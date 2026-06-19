 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Style & Fashion"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(14) "Fashion Trends"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

Πολυτελείς τσάντες: Γιατί οι καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη στα νέα μοντέλα και κυνηγούν τα vintage κομμάτια

Oι καταναλωτές εξακολουθούν να αγαπούν τις πολυτελείς τσάντες, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως πριν...

World 19.06.2026, 23:30
Σχολιάστε
Πολυτελείς τσάντες: Γιατί οι καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη στα νέα μοντέλα και κυνηγούν τα vintage κομμάτια
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κάποτε αρκούσε μια τσάντα στον ώμο για να στείλει το πιο ξεκάθαρο μήνυμα κοινωνικής επιτυχίας.

Σήμερα, όμως, οι κανόνες του παιχνιδιού φαίνεται να αλλάζουν. Στους δρόμους των μεγάλων μητροπόλεων, στα social media και στις βιτρίνες των οίκων μόδας, οι πολυτελείς τσάντες εξακολουθούν να τραβούν τα βλέμματα.

Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη τους, τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια αγορά που αναζητά νέα ταυτότητα και νέους τρόπους να διατηρήσει τη γοητεία της.

Πολυτελείς τσάντες: Η αγορά χάνει έδαφος μετά από χρόνια ανάπτυξης

Η βιομηχανία των luxury handbags βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη επιβράδυνση.

Έπειτα από χρόνια εντυπωσιακής ανάπτυξης, οι πωλήσεις πολυτελών τσαντών έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 10% σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του 2023, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με στοιχεία της Bain & Company, η πτώση αυτή μεταφράζεται σε απώλειες που αγγίζουν τα 8 δισ. δολάρια σε ετήσια καταναλωτική δαπάνη.

Για τους περισσότερους οίκους μόδας, η εξήγηση είναι σχετικά απλή. Οι μεγάλες αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας απομάκρυναν μέρος του κοινού. Πολλοί καταναλωτές θεώρησαν ότι οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τη ζήτηση, οδηγώντας τις τιμές σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνταν από την πραγματική αξία των προϊόντων.

Οι μεγάλες αυξήσεις τιμών που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας απομάκρυναν μέρος του κοινού

Το στοίχημα της δημιουργικής ανανέωσης

Οι ίδιοι οι οίκοι πιστεύουν ότι με νέες συλλογές και πιο ελκυστικά σχέδια μπορούν να κερδίσουν ξανά το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη ένα μεγάλο κύμα ανανέωσης.

Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες είχαν περιορίσει σημαντικά την παρουσίαση νέων μοντέλων, όμως πλέον επενδύουν σε δημιουργικά ταλέντα και φρέσκες ιδέες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Chanel, η οποία έχει ανανεώσει θεαματικά τη γκάμα των τσαντών της, προσφέροντας μια σειρά νέων σχεδίων που έχουν ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην αγορά.

Η υπερέκθεση στα social media «σβήνει» την αποκλειστικότητα

Υπάρχει όμως και μια λιγότερο αισιόδοξη ανάγνωση της κατάστασης. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι πολυτελείς τσάντες έχουν χάσει μέρος της αποκλειστικότητάς τους.

Τα social media έχουν γεμίσει με εικόνες από μοντέλα που κάποτε θεωρούνταν δυσεύρετα και σχεδόν μυθικά, όπως η Birkin και η Classic Flap. Η συνεχής έκθεσή τους στο κοινό έχει μειώσει το στοιχείο της σπανιότητας που αποτελούσε βασικό μέρος της αξίας τους.

Η πολυτέλεια, άλλωστε, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αίσθηση της αποκλειστικότητας. Όταν ένα αντικείμενο εμφανίζεται παντού, παύει να προσφέρει το ίδιο ισχυρό κοινωνικό μήνυμα. Για πολλούς καταναλωτές, η υπερβολική προβολή έχει αφαιρέσει μέρος της μαγείας που συνόδευε την κατοχή μιας εμβληματικής designer τσάντας.

Η άνοδος της αγοράς μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας

Παρά τη μείωση των πωλήσεων στα καταστήματα, η ζήτηση για πολυτελείς τσάντες δεν έχει εξαφανιστεί. Αντίθετα, μετακινείται προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Η αγορά μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, με ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να επιλέγουν second-hand ή vintage κομμάτια αντί για καινούργια προϊόντα.

