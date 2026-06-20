Funds: «Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα

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Μια ρύθμιση που περίμεναν πολλά χρόνια οι διαχειριστές κεφαλαίων που παρακολουθούν την Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη, φέρνει στο πολυνομοσχέδιό του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιχειρώντας να θέσει τη χώρα στον χάρτη των χωρών που φιλοξενούν στελέχη και λειτουργίες διαχείρισης διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα, τα άρθρα 95, 96 και 97 θεσπίζουν ειδικό πλαίσιο για οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, αίροντας φορολογικές αβεβαιότητες που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τη μεταφορά επενδυτικών ομάδων, αναλυτών και ανώτερων στελεχών hedge funds, private equity και άλλων επενδυτικών σχημάτων στην Ελλάδα.

Ουσιαστικά, για πρώτη φορά δημιουργείται ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο ώστε διεθνή private equity funds και hedge funds να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα εταιρείες υποστήριξης (support companies), οι οποίες θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τη μητρική εταιρεία ή άλλες εταιρείες του ίδιου ομίλου, χωρίς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες ή επενδυτές στην ελληνική αγορά.

Η μεγάλη εικόνα

Η πρώτη εντύπωση της αγοράς είναι θετική, χωρίς βέβαια να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως «υποψήφια» για μεγάλο ρόλο σε έναν τομέα όπου παραδοσιακά κυριαρχούν το Λουξεμβούργο, το Δουβλίνο, το Λονδίνο και η Ζυρίχη. Δηλαδή τη «βιομηχανία» διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων.

Ωστόσο, δεδομένης της βελτίωσης της ορατότητας της Ελλάδας μετά την ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο οικοσύστημα της Euronext, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την εγκατάσταση περισσότερων δραστηριοτήτων γύρω από τις αγορές κεφαλαίου. Άλλωστε, μέχρι σήμερα, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων απέφευγαν να μεταφέρουν στελέχη ή επενδυτικές λειτουργίες στην Ελλάδα ήταν η φορολογική αβεβαιότητα.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η σημαντικότερη πρακτική αλλαγή αφορά τις εταιρείες υποστήριξης (support entities). Μέχρι σήμερα αρκετοί διεθνείς όμιλοι απέφευγαν να δημιουργήσουν τέτοιες δομές στην Ελλάδα, καθώς υπήρχε ο φόβος ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί πως ασκείται επενδυτική δραστηριότητα ή ότι δημιουργείται φορολογική παρουσία του fund.

Έτσι, αυτό που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι οι οργανισμοί επενδύσεων του εξωτερικού να εξακολουθούν να φορολογούνται στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι, ακόμη και όταν διαθέτουν προσωπικό ή υποστηρικτικές λειτουργίες στην Ελλάδα, όπως επενδυτική έρευνα, οικονομική ανάλυση, διαχείριση κινδύνων, πληροφορική, λογιστική, κανονιστική συμμόρφωση και back office προς τη μητρική εταιρεία..

Εφόσον δεν παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους πελάτες ούτε λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό επενδυτών, δεν απαιτείται να αδειοδοτηθούν ως διαχειριστές κεφαλαίων ή ως επενδυτικές επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται από την αγορά ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μειώνει σημαντικά το κόστος και τη γραφειοκρατία εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Δεν πρόκειται για φορολογικό προνόμιο

Στο οικονομικό επιτελείο επισημαίνουν ότι η ρύθμιση δεν συνιστά ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα ίδια τα funds.

Οι ξένοι επενδυτικοί οργανισμοί συνεχίζουν να φορολογούνται στις χώρες όπου είναι εγκατεστημένοι, ενώ οι ελληνικές εταιρείες που θα δημιουργηθούν θα καταβάλλουν κανονικά εταιρικό φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η ειδική πρόβλεψη για τα στελέχη που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα μέσω του καθεστώτος εισερχόμενων εργαζομένων του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Για διάστημα έως επτά ετών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι αμοιβές carried interest ή performance fees θα φορολογούνται με συντελεστή 5%.

Προστιθέμενη αξία

Στην αγορά σημειώνουν ότι το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί διατηρούν εταιρείες που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες υποστήριξης προς τη μητρική εταιρεία και όχι την ελληνική αγορά.

Επίσης, γύρω από τη διαχείριση κεφαλαίων αναπτύσσεται ένα ευρύ οικοσύστημα υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως δικηγορικές εταιρείες, ελεγκτές, τράπεζες, εταιρείες τεχνολογίας, πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών και εξειδικευμένες συμβουλευτικές επιχειρήσεις.

Το αν ωστόσο οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε μαζική εγκατάσταση διεθνών επενδυτικών ομίλων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η αγορά θα θεωρήσει ότι το νέο πλαίσιο προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Ωστόσο, στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά ένα θεσμικό εργαλείο που μπορεί να τη βάλει στον ανταγωνισμό για την προσέλκυση όχι μόνο επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και των λειτουργιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που τα συνοδεύουν.