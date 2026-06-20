 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(6) "Sports"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
    [1]=>
    string(6) "Soccer"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;

Στις ΗΠΑ ακόμα και οι αθλητές που συμμετέχουν στο Μουντιάλ πρέπει να συνεισφέρουν στον εθνικό κουμπάρα του Ντόναλντ Τραμπ

Inbox 20.06.2026, 20:18
Σχολιάστε
Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;
Κείμενο Νικόλαος Κώτσης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα περίπλοκο πλέγμα αμερικανικών φορολογικών υποχρεώσεων, φέρνει το Μουντιάλ 2026 που διεξάγεται στις ΗΠΑ (και μόνο εκεί) στους ξένους ποδοσφαιριστές, πέρα από αγωνιστικές προκλήσεις.

Διότι οι μη κάτοικοι αλλοδαποί αθλητές οφείλουν να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος στις ΗΠΑ για κέρδη αμερικανικής προέλευσης, όπως μπόνους, χορηγίες και δικαιώματα εικόνας, υποβάλλοντας ομοσπονδιακή δήλωση. Δεν είναι πλάκα, είναι… αμερικανικοί νόμοι

Ως μια γενική βάση, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 30% σε πληρωμές προς ξένους αθλητές. Οι ΗΠΑ διατηρούν φορολογικές συμβάσεις με πολλές χώρες για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Αλλά αυτές προσφέρουν απαλλαγές, συνήθως με όριο τα 20.000 δολάρια, το οποίο όμως συχνά ξεπερνιέται.

Ειδικές φορολογικές παράμετροι περιλαμβάνουν τις αμοιβές απόδοσης, οι οποίες είναι δυνητικά φορολογητέες. Ακόμα και αν οι παίκτες δωρίσουν τις αμοιβές τους σε φιλανθρωπίες, το ποσό συχνά παραμένει φορολογητέο εισόδημα βάσει των κανόνων των ΗΠΑ. Επίσης, η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων εικόνας εντός της αμερικανικής επικράτειας, απαιτεί προσεκτική φορολογική εξέταση. Γιατί… υπερχρεώνεται.

Με λίγα λόγια, όσοι δεν γνώριζαν για την Κεντρική Συμφωνία Παρακράτησης την Αμερικανική Εφορία, η οποία μειώνει τον παρακρατούμενο φόρο, την πάτησε. Και αυτό διότι η αίτηση απαιτείται να γίνει 45 ημέρες νωρίτερα. Κι αν για δεν επιμελήθηκαν οι εκάστοτε εθνικές ομοσπονδίες, πάνε τα δολάρια…

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Οσοι δεν συμμορφώθηκαν με τους αυστηρούς κανόνες του IRS, θα περάσουν μια βόλτα από τον εθνικό κουμπαρά του Ντόναλντ Τραμπ…

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Mondelez: Νέα εποχή στη χρηματοοικονομική ηγεσία με τον Amit Banati
Business

Mondelez: Νέα εποχή στην ηγεσία με τον Amit Banati
Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;
Inbox

Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;
Ryanair: Ο Michael O’Leary ανανεώνει έως το 2032 και διεκδικεί μπόνους 150 εκατ. ευρώ
Business

Ryanair: Νέο mega deal για τον Ο' Λίρι με πιθανή αμοιβή 150 εκατ. ευρώ
Iran Closes Strait of Hormuz as IDF Strikes on Lebanon Threaten Peace Talks
English Edition

Iran Closes Strait of Hormuz as IDF Strikes on Lebanon Threaten Peace Talks
Porsche: Νέο πακέτο περικοπών και στενότερη συνεργασία με την Audi
World

H νέα στρατηγική της Porsche: Λιγότερα αυτοκίνητα, μεγαλύτερη κερδοφορία
Τουρισμός για όλους: Τι αλλάζει από φέτος – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Τουρισμός

Αλλάζει φέτος το «Τουρισμός για όλους» - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΗΠΑ: Το πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων
World

Το αμερικανικό πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων

Οι περιορισμοί στο πρόγραμμα SNAP θα μπορούσαν να μειώσουν τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ έως και 830 εκατ. δολάρια φέτος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
AbbVie: Κλείνει deal σχεδόν 11 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Apogee Therapeutics
World

