «χωρίς διόδια και σε μακροπρόθεσμη βάση».

«Συνολικά, η αντίδραση των αγορών ήταν αρκετά θετική», σχολίασε ο Keith Lerner, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικός αναλυτής της Truist Wealth. Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι ο S&P 500 δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προηγούμενα υψηλά του επίπεδα, οι επιμέρους δείκτες αποτυπώνουν ανθεκτικότητα της οικονομίας. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι βραχυπρόθεσμα οι αγορές ενδέχεται να παραμείνουν ευμετάβλητες.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές του αμυντικού κλάδου στη Νότια Κορέα, υπεραποδίδοντας έναντι της ευρύτερης αγοράς παρά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Hanwha Aerospace, η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της χώρας, ενισχύθηκε περισσότερο από 10%, ενώ η Hyundai Rotem, κατασκευάστρια του κύριου άρματος μάχης K2, σημείωσε άνοδο 11%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος για τη LIG Defense & Aerospace, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε άνω του 28%, προσεγγίζοντας το ημερήσιο όριο ανόδου του 30% στο χρηματιστήριο της Σεούλ. Η εταιρεία κατασκευάζει το αντιαεροπορικό σύστημα Cheongung, το οποίο χρησιμοποιήθηκε επιχειρησιακά για πρώτη φορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Στο μεταξύ, η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησε σε αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο, όταν το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 0,75%, και για την πρώτη φορά από το 1995 που το κόστος δανεισμού φθάνει το 1%.