Η τάση αυτή δεν σχετίζεται αποκλειστικά με την εξοικονόμηση χρημάτων. Για πολλούς αγοραστές, μια vintage τσάντα θεωρείται πλέον πιο ενδιαφέρουσα και πιο ξεχωριστή από ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο. Οι αναζητήσεις για vintage luxury bags αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, αποδεικνύοντας ότι η νοσταλγία και η μοναδικότητα έχουν μετατραπεί σε σημαντικούς παράγοντες αγοράς.

Γιατί οι νέοι καταναλωτές προτιμούν τα vintage

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι νεότερες γενιές δείχνουν αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στη μαζικά παραγόμενη πολυτέλεια. Πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι οι παλαιότερες τσάντες διαθέτουν ανώτερη ποιότητα κατασκευής, ενώ παράλληλα τους επιτρέπουν να διαφοροποιηθούν σε έναν κόσμο όπου οι τάσεις διαμορφώνονται από αλγόριθμους και εξαπλώνονται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Παράλληλα, η γνώση της ιστορίας της μόδας μετατρέπεται σε νέο σύμβολο κύρους. Η επιλογή ενός σπάνιου vintage κομματιού δεν αποκαλύπτει μόνο οικονομική δυνατότητα, αλλά και εξειδικευμένη γνώση, στοιχείο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις σύγχρονες αγοραστικές συμπεριφορές.

Το μεγάλο πρόβλημα για τους οίκους πολυτελείας

Για τους οίκους πολυτελείας, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις. Οι τσάντες αποτελούν εδώ και δεκαετίες τη σημαντικότερη πηγή εσόδων τους. Σε πολλές περιπτώσεις, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών πωλήσεων και παραμένουν το βασικό προϊόν μέσω του οποίου οι νέοι πελάτες εισέρχονται στον κόσμο της πολυτέλειας.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις. Οι μετοχές μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων πολυτελείας έχουν δεχθεί πιέσεις από τις αρχές του 2024, καθώς η αγορά προσπαθεί να εκτιμήσει αν πρόκειται για μια προσωρινή διόρθωση ή για μια βαθύτερη αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Υπάρχει δρόμος επιστροφής;

Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας. Η επιτυχία νέων σχεδίων αποδεικνύει ότι η επιθυμία για μια πολυτελή τσάντα παραμένει ισχυρή όταν το προϊόν προσφέρει κάτι πραγματικά διαφορετικό. Η ιστορία έχει δείξει ότι ο κλάδος μπορεί να ανανεώνεται και να επανέρχεται δυναμικά κάθε φορά που καταφέρνει να συλλάβει το πνεύμα της εποχής.

Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν οι καταναλωτές εξακολουθούν να θέλουν πολυτελείς τσάντες. Το ερώτημα είναι ποιες τσάντες είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν σήμερα. Για τους οίκους μόδας, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής ίσως να μην είναι πλέον κάποια αντίπαλη μάρκα, αλλά τα ίδια τα εμβληματικά προϊόντα του παρελθόντος τους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Σούπερ μάρκετ: Σαπουνόπερες της Procter & Gamble έρχονται σε ένα σούπερ μάρκετ κοντά σας
World

Μίνι σαπουνόπερες της P&G έρχονται στα σούπερ μάρκετ
Πολυτελείς τσάντες: Γιατί οι καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη στα νέα μοντέλα και κυνηγούν τα vintage κομμάτια
World

Aπό την υπερπολυτέλεια στο vintage: Η νέα πραγματικότητα στις designer τσάντες
BOJ: Ο αναπληρωτής διοικητής βλέπει κίνδυνο ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο του 2%.
World

Κίνδυνο για πληθωρισμό πάνω από 2% βλέπει η BoJ
Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit
Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
World

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Commodities

Χρυσός: Κίνδυνος για «κρίση» λαθρεμπορίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΕ: Η «μάχη» των ηγετών για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό – Οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις
World
Upd: 15:29

Η «μάχη» στην ΕΕ για τον 7ετή προϋπολογισμό - Οι αντιθέσεις

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το αμφιλεγόμενο ζήτημα του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, το οποίο χωρίζει τις κυβερνήσεις της ΕΕ σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα

