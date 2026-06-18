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Microsoft: Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται στα συστήματα

Η Microsoft υποστηρίζει ότι η επόμενη φάση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα κριθεί από τη συνεργασία πολλών μοντέλων και όχι από ένα μόνο - Τι είναι το MDASH

Tεχνητή νοημοσύνη 18.06.2026, 18:00
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Microsoft: Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκεται στα συστήματα
Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα
Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος

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Η επόμενη φάση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα κριθεί μόνο από το πιο ισχυρό μοντέλο, αλλά από τα συστήματα που συνδυάζουν πολλαπλά μοντέλα και εξειδικευμένους AI agents σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Σε αυτή τη λογική κινείται η Microsoft με το MDASH, ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που βασίζεται σε περισσότερους από 100 agents και φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κυβερνοασφάλεια.

Το νέο παράδειγμα που περιγράφει η Microsoft αποτυπώνει τη μετάβαση από την εποχή της «κούρσας του καλύτερου μοντέλου» στην εποχή των συνεργατικών, πολυεπίπεδων συστημάτων AI. Η εταιρεία θεωρεί ότι το επόμενο μεγάλο άλμα θα προέλθει από την ενορχήστρωση πολλών διαφορετικών εργαλείων και μοντέλων, και όχι από μια μεμονωμένη τεχνολογική λύση.

Η λογική του MDASH

Το MDASH χρησιμοποιεί συνδυασμό από κορυφαία μοντέλα της αγοράς και μοντέλα που έχει αναπτύξει η ίδια η Microsoft, τα οποία συνεργάζονται μέσα από ένα δίκτυο ειδικά σχεδιασμένων AI agents. Κάθε agent αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο στη διαδικασία εντοπισμού, επαλήθευσης και τεκμηρίωσης ευπαθειών λογισμικού.

Σε αντίθεση με παραδοσιακά εργαλεία σάρωσης ή συστήματα που στηρίζονται σε ένα μόνο μοντέλο, το MDASH αξιοποιεί περισσότερους από 100 εξειδικευμένους agents σε διαφορετικά στάδια της έρευνας. Κάποιοι εντοπίζουν πιθανές αδυναμίες, άλλοι τις αμφισβητούν και τις επιβεβαιώνουν, ενώ επιπλέον agents επιχειρούν να δημιουργήσουν proof-of-concept exploits, ώστε να διαπιστωθεί αν μια ευπάθεια είναι πράγματι αξιοποιήσιμη.

Η προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στα επαληθευμένα ευρήματα και περιορίζει τον όγκο των ειδοποιήσεων που απαιτούν χειροκίνητο έλεγχο. Η διαδικασία λειτουργεί σε πέντε στάδια — preparation, scanning, validation, deduplication και proof generation — επιτρέποντας στους οργανισμούς να περάσουν από τον απλό εντοπισμό ευπαθειών στην παραγωγή τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων ασφάλειας.

Επιδόσεις στην κυβερνοασφάλεια

Το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας κυβερνοασφάλειας έχει ήδη στραφεί προς το σύστημα, καθώς σε δοκιμές του CyberGym κατέκτησε την κορυφαία θέση στον σχετικό πίνακα επιδόσεων. Η επίδοση αυτή το έφερε πάνω από ανταγωνιστικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε μεμονωμένα προηγμένα μοντέλα.

Η Microsoft υποστηρίζει ότι η νέα αυτή μέθοδος μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανακάλυψη, επαλήθευση και αποτύπωση ευπαθειών σε μεγάλη κλίμακα. Με άλλα λόγια, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως εργαλείο παραγωγής απαντήσεων, αλλά ως σύστημα συνεργασίας που μπορεί να εκτελεί σύνθετες αποστολές με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

Νέα αρχιτεκτονική AI

Η Microsoft παρουσίασε το MDASH ως ένδειξη μιας ευρύτερης τάσης που διαμορφώνεται στη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Καθώς τα κορυφαία μοντέλα γίνονται ολοένα και ισχυρότερα, οι οργανισμοί στρέφονται σε λύσεις που συνδυάζουν πολλαπλά συστήματα αντί να βασίζονται σε μία μόνο πλατφόρμα για σύνθετες εργασίες.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η agentic προσέγγιση μπορεί να επιταχύνει την πρόοδο όχι μόνο στην κυβερνοασφάλεια, αλλά και στη μηχανική λογισμικού, την επιστημονική ανακάλυψη και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η ισχύς της AI δεν βρίσκεται αποκλειστικά στο μοντέλο, αλλά στη δυνατότητα συντονισμού διαφορετικών εργαλείων με κοινό στόχο.

Το αποτύπωμα στην Ελλάδα

Η Microsoft διατηρεί σταθερή την παρουσία της στην Ελλάδα από το 1992 και στο πλαίσιο της συνεχούς επένδυσής της στην χώρα προχωρά στη δημιουργία συγκροτήματος Data centers στην Αττική, εντάσσοντας τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη cloud υποδομών της. Παράλληλα, με την πρωτοβουλία GRforGrowth, έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση 100.000 πολιτών στην Ελλάδα σε ψηφιακές δεξιότητες.

Η τελευταία εξέλιξη συνδέει την ερευνητική εξέλιξη γύρω από το MDASH με το ευρύτερο στρατηγικό αφήγημα της εταιρείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το cloud. Σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αναζητούν πιο ώριμες και αξιόπιστες εφαρμογές AI, η Microsoft επιδιώκει να τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της επόμενης γενιάς τεχνολογικών λύσεων.

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