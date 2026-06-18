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Το Yamazaki 50 ετών έσπασε κάθε ρεκόρ

Η δημοπρασία του οίκου Bonhams επαναπροσδιόρισε τα όρια της πολυτέλειας, καθώς το μοναδικό μπουκάλι Yamazaki 50 ετών πωλήθηκε για 1 εκατ. δολάρια

Tέχνη και Ζωή 18.06.2026, 07:55
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Το Yamazaki 50 ετών έσπασε κάθε ρεκόρ
Επιμέλεια Φροίξος Φυντανίδης

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«Ένα καλό ουίσκι είναι μια μέρα με λιακάδα σε υγρή μορφή» είχε πει κάποτε ο  βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τονίσει πως ένα καλό ποτό μπορεί να μας ζεστάνει, να μας ανεβάσει τη διάθεση και να φωτίσει μια σκοτεινή ημέρα.

Και αν ζούσε σήμερα, σίγουρα θα προσπαθούσε να δοκιμάσει έστω και μια γουλιά από το Yamazaki 50 ετών. Ή όπως είναι γνωστό πλέον, το πιο ακριβό ουίσκι του κόσμου.

Πριν από λίγες ημέρες, το μοναδικό μπουκάλι single-malt ουίσκι Yamazaki 50 ετών που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το Club Natsume, ένα ελίτ ιδιωτικό κλαμπ στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, πωλήθηκε για ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η δημοπρασία του οίκου Bonhams μετατράπηκε σε ένα σκληρό μπρα ντε φερ ανάμεσα σε τρεις πλειοδότες και έσπασε κάθε ρεκόρ – έως τώρα το πιο ακριβό ουίσκι ήταν το Yamazaki 55 ετών που το 2020 πωλήθηκε για περίπου 790.000 δολάρια.

«Η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ για ένα ιαπωνικό ουίσκι σε δημοπρασία είναι ένα σημαντικό ορόσημο» δήλωσε ο Αμαγές Αούλι, παγκόσμιος επικεφαλής κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών. «Είναι επίσης ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα της δέσμευσης του οίκου Bonhams να διαμορφώσει το μέλλον των δημοπρασιών εκλεκτών κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών» σημείωσε.

Το ουίσκι Yamazaki 50 ετών είναι η δεύτερη παλαιότερη παραγωγή του αποστακτηρίου, που δημιουργήθηκε μόνο τρεις φορές, το 2005, το 2007 και το 2011. Το ουίσκι παλαιώθηκε στην καλύτερη ιαπωνική δρυ Mizunara και το μπουκάλι πωλήθηκε στην αρχική ξύλινη θήκη του, συνοδευόμενη από ένα γρατζουνισμένο γούρι για το λαιμό.

Πηγή: in.gr

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