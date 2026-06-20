Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;

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Ένα περίπλοκο πλέγμα αμερικανικών φορολογικών υποχρεώσεων, φέρνει το Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται στις ΗΠΑ (και μόνο εκεί) στους ξένους ποδοσφαιριστές, πέρα από αγωνιστικές προκλήσεις.

Διότι οι μη κάτοικοι αλλοδαποί αθλητές οφείλουν να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος στις ΗΠΑ για κέρδη αμερικανικής προέλευσης, όπως μπόνους, χορηγίες και δικαιώματα εικόνας, υποβάλλοντας ομοσπονδιακή δήλωση. Δεν είναι πλάκα, είναι… αμερικανικοί νόμοι

Ως μια γενική βάση, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 30% σε πληρωμές προς ξένους αθλητές. Οι ΗΠΑ διατηρούν φορολογικές συμβάσεις με πολλές χώρες για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Αλλά αυτές προσφέρουν απαλλαγές, συνήθως με όριο τα 20.000 δολάρια, το οποίο όμως συχνά ξεπερνιέται.

Ειδικές φορολογικές παράμετροι περιλαμβάνουν τις αμοιβές απόδοσης, οι οποίες είναι δυνητικά φορολογητέες. Ακόμα και αν οι παίκτες δωρίσουν τις αμοιβές τους σε φιλανθρωπίες, το ποσό συχνά παραμένει φορολογητέο εισόδημα βάσει των κανόνων των ΗΠΑ. Επίσης, η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων εικόνας εντός της αμερικανικής επικράτειας, απαιτεί προσεκτική φορολογική εξέταση. Γιατί… υπερχρεώνεται.

Με λίγα λόγια, όσοι δεν γνώριζαν για την Κεντρική Συμφωνία Παρακράτησης την Αμερικανική Εφορία, η οποία μειώνει τον παρακρατούμενο φόρο, την πάτησε. Και αυτό διότι η αίτηση απαιτείται να γίνει 45 ημέρες νωρίτερα. Κι αν για δεν επιμελήθηκαν οι εκάστοτε εθνικές ομοσπονδίες, πάνε τα δολάρια…

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Οσοι δεν συμμορφώθηκαν με τους αυστηρούς κανόνες του IRS, θα περάσουν μια βόλτα από τον εθνικό κουμπαρά του Ντόναλντ Τραμπ…

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Πηγή: in.gr