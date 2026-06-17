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Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοια σπεύδουν στον Περσικό για πετρέλαιο

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επαναλειτουργία στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει αρχικά μια «έκρηξη» ζήτησης για χωρητικότητα

Ποντοπόρος 17.06.2026, 07:00
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Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοια σπεύδουν στον Περσικό για πετρέλαιο
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Ρότα προς τα Στενά του Ορμούζ βάζουν ήδη πολλά δεξαμενόπλοια ενόψει της επικείμενης επαναλειτουργίας καθώς η προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργεί προσδοκίες για την επανεκκίνηση των πετρελαϊκών εξαγωγών από την περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Maritime Data, συνολικά 69 δεξαμενόπλοια βρίσκονται καθ’ οδόν προς την περιοχή, με στόχο αναφέρει το Tradewinds, να αποκτήσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόλις επανεκκινήσουν οι εξαγωγές αργού πετρελαίου.

Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν και πάλι

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επαναλειτουργία του Ορμούζ θα προκαλέσει αρχικά μια «έκρηξη» ζήτησης για χωρητικότητα. Η Clarksons υπολογίζει ότι ενδέχεται να απαιτηθούν έως και 150 VLCC για τη μεταφορά των περίπου 7 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως που έχουν λείψει από τη διεθνή αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η BRS Shipbrokers εκτιμά ότι περίπου 50 VLCC που περιμένουν έξω από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής ή στα ανοιχτά της Δυτικής Ακτής της Ινδίας θα πρέπει να καλύψουν περίπου δύο εβδομάδες εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Τα VLCC άρχισαν να επιστρέφουν στον Κόλπο του Ομάν στις αρχές Ιουνίου, φτάνοντας σε ένα υψηλό 54 πλοίων στην περιοχή στις 7 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της Maritime Optima – το μεγαλύτερο από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σε στάση αναμονής η αγορά

Ο αριθμός των πλοίων στη συνέχεια μειώθηκε σε 34 μέχρι τις 10 Ιουνίου, σημειώνει το Tradewinds, φαινομενικά ταυτόχρονα με τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία και την εκ νέου κήρυξη του Ιράν για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, τα VLCC έχουν επιστρέψει στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, φτάνοντας τα 50 την προηγούμενη Δευτέρα.

Πάντως η αγορά εξακολουθεί να τηρεί στάση αναμονής, με αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες να επισημαίνουν ότι παραμένουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της ελεύθερης διέλευσης.

Την ίδια ώρα, τα ναύλα των VLCC παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης TD3C για τη διαδρομή Μέση Ανατολή – Κίνα διαμορφώνεται σε περισσότερα από 412.000 δολάρια ημερησίως, σχεδόν τετραπλάσια επίπεδα σε σχέση με αντίστοιχες διαδρομές του Ατλαντικού.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μετά το άνοιγμα του Ορμούζ, η αγορά θα παραμείνει «σφιχτή», καθώς μεγάλο μέρος του παγκόσμιου στόλου έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Παράλληλα, και η αγορά των containerships παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Υπολογίζεται ότι περίπου 50 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, αντιπροσωπεύοντας χωρητικότητα περίπου 300.000 teu. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Linerlytica, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί μόλις στο 0,9% του παγκόσμιου στόλου και δεν αναμένεται να ανατρέψει τη σημερινή ανοδική πορεία των ναύλων.

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