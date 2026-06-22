Τζέι Ντι Βανς: Το Ιράν αποδέχτηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του ΔΟΑΕ

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Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα στην Ελβετία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να επιτρέψει επιθεωρητές της Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ) στη χώρα και οι συζητήσεις για τις επιθεωρήσεις πιθανόν να ξεκινήσουν ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί δέχθηκαν να προσκαλέσουν και πάλι τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τον αμερικανικό λαό και ένα πρώτο βήμα προς την οριστική αποπυρηνικοποίηση, δηλαδή την οριστική παύση του ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού», δήλωσε ο Βανς.

Αναφέρθηκε ακόμα στον όρο που έχει θέσει η Τεχεράνη για αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων.

Αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

«Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι θα δημιουργήσουμε μια διαδικασία όπου, εάν ποτέ ξεπαγώσουμε τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα ιρανικά χρήματα θα διατεθούν για να βοηθήσουν τον λαό του Ιράν και όχι για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους.

«Ο Τζάρεντ Κούσνερ κατέληξε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση με τους Καταριανούς, όπου ουσιαστικά – και πάλι, αν υπάρχουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που ξεπαγώνουν – τότε έχουμε έγκριση για αυτή τη διαδικασία, οι Καταριανοί έχουν έγκριση για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια τα χρήματα θα πηγαίνουν στην αγορά αμερικανικού καλαμποκιού και αμερικανικού σιταριού προς όφελος του ιρανικού λαού».

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών λέγοντας ότι έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο παρά τις «λίγες απειλές και γκρίνιες».

Η ιρανική αντιπροσωπεία «απείλησε να αποχωρήσει», είπε, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ή «τουλάχιστον υπήρχαν απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρούσαν», αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν.

«Έτσι, δεν αποχώρησαν και η τεχνική τους ομάδα βρίσκεται ακόμα εδώ και εργάζεται με την τεχνική μας ομάδα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους.

Για ουσιαστική πρόοδο μιλά το Πακιστάν

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, χαιρέτισε την «ουσιαστική πρόοδο» που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των τεχνικών διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

Σε δήλωσή του, ο Νταρ εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για την εποικοδομητική δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ.

Μια αντιπροσωπεία από το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν θα παραμείνει στην Ελβετία για το υπόλοιπο της εβδομάδας για να συνεχίσει τις συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο με τα εμπλεκόμενα μέρη, πρόσθεσε.