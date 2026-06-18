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Τράπεζες: Στη μάχη των προμηθειών μέσω άτοκων δόσεων

Ο ανταγωνισμός από τις εγχώριες fintechs ανάγκασε τις τράπεζες να κινηθούν επιθετικά - Οι 3 κατηγορίες προϊόντων 

Τράπεζες 18.06.2026, 11:00
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Τράπεζες: Στη μάχη των προμηθειών μέσω άτοκων δόσεων
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Προϊοντικές λύσεις που εξασφαλίζουν στους πελάτες τους άτοκες δόσεις για οποιαδήποτε αγορά, διαθέτουν πλέον οι περισσότερες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία διευκόλυνση που μέχρι πριν από λίγα χρόνια παρείχαν μόνο μέσω των πιστωτικών καρτών και υπό την προϋπόθεση ότι η ίδια η επιχείρηση την προσέφερε.

Ο ανταγωνισμός ωστόσο που έχει αναπτυχθεί σε αυτό το πεδίο με τη δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά fintechs που προσφέρουν την υπηρεσία Buy Now Pay Later (BNPL), ανάγκασε τους παραδοσιακούς οργανισμούς να αναλάβουν δράση.

Συναλλαγές 2 δισ. ευρώ

Κι αυτό διότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι εξειδικευμένες εταιρείες του χώρου έχουν πετύχει αξιοσημείωτη ανάπτυξη των εργασιών τους. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, υπολογίζεται ότι πέρυσι οι συναλλαγές που έσπασαν σε δόσεις μέσω των υπηρεσιών τους κινήθηκαν στη ζώνη του 2 δισ. ευρώ.

Αν και αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε ένα μικρό μονοψήφιο ποσοστό της καταναλωτικής δαπάνης στην Ελλάδα, θεωρείται υψηλό συγκρινόμενο με τα επί χρόνια κολλημένα κάτω από τα 3 δισ. ευρώ υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών.

Μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τα μεγέθη του BNPL θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν μέσα στα επόμενα 3 – 5 χρόνια.

Η απάντηση

Αυτή η δυναμική της αγοράς και οι προσδοκίες για περαιτέρω μεγέθυνσή της συνιστά μία πρόκληση για τις εμπορικές τράπεζες, που θα επιδιώξουν να κερδίσουν το μερίδιο και τα έσοδα από προμήθειες που τους αναλογούν.
Επιζητούν άλλωστε την προσφορά μίας ακόμη χρήσιμης παροχής στη μάχη που δίνουν με τις neobanks για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του πελατολογίου τους.

Ήδη, πέραν των συνεργασιών τους με μεγάλους λιανεμπορικούς ομίλους για τη χορήγηση δανείων της στιγμής, η μία μετά την άλλη δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να κάνουν αγορές όπου θέλουν με άτοκες δόσεις.

Εν προκειμένω δηλαδή δεν έχει σημασία ποια επιχείρηση, μεγάλη ή μικρή, συνεργαζόμενη ή μη, onine ή φυσικό κατάστημα, θα επιλεγεί για τα ψώνια.

Ο καταναλωτής πληρώνει για τη συναλλαγή του και εξασφαλίζει είτε αυτόματα ή εκ των υστέρων ευκολίες πληρωμής.

Οι 3 κατηγορίες

Σε όλες τις περιπτώσεις οι δόσεις, που μπορεί να φτάσουν ανάλογα με την τράπεζα έως και τις 12, είναι άτοκες και η μόνη επιβάρυνση αφορά σε μία συγκεκριμένη προμήθεια ανά μήνα συναλλαγής.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες αυτές διακρίνονται στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:

Αγορές με χρεωστική κάρτα

Ο καταναλωτής πληρώνει με τη χρεωστική του κάρτα και στη συνέχεια μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημικής τράπεζας που προσφέρει την υπηρεσία, εξοφλεί το ποσό της συναλλαγής σε έως και 6 άτοκες δόσεις.

Η μόνη επιβάρυνση αφορά την προμήθεια των 2 ευρώ ανά μηνιαία δόση.

Άλλο πιστωτικό ίδρυμα δίνει την ίδια δυνατότητα, με τη διαφορά ότι το ποσό των δόσεων μεταφέρεται σε ενεργή πιστωτική κάρτα, η παρουσία της οποίας στο όνομα του πελάτη είναι απαραίτητη. Εδώ ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι οι 12.

Αγορές με πιστωτική κάρτα

Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για κατόχους πιστωτικών καρτών.

Ο κάτοχός τους κάνει όπου θέλει αγορές και εκ των υστέρων τις μετατρέπει από εφάπαξ σε άτοκες δόσεις.

Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει προμήθεια ανά δόση.

Κάρτες άτοκων δόσεων

Πρόκειται για τάση που έχει αναπτυχθεί τελευταία. Ο λόγος γίνεται για πιστωτικές κάρτες, που είναι διαθέσιμες σήμερα από δύο συστημικούς ομίλους.

Η διαφορά τους σε σχέση με τις υπόλοιπες είναι πως αν η συναλλαγή είναι μεγαλύτερη των 50 ευρώ, τότε επιμερίζεται η αξία της αυτόματα σε 4 άτοκες δόσεις. Σε αυτές τις κάρτες η προμήθεια εξαρτάται από το ποσό της συναλλαγής και κυμαίνεται από 6 έως 24 ευρώ συνολικά.

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