Μελίνα Ζιάγκου
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα

Η «πράσινη» ιστορία της Allbirds που έντυσε τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά μαγεύτηκε από την AI και άλλαξε όνομα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το myPoint - Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το myPoint - Δημιουργούνται νέα κέντρα για εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ

Οι επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΑΕ επικεντρώνεται σε τομείς όπως αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τουρισμός και αεροπορικές εταιρείες

Αναστάσιος Μαντικίδης
Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν σταθερό έδαφος σε έναν εμπορικό χάρτη που άλλαξε βίαια και οριστικά

Νατάσα Σινιώρη
Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Commodities

Ανεβαίνει η τιμή στο Γάλλιο - Πώς ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Τζούλη Καλημέρη
L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς
Business

Νέα συμφωνία-κλειδί για τη L’Oréal στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καλλυντικών

H L'Oreal αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην Innovist, επενδύοντας στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς της Ινδίας, μετά από 13 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
«Κόκκινα δάνεια»: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες
Τράπεζες

«Κόκκινα» δάνεια: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες

Οι ροές σε «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν στη ζώνη των 1,4 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από World
Σούπερ μάρκετ: Σαπουνόπερες της Procter & Gamble έρχονται σε ένα σούπερ μάρκετ κοντά σας
World

Μίνι σαπουνόπερες της P&G έρχονται στα σούπερ μάρκετ

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Albertsons συνεργάστηκε με τον γίγαντα των συσκευασμένων προϊόντων για την παραγωγή των «Rico’s Tacos», μιας σειράς μικρού μήκους που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην προώθηση προϊόντων

BOJ: Ο αναπληρωτής διοικητής βλέπει κίνδυνο ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο του 2%.
World

Κίνδυνο για πληθωρισμό πάνω από 2% βλέπει η BoJ

Ο αναπληρωτής διοικητής της BoJ, Ριόζο Χιμίνο, προειδοποιεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αναγκαστεί να προβεί σε ταχύτερες αυξήσεις των επιτοκίων αργότερα, εάν καθυστερήσει με τις απαραίτητες προσαρμογές

Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν σταθερό έδαφος σε έναν εμπορικό χάρτη που άλλαξε βίαια και οριστικά

Νατάσα Σινιώρη
Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
World

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;

Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesco, Κεν Μέρφι, δεν δίνει πολλή σημασία στην επιβράδυνση των πωλήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Commodities

Χρυσός: Κίνδυνος για «κρίση» λαθρεμπορίου

Η αξία των ετήσιων παράνομων ροών χρυσού έχει αυξηθεί σε «πολύ πάνω από 120 δισ. δολάρια», ο οποίος προέρχεται κυρίως από παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας χρυσοθήρες

Γιάννης Αγουρίδης
Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»
World

Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»

Έρευνα του γαλλικού Insee διαψεύδει τον διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ

Αλέξανδρος Καψύλης
Καναδάς: Δασμός 10% στα κονσερβοποιημένα λαχανικά για στήριξη της εγχώριας παραγωγής
World

Καναδάς: Προσωρινός δασμός 10% στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών

Ο Καναδάς ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα προστασίας της βιομηχανίας τροφίμων, επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών

Latest News
Σούπερ μάρκετ: Σαπουνόπερες της Procter & Gamble έρχονται σε ένα σούπερ μάρκετ κοντά σας
World

Μίνι σαπουνόπερες της P&G έρχονται στα σούπερ μάρκετ

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Albertsons συνεργάστηκε με τον γίγαντα των συσκευασμένων προϊόντων για την παραγωγή των «Rico’s Tacos», μιας σειράς μικρού μήκους που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην προώθηση προϊόντων

Πολυτελείς τσάντες: Γιατί οι καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη στα νέα μοντέλα και κυνηγούν τα vintage κομμάτια
World

Aπό την υπερπολυτέλεια στο vintage: Η νέα πραγματικότητα στις designer τσάντες

Oι καταναλωτές εξακολουθούν να αγαπούν τις πολυτελείς τσάντες, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως πριν...

Νατάσα Σινιώρη
BOJ: Ο αναπληρωτής διοικητής βλέπει κίνδυνο ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο του 2%.
World

Κίνδυνο για πληθωρισμό πάνω από 2% βλέπει η BoJ

Ο αναπληρωτής διοικητής της BoJ, Ριόζο Χιμίνο, προειδοποιεί ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αναγκαστεί να προβεί σε ταχύτερες αυξήσεις των επιτοκίων αργότερα, εάν καθυστερήσει με τις απαραίτητες προσαρμογές

Brexit: Δέκα χρόνια μετά – Πώς οι βρετανικές εξαγωγές προσαρμόζονται εκτός ΕΕ
Economy

H μεγάλη μετάβαση του εμπορίου: Η Βρετανία μετά το Brexit

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, οι βρετανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναζητούν σταθερό έδαφος σε έναν εμπορικό χάρτη που άλλαξε βίαια και οριστικά

Νατάσα Σινιώρη
Μουντιάλ 2026: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων
Business of Sport

Μουντιάλ: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων

Τα μεγάλα κέρδη και οι δραματικές απώλειες εκατομμυρίων για όσους στοιχηματίζουν σε αγώνες του Μουντιάλ 2026

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
World

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;

Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesco, Κεν Μέρφι, δεν δίνει πολλή σημασία στην επιβράδυνση των πωλήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Commodities

Χρυσός: Κίνδυνος για «κρίση» λαθρεμπορίου

Η αξία των ετήσιων παράνομων ροών χρυσού έχει αυξηθεί σε «πολύ πάνω από 120 δισ. δολάρια», ο οποίος προέρχεται κυρίως από παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας χρυσοθήρες

Γιάννης Αγουρίδης
Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»
World

Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»

Έρευνα του γαλλικού Insee διαψεύδει τον διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ

Αλέξανδρος Καψύλης
Greece Launches New Incentives to Get Old Cars Off the Road
English Edition

Greece Launches New Incentives to Get Old Cars Off the Road

Greece will reduce registration taxes or abolish them entirely for hybrid and electric vehicles

Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ηλεκτροκίνηση

Γκάζι στην ινδική αγορά EV λόγω της πετρελαϊκής κρίσης στον Κόλπο

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ινδία αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων

Καναδάς: Δασμός 10% στα κονσερβοποιημένα λαχανικά για στήριξη της εγχώριας παραγωγής
World

Καναδάς: Προσωρινός δασμός 10% στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών

Ο Καναδάς ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα προστασίας της βιομηχανίας τροφίμων, επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών

BofA Boosts Outlook on METLEN, Highlights Gallium Upside
English Edition

BofA Boosts Outlook on METLEN, Highlights Gallium Upside

Bank of America turns more bullish on METLEN, citing gallium upside, critical metals expansion, and higher EBITDA forecasts through 2028 outlook.

EDF: Κλείνει πυρηνικά εργοστάσια λόγω καύσωνα
World

Η EDF κλείνει πυρηνικά εργοστάσια λόγω καύσωνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία θέτουν σε επαγρύπνηση τη γαλλική κυβέρνηση ενω και η EDF θα κλείσει - για τον ίδιο λογο- 4 πυρηνικές μονάδες

Ινδία: Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του μεγιστάνα Αμπάνι οδεύει προς IPO
World

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του μεγιστάνα Αμπάνι οδεύει προς IPO

Η Jio Platforms του Αμπάνι αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές μετοχών που θα πραγματοποιηθούν στην Ινδία

Μελόνι: Από στενή σύμμαχος του Τραμπ σε σφοδρή επικρίτρια του Αμερικανού προέδρου
World

Πώς η Μελόνι έχασε το ισχυρότερο διπλωματικό της χαρτί

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η άλλοτε στενή πολιτική τους σχέση μετατρέπεται σε δημόσια αντιπαράθεση με σοβαρές διπλωματικές και πολιτικές προεκτάσεις

Νατάσα Σινιώρη
ΤτΕ: «Βλέπει» καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης

«Βλέπει» καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης η ΤτΕ

Η πορεία υλοποίησης των έργων εμφανίζει ολοένα και πιο έντονο στοιχείο καθυστέρησης στο χρονοδιάγραμμα, με την...υπερφόρτωση της υλοποίησης να μετατίθεται προς το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με την ΤτΕ

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies