Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία

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Πτώση σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όταν η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,53 δολάρια, ή 1,90%, στα 79,04 δολάρια το βαρέλι στις 06:56 ώρα Ελλάδος, έχοντας νωρίτερα φτάσει στα 82,30 δολάρια κινούμενο ανοδικά κατά την έναρξη των συναλλαγών, όταν έγινε γνωστό ότι ενώ ξεκινούσαν οι συνομιλίες στην Ελβετία ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη ανακοίνωνε ότι είχε κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού διαμορφώθηκαν στα 76,53 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 7 σεντς, ενόψει της λήξης του συμβολαίου αργότερα τη Δευτέρα. Το πιο ενεργό συμβόλαιο του Αυγούστου υποχώρησε κατά 55 σεντ στα 75,30 δολάρια το βαρέλι.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα τον πρώτο γύρο των συνομιλιών τους στην Ελβετία, σύμφωνα με δηλώσεις των μεσολαβητών. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν την Κυριακή, επί της βάσης του μνημονίου κατανόησης που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα, με σκοπό την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον Απρίλιο για τουλάχιστον 60 ακόμη ημέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και την έναρξη ενός σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

«Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία το σαββατοκύριακο φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε κάποια πρόοδο, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη σύσταση μιας επιτροπής υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο αναλυτής αγορών της IG, Τόνι Σάικαμορ.

«Ωστόσο, παραμένει να δούμε αν αυτά τα βήματα θα αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην πράξη, ιδίως στο Νότιο Λίβανο, όπου τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ φαίνεται να είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη σύγκρουσή τους».

Επιφυλάξεις

Πριν από τις συνομιλίες, ο αριθμός των πλοίων που διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ μειώθηκε απότομα την Κυριακή, όπως έδειξαν τα ναυτιλιακά στοιχεία, αφού το Ιράν ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει εκ νέου τη θαλάσσια οδό, επικαλούμενο παραβιάσεις της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η πορεία προς μια πιο μόνιμη συμφωνία θα είναι δύσκολη, με πολύ συγκεκριμένους κινδύνους αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια της 60ήμερης εκεχειρίας», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμά τους, σύμφωνα με το Reuters.

Παρόλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 8% την περασμένη εβδομάδα, λόγω των προσδοκιών για αύξηση της προσφοράς από την αποδέσμευση φορτίων που είχαν εγκλωβιστεί στον Κόλπο και την πιθανή άρση των αμερικανικών κυρώσεων επί του ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

Πάνω από 25 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου έχουν περάσει από την γραμμή αποκλεισμού από τη Δευτέρα, δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου, Χαμίντ Μπόβαρντ, στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή.

Το Ιράκ σχεδιάζει να επαναφέρει σταδιακά την παραγωγή αργού πετρελαίου σε επίπεδα μεταξύ 4,2 και 4,3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, όπως δήλωσε την Κυριακή σε ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, αρμόδιος για θέματα εξόρυξης.