Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Τάσεις σταθεροποίησης – Υποχωρούν οι πληθωριστικοί φόβοι

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Με ήπιες μεταβολές και τάσεις σταθεροποίησης κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, μετά το ισχυρό τετραήμερο ανοδικό ράλι που προηγήθηκε, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία πληθωρισμού της Ευρωζώνης και στην επικείμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,08% στις 636 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,05% στις 10.492 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,23% στις 24.854 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,01% στις 8.447 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Medicell καταγράφει απώλειες 10% μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της, ενώ η Hay’s ενισχύεται κατά 7%, έπειτα από την ανακοίνωση πώλησης έξι επιχειρηματικών μονάδων.

Το ενδιαφέρον της αγοράς σήμερα επικεντρώνεται αφενός στα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης και αφετέρου στην απόφαση της Fed. Με τον ετήσιο πληθωρισμό στην Ευρώπη να εκτιμάται ότι αυξήθηκε στο 3,2% τον Μάιο, τα στοιχεία θεωρούνται καθοριστικά για τις προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Σε διεθνές επίπεδο, οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει της ιδιαίτερα αναμενόμενης συνεδρίασης της Fed, της πρώτης υπό την ηγεσία του νέου προέδρου Kevin Warsh. Αν και τα επιτόκια αναμένεται ευρέως να παραμείνουν αμετάβλητα, η αγορά θα εστιάσει στις ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας και στις εκτιμήσεις της για την αμερικανική οικονομία.

Οι επενδυτές αξιολογούν πτώση πετρελαίου και πληθωρισμό

Οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας συνέχισαν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Οι τιμές του πετρελαίου επέκτειναν την πτώση τους μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να άρει επίσημα τις κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην εξάλειψη του λεγόμενου «γεωπολιτικού premium» από τις τιμές της ενέργειας, μειώνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών φόβων αποτυπώθηκε άμεσα και στις αγορές ομολόγων, με τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης να συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, αντανακλώντας τις προσδοκίες για την πολιτική της ΕΚΤ.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών των εμπορευμάτων άσκησε πιέσεις στο βρετανικό χρηματιστήριο. Ο FTSE 100, όπου κυριαρχούν ενεργειακοί κολοσσοί όπως η BP και η Shell, δεν συμμετείχε ουσιαστικά στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ανοδική αντίδραση.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν και τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη.