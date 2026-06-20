Ευρώπη: Θερμικός κλοιός «λυγίζει» τη Γηραιά Ήπειρο – Έκτακτα μέτρα, απαγορεύσεις και ανησυχία για την οικονομία

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Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα ζέστης των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές πλησιάζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά ρεκόρ.

Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και από το Βερολίνο έως τη Ρώμη, οι πολίτες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε συνθήκες ασφυκτικής ζέστης, ενώ οι αρχές ενεργοποιούν σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Η Ευρώπη λαμβάνει έκτακτα μέτρα – Τα μέτρα της Γαλλίας

Στη Γαλλία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 39 και 41 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνολικά 35 από τα 96 διαμερίσματα αναμένεται να τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό» λόγω του καύσωνα.

Μετά από κυβερνητική σύσκεψη, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε προληπτική απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιες εκδηλώσεις και στις εορταστικές εκδηλώσεις της Γιορτής της Μουσικής που θα πραγματοποιηθούν στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, οι δημοτικές αρχές του Παρισιού αποφάσισαν να διατηρήσουν ανοιχτά τα πάρκα όλο το 24ωρο ώστε οι κάτοικοι να βρίσκουν σημεία δροσιάς.

Προειδοποιήσεις και ακραία φαινόμενα στη Γερμανία

Στη Γερμανία, σχεδόν ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς προειδοποίησης για υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι ο συνδυασμός έντονης ζέστης και αυξημένης υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Η καθημερινότητα αλλάζει στην Ιταλία και την Ισπανία

Στην Ιταλία, η ζέστη επηρεάζει τόσο τους κατοίκους όσο και τους τουρίστες. Στη Ρώμη, χιλιάδες επισκέπτες σχηματίζουν ουρές κάτω από τον καυτό ήλιο έξω από το Κολοσσαίο, αναζητώντας παράλληλα δροσερούς υπόγειους χώρους για να προστατευθούν από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Στη Μπολόνια, μία από τις θερμότερες πόλεις της χώρας, οι πολίτες καταφεύγουν στα σιντριβάνια και στις σκιερές στοές για λίγη ανακούφιση.

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να κλείσει τη ζώνη φιλάθλων στην Πλάθα ντε Κολόν της Μαδρίτης λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, αναγκάζοντας τους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τον αγώνα της εθνικής ομάδας από άλλους χώρους.

Η κλιματική αλλαγή και το οικονομικό κόστος

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη, ενισχύοντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την οικονομία.

Παράλληλα, οι οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι οι παρατεταμένες περίοδοι ακραίας ζέστης επηρεάζουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας και επιβαρύνουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.