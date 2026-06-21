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Ινδία: Η κρίση στο Ορμούζ ανάγκασε το Ν. Δελχί να επανεξετάσει την ενεργειακή στρατηγική

Η Ινδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο, το LNG και το υγραέριο (LPG)

World 21.06.2026, 20:36
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Ινδία: Η κρίση στο Ορμούζ ανάγκασε το Ν. Δελχί να επανεξετάσει την ενεργειακή στρατηγική
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Σκληρό αγώνα δίνει η Ινδία τους τελευταίους μήνες προκειμένου να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια, καθώς η μεγάλη εξάρτησή της από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων την έχει καταστήσει ιδιαίτερα ευάλωτη σε περίπτωση κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ο κορυφαίος προμηθευτής LNG της Ινδίας τον Μάιο, αποστέλλοντας 900.000 τόνους υγροποιημένου αερίου, ήτοι το 40% των αναγκών της χώρας

Οι σοβαρές διαταραχές στην ενεργειακή αλυσίδα εφοδιασμού ώθησαν την Ινδία να εμβαθύνει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και να επανεξετάσει το σχέδιό της για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά τις επόμενες δεκαετίες, λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι περιορισμοί που επικράτησαν για μήνες στο εμπόριο ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ οδήγησαν σε αύξηση της σταθμισμένης μέσης τιμής του αργού πετρελαίου της Ινδίας από 69 δολάρια τον Μάρτιο σε πάνω από 114 δολάρια ανά βαρέλι τον Απρίλιο. Αυτή η δραματική αύξηση των τιμών ανέδειξε τις ευπάθειες της Ινδίας έναντι των περιορισμών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Eξαρτώμενη ενεργειακή η Ινδία

Η Ινδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο πετρέλαιο, το LNG και το υγραέριο (LPG), ενώ ο πόλεμος στο Ιράν έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών και των τριών καυσίμων τους τελευταίους μήνες.

Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου, ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας LPG στον κόσμο. Όσον αφορά τον εγχώριο ενεργειακό της κλάδο, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη χώρα σε διύλιση πετρελαίου και η πέμπτη μεγαλύτερη εξαγωγέας διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων παγκοσμίως. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι η Ινδία θα καταστεί ο μεγαλύτερος μοχλός της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης πετρελαίου από σήμερα έως το 2030, καθώς ο πληθυσμός της συνεχίζει να αυξάνεται και η εκβιομηχάνιση επιταχύνεται.

Μέχρι πρόσφατα, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών ενέργειας της Ινδίας έφτανε μέσω των Στενών του Ορμούζ από τη Ρωσία, ενώ η χώρα εξάγει διυλισμένα προϊόντα μέσω της ίδιας διαδρομής. Περίπου το 45% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Ινδίας, το 50% του LNG της και το 90% του υγραερίου της διέρχονταν από τα Στενά όταν αυτά λειτουργούσαν σε πλήρη δυναμικότητα.

Η Ινδία συνήθιζε να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Ιράν για το πετρέλαιό της· ωστόσο, οι αυστηρότερες κυρώσεις που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον ιρανικό ενεργειακό τομέα την οδήγησαν να μετατοπίσει την εξάρτησή της προς άλλες δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, όπως το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ. Το μεγαλύτερο μέρος του LNG της Ινδίας προερχόταν από το Κατάρ, τα ΗΑΕ και το Ομάν, ενώ το υγραέριο της προμηθευόταν από τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν. Από το 2022, η Ινδία είχε επίσης αρχίσει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη Ρωσία για την ενέργειά της, αν και οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας και οι απειλές του Προέδρου Τραμπ για εμπορικούς δασμούς πέρυσι αποθάρρυναν την Ινδία από την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης.

