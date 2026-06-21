Brexit: Η πλειοψηφία των Βρετανών είναι απογοητευμένη – Τι δείχνει δημοσκόπηση του ECFR

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Έως και τα δύο τρίτα των Βρετανών ψηφοφόρων, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, πιστεύουν ότι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 αποφασίζοντας το περίφημο Brexit, είχε αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα, όπως έδειξε την Κυριακή μια δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR).

Η δημοσκόπηση του think tank, η οποία διεξήχθη από τις 7 έως τις 14 Μαΐου σε πάνω από 2.000 ερωτηθέντες, έδειξε ότι τα δύο τρίτα θεωρούν ότι το Brexit οδήγησε σε αύξηση του κόστους διαβίωσης και είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.

«Μια δεκαετία μετά, οι Βρετανοί συνειδητοποιούν ότι οι ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή εκτός της ΕΕ δεν εκπληρώνονται και ότι το Brexit υπονομεύει την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να διαχειριστεί τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους ψηφοφόρους», δήλωσε ο επικεφαλής του ECFR, Μαρκ Λέοναρντ.

Αρνητικό το Brexit για το 56%

Από τους ερωτηθέντες, το 56% θεωρούσε ότι η έξοδος από την ΕΕ ήταν αρνητική για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, για το εμπόριο και τη γραφειοκρατία, το 57% πίστευε ότι μείωσε τις ευκαιρίες για τους νέους, και το 57% πίστευε ότι ήταν «λάθος» να αποχωρήσει η Βρετανία από την ΕΕ.

Τα τρία τέταρτα επιθυμούν πλέον στενότερους δεσμούς με την ΕΕ, ανέφερε το ECFR.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι οι Βρετανοί προτιμούν την Ευρώπη από τις ΗΠΑ ως εταίρο σε θέματα ασφάλειας, με μόνο το 18% να θεωρεί τις ΗΠΑ σύμμαχο.

Ο έλεγχος της μετανάστευσης αποτέλεσε κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας για το Brexit, αλλά η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 56% των Βρετανών θεωρούσε ότι η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit απέτυχε και ότι θα υποστήριζαν την επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας με την ΕΕ, με στόχο τη σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων.

Το ECFR ανέφερε ότι μια ξεχωριστή δημοσκόπηση που διεξήχθη σε 15 χώρες της ΕΕ έδειξε ότι τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων υποστηρίζουν την επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ στο μέλλον.