Ποια εταιρεία βιοτεχνολογίας εξαγοράσε για 11 δισ. δολάρια η AbbVie

Η εξαγορά έρχεται εν μέσω μιας ανοδικής πορείας στις συμφωνίες βιοτεχνολογίας, καθώς οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τα φαρμακευτικά τους προϊόντα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ευελιξία στις διασυνοριακές τραπεζικές ροές κεφαλαίων προτείνει η Κομισιόν
Τράπεζες

Σχέδιο «ανάσα» της Κομισιόν για ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης των τραπεζών στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος ΟΤΕ: Ενιαίο brand Telekom και επέκταση του Magenta portfolio
Τηλεπικοινωνίες

Telekom και Magenta στο επίκεντρο της νέας εποχής του ΟΤΕ

Η αλλαγή από Cosmote Telekom σε Telekom θα γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026 - Ο ΟΤΕ ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, με το Magenta portfolio να εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του

Γιώργος Πολύζος
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Build to Rent: Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά
Ακίνητα

Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent) φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση και να ενισχύσει έτσι την προσφορά ακινήτων στην αγορά

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Inbox
Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;
Inbox

Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;

Στις ΗΠΑ ακόμα και οι αθλητές που συμμετέχουν στο Μουντιάλ πρέπει να συνεισφέρουν στον εθνικό κουμπάρα του Ντόναλντ Τραμπ

Νικόλαος Κώτσης
Κυβέρνηση: Ένα θερμό καλοκαίρι στο Μαξίμου – Τα «καυτά» έγγραφα της Intellexa και η οσμή διαφθοράς
Πολιτική

Κυβέρνηση: Ένα θερμό καλοκαίρι στο Μαξίμου – Τα «καυτά» έγγραφα της Intellexa και η οσμή διαφθοράς

Τα νέα στοιχεία στον Κυριακάτικο Τύπο για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το παράνομο λογισμικό Predator σπάνε… θερμόμετρα

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Πυρηνική ενέργεια: Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για την προώθησή της «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»
Inbox

Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για προώθηση της πυρηνικής ενέργειας

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις Μητσοτάκη υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνοκίνητων πλοίων

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Inbox

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη
Business of Sport

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισχυρότερη ποδοσφαιρική αυτοκρατορία της Ευρώπης.

Γιώργος Μαζιάς
Δημογραφικό: Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο
Inbox

Δημογραφικό: Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο

Νέες έρευνες συνδέουν το δημογραφικό και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media

Γεωργία Κανδρή
Latest News
Mondelez: Νέα εποχή στη χρηματοοικονομική ηγεσία με τον Amit Banati
Business

Mondelez: Νέα εποχή στην ηγεσία με τον Amit Banati

Η Mondelez ενισχύει την κορυφή της διοικητικής της πυραμίδας, επιλέγοντας ένα γνώριμο και έμπειρο στέλεχος για τη θέση του οικονομικού διευθυντή

Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;
Inbox

Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;

Στις ΗΠΑ ακόμα και οι αθλητές που συμμετέχουν στο Μουντιάλ πρέπει να συνεισφέρουν στον εθνικό κουμπάρα του Ντόναλντ Τραμπ

Νικόλαος Κώτσης
Ryanair: Ο Michael O’Leary ανανεώνει έως το 2032 και διεκδικεί μπόνους 150 εκατ. ευρώ
Business

Ryanair: Νέο mega deal για τον Ο' Λίρι με πιθανή αμοιβή 150 εκατ. ευρώ

Η Ryanair επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στον άνθρωπο που άλλαξε τον χάρτη των αερομεταφορών στην Ευρώπη

Iran Closes Strait of Hormuz as IDF Strikes on Lebanon Threaten Peace Talks
English Edition

Iran Closes Strait of Hormuz as IDF Strikes on Lebanon Threaten Peace Talks

Iran's state news agency Mehr reported that Tehran accused the United States and Israel of violating the ceasefire set out in a memorandum of understanding underpinning

