Επενδύσεις: Νέα φορο-κίνητρα για εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό

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Την πόρτα για επενδύσεις ανοίγει η Ελλάδα προσελκύοντας διεθνείς διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, hedge funds και private equity fund.

Ειδικό καθεστώς για διαχειριστές κεφαλαίων και φορολογικά κίνητρα για στελέχη από Λονδίνο, Ασία και Μέση Ανατολή

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή παρέχει φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση διεθνών διαχειριστών εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι επενδύσεις και τα κίνητρα

Το νέο καθεστώς προβλέπει ότι οι οργανισμοί επενδύσεων που έχουν έδρα στο εξωτερικό θα συνεχίσουν να φορολογούνται στη χώρα εγκατάστασής τους, ακόμη και αν στελέχη τους ή υποστηρικτικές δομές λειτουργούν από την Ελλάδα, παρέχοντας το επίπεδο φορολογικής βεβαιότητας που ζητούν οι διεθνείς επενδυτές.

Παράλληλα, η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός της χώρας θα φορολογείται κανονικά, ενώ ειδικά κίνητρα προβλέπονται για στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με στόχο την προσέλκυση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης από διεθνείς αγορές όπως το Λονδίνο, η Μέση Ανατολή και η Ασία.

Η ρύθμιση που ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο προβλέπει τα παρακάτω:

– Οι οργανισμοί επενδύσεων του εξωτερικού (εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) εξακολουθούν να φορολογούνται εκεί όπου είναι εγκατεστημένοι.

– Το νέο πλαίσιο εγγυάται ότι, αν μερικά στελέχη μετακομίσουν στην Αθήνα ή αν ιδρυθεί εδώ ένα γραφείο που παρέχει υπηρεσίες στον διαχειριστή των κεφαλαίων, δεν θεωρείται αυτομάτως ότι «μεταφέρεται» η φορολογική κατοικία του διαχειριστή, ή του οργανισμού επενδύσεων, ή των μεριδιούχων στην Ελλάδα, ούτε δημιουργείται μόνιμη εγκατάσταση των παραπάνω προσώπων στην Ελλάδα.

– Ο ξένος όμιλος ούτως ή άλλως φορολογείται στο εξωτερικό, ενώ ό,τι παράγεται στην Ελλάδα (γραφεία υπηρεσιών, μισθοί) φορολογείται πλήρως εδώ. Έτσι, αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση και δίνεται η ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ξένοι διαχειριστές για να επιλέξουν την Αθήνα.

– Προβλέπεται πλήρης φορολόγηση όλης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Τα γραφεία υπηρεσιών που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα για να παρέχουν υπηρεσίες προς τις συνδεδεμένες εταιρείες/διαχειριστές φορολογούνται πλήρως με τον κανονικό εταιρικό συντελεστή. Όλοι οι εργαζόμενοι φορολογούνται πλήρως για τους μισθούς τους και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, λαμβάνοντας τις παροχές και τα δικαιώματα της ελληνικής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

– Ο εταιρικός φόρος και ο ΦΠΑ αποδίδονται κανονικά.

– Όσοι μεταφέρουν τώρα τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, υπαγόμενοι στο καθεστώς εισερχόμενων εργαζομένων του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, με χρονικό όριο τα 7 έτη και εφόσον απασχολούνται από ελληνική οντότητα με λειτουργικά έξοδα τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως, θα έχουν συντελεστή 5% αποκλειστικά για τις αμοιβές πρόσθετης απόδοσης (carried interest / performance fees) των στελεχών διαχείρισης.