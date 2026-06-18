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Tesla: Η Σουηδία μπλοκάρει το Full Self-Driving στην Ευρώπη λόγω υπέρβασης ορίων ταχύτητας

Οι σουηδικές αρχές εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για το σύστημα Full Self-Driving της Tesla, ανοίγοντας νέο μέτωπο στη συζήτηση για την έγκρισή του σε όλη την EE

Business 18.06.2026, 20:27
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Tesla: Η Σουηδία μπλοκάρει το Full Self-Driving στην Ευρώπη λόγω υπέρβασης ορίων ταχύτητας
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Η επόμενη μεγάλη μάχη για την αυτόνομη οδήγηση στην Ευρώπη δεν θα κριθεί στα εργοστάσια ή στις πίστες δοκιμών, αλλά στις συσκέψεις των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Με την Tesla να επιδιώκει την επέκταση του συστήματος Full Self-Driving (Supervised) σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η Σουηδία εμφανίζεται αποφασισμένη να υψώσει εμπόδια, επικαλούμενη ζητήματα οδικής ασφάλειας και σεβασμού των ορίων ταχύτητας.

Η Tesla και η αντίθεση της Σουηδίας στην ευρωπαϊκή έγκριση

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα, η Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών (TRV) έχει εισηγηθεί να μην εγκριθεί η πανευρωπαϊκή διάθεση του συστήματος Full Self-Driving της Tesla, εκτός εάν η εταιρεία καταργήσει τη δυνατότητα του λογισμικού να επιτρέπει την υπέρβαση των νόμιμων ορίων ταχύτητας.

Η σχετική επιστολή, με ημερομηνία 30 Απριλίου, εστάλη στην Τεχνική Επιτροπή Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TCMV), η οποία πρόκειται να συνεδριάσει εκ νέου στις 30 Ιουνίου, πριν από την τελική ψηφοφορία για την εφαρμογή του συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η λειτουργία που προκαλεί αντιδράσεις

Στο επίκεντρο των ενστάσεων βρίσκεται η δυνατότητα “Speed Offset”, μέσω της οποίας ο οδηγός μπορεί να επιτρέπει στο όχημα να κινείται με ταχύτητα υψηλότερη από το εκάστοτε όριο που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Στην επιστολή της, η TRV επισημαίνει ότι η συστηματική δυνατότητα ενός αυτοματοποιημένου συστήματος να υπερβαίνει τα νόμιμα όρια ταχύτητας υπονομεύει τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και τα προσδοκώμενα οφέλη της αυτοματοποίησης στην οδική ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό ζητεί την πλήρη κατάργηση της συγκεκριμένης λειτουργίας, διαφορετικά εισηγείται αρνητική ψήφο για την έγκριση του συστήματος.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται

Παρότι η τελική θέση της Σουηδίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, εσωτερικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters δείχνουν ότι η Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών (STA), η οποία εκπροσωπεί τη χώρα στην TCMV, έχει ήδη θέσει τις ανησυχίες της τόσο στην Tesla όσο και στην ολλανδική ρυθμιστική αρχή RDW, η οποία είχε εγκρίνει το σύστημα τον Απρίλιο και στηρίζει την επέκτασή του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκπρόσωπος της TRV ανέφερε ότι η θέση της υπηρεσίας παραμένει αμετάβλητη από τον Απρίλιο, σημειώνοντας πως, σύμφωνα με την κατανόησή του, η Σουηδία θα υποστηρίξει την έγκριση μόνο εφόσον αφαιρεθεί η δυνατότητα υπέρβασης των ορίων ταχύτητας.

Από την πλευρά της, η STA υπογράμμισε ότι οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιτροπής βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το ζήτημα πριν διαμορφώσει την τελική εθνική θέση.

Η Tesla επιδιώκει ευρωπαϊκή επέκταση

Το Full Self-Driving (Supervised) επιτρέπει στα οχήματα της Tesla να κινούνται αυτόνομα στα αστικά και υπεραστικά οδικά δίκτυα, υπό τη συνεχή επίβλεψη του οδηγού. Η εταιρεία του Ίλον Μασκ δεν απάντησε στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Στο εγχειρίδιο χρήσης, πάντως, επισημαίνεται ότι οι οδηγοί δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στο σύστημα για την τήρηση των ορίων ταχύτητας και οφείλουν να οδηγούν με ασφαλή τρόπο, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές και οδικές συνθήκες.

Διχασμένη η Ευρώπη

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη Σουηδία.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και η Φινλανδία με τη Νορβηγία, ενώ χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Εσθονία, η Λιθουανία και το Βέλγιο έχουν ήδη επιτρέψει τη χρήση του συστήματος.

Οι δανικές και εσθονικές αρχές υποστηρίζουν ότι, εφόσον η τελική ευθύνη παραμένει στον οδηγό, η χρήση του συστήματος μπορεί να εγκριθεί, αν και η Εσθονία δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα ψηφίσει στην ευρωπαϊκή διαδικασία.

Για να εγκριθεί η πανευρωπαϊκή εφαρμογή του Full Self-Driving απαιτείται ειδική πλειοψηφία: τουλάχιστον 15 από τα 27 κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν η πρόταση απορριφθεί, η προσωρινή έγκριση που έχει χορηγήσει η ολλανδική RDW θα λήξει έπειτα από έξι μήνες, οδηγώντας και στην ανάκληση των εθνικών εγκρίσεων που βασίζονται σε αυτήν, σύμφωνα με τις δανικές αρχές.

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