Porsche: Νέο πακέτο περικοπών και στενότερη συνεργασία με την Audi
World

H νέα στρατηγική της Porsche: Λιγότερα αυτοκίνητα, μεγαλύτερη κερδοφορία

Η Porsche επιδιώκει άμεση συμφωνία με τους εργαζομένους της, καθώς προχωρά σε νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους

Τουρισμός για όλους: Τι αλλάζει από φέτος – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Τουρισμός

Αλλάζει φέτος το «Τουρισμός για όλους» - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Σε δύο φάσεις το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» - Πόσο αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Ελληνική οικονομία: Γιατί ανησυχούν βιομήχανοι και μάνατζερ – Τα θετικά σημάδια του Μαΐου
Business

Γιατί οι Έλληνες CEOs ανησυχούν ξανά για την οικονομία

Εντείνονται οι προβληματισμοί των μάνατζερ για την «ουρά» των επιπτώσεων του πολέμου στην ελληνική οικονομία - Σημάδια ανθεκτικότητας τον Μάιο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ στο Axios: Η Anthropic δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ
World

Τραμπ στο Axios: Η Anthropic δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ

Η σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Anthropic φαίνεται να βελτιώνεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γουόρς: Η νέα εποχή στη Fed φέρνει λιγότερα λόγια και περισσότερα ερωτήματα
World

Η Fed αλλάζει πρόσωπο: Το στοίχημα του Κέβιν Γουόρς στις αγορές

Ο Κέβιν Γουόρς επιχειρεί να επαναφέρει το μοντέλο της «σιωπηλής» κεντρικής τράπεζας, αλλά οι αγορές δείχνουν ότι ο κόσμος του 2026 ίσως απαιτεί περισσότερες απαντήσεις

Νατάσα Σινιώρη
EE: Ρήγμα στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις επαφές με το Κρεμλίνο
World

Ρήγμα στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις επαφές με το Κρεμλίνο

Η κίνηση του Αντόνιο Κόστα να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα φέρνει στην επιφάνεια τις διαφορετικές στρατηγικές της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία

Νότια Κορέα: Μπορεί να πέσει έξω η οικονομία λόγω.. μπόνους; 
World

Μπορεί να πέσει έξω η οικονομία της Νότιας Κορέας λόγω.. μπόνους; 

Τα μπόνους αξίας εκατομμυρίων γουόν ωθούν την Τράπεζα της Νότιας Κορέας να προειδοποιήσει για την ανοδική πίεση στον πληθωρισμό

Delhaize: Μειώνει τις εκπομπές μεθανίου στην παραγωγή βοείου κρέατος
World

Η Delhaize μειώνει τις εκπομπές μεθανίου στην παραγωγή βοείου κρέατος

Η νέα διατροφική στρατηγική της Delhaize μειώνει τις εκπομπές μεθανίου

Τραμπ: Νέα επίθεση κατά της Μελόνι προκαλεί διπλωματική κρίση ΗΠΑ – Ιταλίας
World

Το «σίριαλ» Τραμπ - Μελόνι συνεχίζεται

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με την Τζόρτζια Μελόνι, με αιχμηρές δηλώσεις που πυροδοτούν ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Ρώμης

ΗΠΑ: Το πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων
World

Το αμερικανικό πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων

Οι περιορισμοί στο πρόγραμμα SNAP θα μπορούσαν να μειώσουν τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ έως και 830 εκατ. δολάρια φέτος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν κλείνει ξανά τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο και αυξάνει την πίεση
World

Κρίση χωρίς τέλος: Ξανακλείνουν τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ ξανακλείνουν και οι σφοδρές συγκρούσεις στον Λίβανο επαναφέρουν τον φόβο μιας ευρύτερης περιφερειακής κρίσης

ΟΗΕ: Σφοδρή παρέμβαση κατά της νέας πολιτικής της ΕΕ για τις επιστροφές μεταναστών
World

ΟΗΕ: Σφοδρή παρέμβαση κατά της νέας πολιτικής της ΕΕ για τις επιστροφές μεταναστών

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τα «κέντρα επιστροφής» μεταναστών σε τρίτες χώρες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της ΕΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies