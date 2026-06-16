 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Sports"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Sports"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(5) "Crime"
}

Η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και άλλα τινά

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου που άρχισαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου - Ποιος ο ρόλος του ποδοσφαίρου στη γεωπολιτική

Opinion 16.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και άλλα τινά
Άποψη Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και εύγλωττοι. Το ποδόσφαιρο ως οικονομική δραστηριότητα τείνει να καταλάβει την τρίτη θέση στον κόσμο, πίσω από την βιομηχανία και τις τηλεπικοινωνίες. Tο χρήμα που κυκλοφορεί στους κόλπους του υπολογίζεται στο 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, προσφέρει δε απασχόληση σε περισσότερα από 26 εκατομμύρια άτομα.

Όμως, πίσω από το ποδόσφαιρο-επιχείρηση-θέαμα, υπάρχει ένας κόσμος που κάθε άλλο παρά αγγελικά πλασμένος είναι. Βρώμικο χρήμα, στημένα παιχνίδια, μαζικές υπεξαιρέσεις κεφαλαίων στις μεταγραφές ποδοσφαιριστών και άλλα πολλά είναι μερικά από τα μη ορατά χαρακτηριστικά της «ποδοσφαιρικής βιομηχανίας», στην οποία η διαφθορά εξελίσσεται σε γάγγραινα.

Ως φαίνεται δε, στο ποδόσφαιρο επαληθεύεται και η περίφημη ρήση ότι «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Ας μην διαφεύγει της προσοχής μας ότι ένας πρώην πρόεδρος της ΦΙΦΑ, ο Ζοάο Χαβελάνζε, είχε κατηγορηθεί για απίστευτες δωροληψίες και κάποια συγγενικά του πρόσωπα σήμερα κολυμπούν σε δισεκατομμύρια δολλαρίων.

Προβληματική υπήρξε όμως και η προεδρία του διαδόχου του Ελβετού Ζεπ Μπλάτερ, ο οποίος καθαιρέθηκε από το αξίωμά του για ύποπτες συναλλαγές με κορυφή του παγόβουνου την ανάθεση του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

«Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου έχουν χάσει το μυαλό τους. Μπροστά στο εύκολο χρήμα που παράγει εν αφθονία ένα όμορφο άθλημα, κάποιοι τιποτένιοι κατάφεραν να το ασχημύνουν στο όνομα του πραγματισμού». Αυτά μάς έλεγε πριν μία διετία ο κ.Χόρχε Βαλντάνο, ο οποίος στις αρχές του 21ου αιώνα χρημάτισε γενικός διευθυντής στη Ρέαλ Μαδρίτη. Έφυγε όμως αποκαρδιωμένος από το υψηλό αυτό πόστο, σε μία ποδοσφαιρική ομάδα η οποία σήμερα πραγματοποιεί ετήσιο τζίρο κοντά στα 800 εκατ. ευρώ.

«Η εμπορευματοποίηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου δεν είναι διόλου τυχαία. Αυτοί που την προώθησαν, ήξεραν πολύ καλά τί έκαναν και διαθέτουν όλα τα μέσα για να πετύχουν τους στόχους τους. Δημιούργησαν και ανέπτυξαν μία πραγματική αγορά αθλητικού θεάματος, στην οποία κάποια δισεκατομμύρια θεατές μπορούν να ικανοποιούν την βουλιμία τους για ποδόσφαιρο», μάς λέει ο Γάλλος συνάδελφος Ζερόμ Ζεσίλ, γνωστός στην χώρα του για την αποκάλυψη σοβαρών ποδοσφαιρικών σκανδάλων.

Αριθμοί που ζαλίζουν

Από την άποψη αυτή, οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου που άρχισαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Το κόστος της διοργάνωσης των αγώνων αυτών ξεπέρασε τα 31 δισεκατ. δολλάρια, πόσο που αποτελεί ρεκόρ.

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον αριθμό των 48 ομάδων που συμμετέχουν σε αυτό, αλλά και για το απίθανο κόστος των εισιτηρίων, τα οποία στους αγώνες που διεξάγονται στις ΗΠΑ κατά μέσο όρο έχουν τιμή  πάνω από 660 δολλάρια.