Εναλλακτικές πηγές ενεργεικού εφοδιασμού

Το ξαφνικό κλείσιμο των Στενών τον Μάρτιο ώθησε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ινδίας να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού. Στις αρχές του κλεισίματος, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα άρει τις κυρώσεις για την αγορά ιρανικού και ρωσικού αργού πετρελαίου που βρισκόταν ήδη σε μεταφορά. Ενώ η εξαίρεση για το Ιράν δεν ισχύει πλέον, η εξαίρεση για τη Ρωσία είχε παραταθεί έως τα μέσα Ιουνίου, με δυνατότητα ανανέωσης. Αυτό συνέβαλε στην ανακούφιση της πίεσης που ασκούνταν στην Ινδία. Ωστόσο, αυτές οι εξαιρέσεις δεν παρέχουν μακροπρόθεσμη ασφάλεια, πράγμα που σημαίνει ότι η Ινδία αναγκάστηκε να αναζητήσει μια πιο σταθερή και μακροπρόθεσμη πηγή ενεργειακού εφοδιασμού.

Τον Μάιο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σ. Τζαϊσάνκαρ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα επεκτείνει τις ενεργειακές της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, μετά από διμερείς συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Νέο Δελχί.

«Αφιερώσαμε σήμερα κάποιο χρόνο συζητώντας ενεργειακά ζητήματα και, όπως όλοι γνωρίζετε, η θεμελιώδης ευθύνη της κυβέρνησής μας είναι να καλύψει τις ανάγκες 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Προφανώς, η διασφάλιση της πρόσβασης και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας για αυτούς αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο», δήλωσε ο Τζαϊσάνκαρ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ο κορυφαίος προμηθευτής LNG της Ινδίας τον Μάιο, αποστέλλοντας 900.000 τόνους υγροποιημένου αερίου, ήτοι το 40% των αναγκών της χώρας, αριθμός που αντιπροσωπεύει τριπλάσια αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο. Έγιναν επίσης ο κορυφαίος προμηθευτής υγραερίου, αποστέλλοντας 630.000 τόνους του καυσίμου, ποσότητα που ήταν κατά 60% μεγαλύτερη από αυτή που έλαβε από την περιοχή του Κόλπου τον ίδιο μήνα.

Αυτή η αύξηση των εισαγωγών ενέργειας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, αν και αντανακλά επίσης την εμβάθυνση των ενεργειακών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, η οποία είχε ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Σουμίτ Ριτόλια, επικεφαλής αναλυτής της εταιρείας ενεργειακών πληροφοριών Kpler, εξήγησε: «Στο μέλλον, το εμπόριο ενέργειας μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ θα επικεντρωθεί όλο και περισσότερο στο φυσικό αέριο». Ο Ροτόλια ανέφερε ότι οι άφθονοι πόροι των Ηνωμένων Πολιτειών και η αναπτυσσόμενη υποδομή εξαγωγών τις καθιστούν ιδανικές για εμπορικές συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας με την Ινδία.

Η ινδική κυβέρνηση ήταν στο παρελθόν απρόθυμη να αγοράζει ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του υψηλού κόστους της, ιδίως σε σύγκριση με το αργό πετρέλαιο της Μόσχας που διατίθεται σε μειωμένες τιμές. Ωστόσο, το κλείσιμο ενός κρίσιμου διαύλου εμπορίου ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας δεν άφησε στην Ινδία άλλη επιλογή από το να εμβαθύνει τις σχέσεις της.

Οι εξαγωγές υγραερίου (LPG) των ΗΠΑ προς την Ινδία αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο τόνους τον Ιούνιο.

Ενώ η Ινδία κατάφερε να ανακουφίσει τις άμεσες ενεργειακές πιέσεις εισάγοντας περισσότερα ορυκτά καύσιμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το κλείσιμο του Ορμούζ ανέδειξε τη μεγάλη ευπάθεια της Ινδίας. Μεγαλύτερες επενδύσεις στην ανάπτυξη της ικανότητας της Ινδίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσαν να μειώσουν την εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια, ιδίως δεδομένου ότι η ενεργειακή της ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες δεκαετίες.

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