«Σχεδόν μισός  μηνιαίος μισθός για έναν μέσο Αμερικάνο για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα είναι υπερβολικό κόστος και σίγουρα δεν αποτελεί διαφήμιση για το άθλημα», τόνισε ο Τζων Χαλτιβάνγκερ, σχολιαστής στο περιοδικό και ιστότοπο « Foreign Policy »

Εξηγεί όμως ότι αυτό το υψηλό κόστος, οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η FIFA χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ένα μοντέλο «μεταβλητής τιμολόγησης», που σημαίνει ότι το κόστος αλλάζει με βάση τη ζήτηση, γεγονός που έχει ωθήσει τις τιμές των εισιτηρίων σε συγκλονιστικό πεδίο.

Καμμία έκπληξη έτσι που η μέση τιμή για τα φθηνότερα εισιτήρια στους εναρκτήριους αγώνες στις περιοχές του μετρό των ΗΠΑ που φιλοξενούν το τουρνουά κυμαινόταν από 253 έως 1,399 δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση του NBC News, και η μέση τιμή για τις φθηνές θέσεις στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ είναι 8,586 δολάρια. Συγκριτικά, τα εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ κυμαίνονταν από $70 έως $1.600 μόλις ανακοινώθηκαν οι αγώνες.

«….Φαίνεται ότι η FIFA και ο πρόεδρος της, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχουν ενορχηστρώσει αυτό το τουρνουά με ένα επίπεδο αδιαφορίας για τον μέσο οπαδό του ποδοσφαίρου παρόμοιο με την αποστασιοποίηση που επέδειξε η βασιλική οικογένεια των Βερσαλλιών προς τον γενικό πληθυσμό πριν από τη Γαλλική Επανάσταση…..»,έγραψε ειρωνικά ο Αμερικανός δημοσιογράφος.

Το ποδόσφαιρο ως γεωπολιτικό εργαλείο

Και ως φαίνεται η άποψή του δεν απέχει από την πραγματικότητα. Αν αφήσουμε κατά μέρος όμως την τεράστια και ανερχόμενη παγκόσμια οικονομική δύναμη του ποδοσφαίρου, το δημοφιλέστερο άθλημα στον κόσμο έχει σημαντική γεωπολιτική σημασία σε μια εποχή κρίσιμων ανακατατάξεων. Σαφώς δε, αυτός είναι και ο λόγος που ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ απέμεινε το πρώτο «βραβείο ειρήνης» της ΦΙΦΑ στον Αμερικανικό πρόεδρο Τραμπ, το 2025.

Και από την άποψη αυτή, είναι αξιοσημείωτη τοποθέτηση του Γάλλου καθηγητή και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Ερευνών IRIS κ. Πασκάλ Μπονιφάς. «….Πέρα από την οικονομική του σημασία το ποδόσφαιρο είναι και ένα από τα πολύ σημαντικά γεωπολιτικά εργαλεία. Επιτρέπει την συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα….», τονίζει με έμφαση.

«….Το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικά στον 21° αιώνα συνεχίζει, έχει γίνει το πεδίο ειρηνικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των κρατών, αλλά παράλληλα στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης προσφέρει και στοιχεία ταυτότητος στους λαούς. Στις σημερινές διεθνείς σχέσεις, η ήπια δύναμη κατέχει έναν ευρύ χώρο στον οποίον η εικόνα, η δημοφιλία και το ταλέντο γίνονται παράγοντες κυριαρχίας με μονιμότερο χαρακτήρα απ’ ό,τι η τυφλή δύναμη του παρελθόντος. Υπό αυτή την έννοια, ο αθλητισμός γενικά κα το ποδόσφαιρο ειδικότερα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την λάμψη μιας χώρας, αλλά και όλων αυτών που συνωστίζονται για μια θέση στην διεθνή σκηνή. Έτσι, ο αθλητισμός έχει καταστεί ένα πολύ σοβαρό στοιχείο γνωριμίας  και εκτίμησης στην διεθνή σκηνή – με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την εικόνα μιας χώρας, ενός λαού, ακόμα και μιας περιφέρειας ή πόλης….», τονίζει ο κ. Πασκάλ Μπονιφάς.

Ο Γάλλος καθηγητής έχει δίκιο, από κάθε πλευρά. Στην εποχή μας, είτε αυτό αρέσει είτε όχι, το ποδόσφαιρο και κατ’ επέκτασιν ο αθλητισμός, είναι ένα συνολικό κοινωνικό γεγονός. Οι πιο γνωστοί και οι περισσότερο δημοφιλείς κάτοικοι του «παγκόσμιου χωριού» που είναι ο πλανήτης μας είναι πρωταθλητές και κορυφαίοι ποδοσφαιριστές. Όλος ο κόσμος ή σχεδόν έχει ακούσει να γίνεται λόγος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ή τον Λιονέλ Μέσι. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν το όνομα του Πορτογάλου πρωθυπουργού. Ν

Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός εν γένει είναι κάτι περισσότερο από αθλητική δραστηριότητα. Είναι οικονομικά φαινόμενα με μεγάλη γεωπολιτική σημασία και με αισθητό πολιτικό περιεχόμενο αν πάμε πιο μακρυά στην πολιτική ανάλυση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές
Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια
ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Opinion
Η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και άλλα τινά
Opinion

Η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και άλλα τινά

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου που άρχισαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου - Ποιος ο ρόλος του ποδοσφαίρου στη γεωπολιτική

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Μετατόπιση κεφαλαίων εντός του οικοσυστήματος ΤΝ
Opinion

Μετατόπιση κεφαλαίων στην ΑΙ

Η διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων οδηγούν τους επενδυτές σε αναζήτηση ασφάλειας και αξίας σε ενεργειακές υποδομές, ακίνητα και εταιρείες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Συμεών Μαυρουδής
Φοροαπαλλαγές και εκλογές
Opinion

Φοροαπαλλαγές και εκλογές

Η αλήθεια είναι ότι αν δεν βρισκόμασταν σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι θα άλλαζε στις φοροαπαλλαγές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Από τον τουρισμό στην παραγωγή
Opinion

Από τον τουρισμό στην παραγωγή

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία

Αθανασία Ακρίβου
Η κυβέρνηση που έβλεπε τις τιμές να ανεβαίνουν και τους μισθωτούς να φτωχοποιούνται
Opinion

Η κυβέρνηση που έβλεπε τις τιμές να ανεβαίνουν και τους μισθωτούς να φτωχοποιούνται

Η κυβέρνηση αφήνει τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται, χωρίς να παίρνει μέτρα, την ώρα που οι μισθωτοί, ιδίως του δημοσίου τομέα φτωχοποιούνται με ραγδαίους ρυθμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΚΤ: Επιστροφή στις αυξήσεις επιτοκίων
Opinion

ΕΚΤ: Επιστροφή στις αυξήσεις επιτοκίων

Οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια επανέρχονται στο προσκήνιο. Τί αλλάζει για μετοχές, ομόλογα και επενδυτές

Συμεών Μαυρουδής
Οικονομικός Ταχυδρόμος: 100 χρόνια σταθερά για την οικονομία αλλά και την κοινωνία
Opinion

Οικονομικός Ταχυδρόμος: 100 χρόνια σταθερά για την οικονομία αλλά και την κοινωνία

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, όπως και ο ΟΤ δεν ήταν ποτέ απλώς ένα μέσο οικονομικής ενημέρωσης. Ήταν και είναι ένας θεσμός

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις προσδοκίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βελτιώνονται

Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους
Economy

Οι CEOs «βλέπουν» σύννεφα στην οικονομία – Πώς ο πόλεμος επηρεάζει επενδύσεις, ενέργεια και τουρισμό

Η έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs το πρώτο τρίμηνο του 2026

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ - Άλμα για Aktor

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναχαίτισε τις πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και έκλεισε με θετικό πρόσημο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa
Επικαιρότητα

Η Amazon βλέπει Ελλάδα: Έρχονται ελληνικά σε Alexa και Kindle

Η επέκταση της Amazon Web Services στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στις πλατφόρμες και οι νέες επενδυτικές προοπτικές

Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies