Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης

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«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Κ. Σαραφίδης – ιδρυτής του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαραφίδη – ο οποίος αποτέλεσε σημαντική προσωπικότητα στον χώρο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του πορείας, για πενήντα και πλέον έτη, συνέβαλλε στην δημιουργία και ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων «Παρουσίαση», «Cook-Shop» και «Bag Stories», αλυσίδες με εξέχουσα θέση στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, ανέδειξε με επιτυχία στην Ελλάδα επώνυμα διεθνή brands, τα οποία αγαπήθηκαν από τους Έλληνες καταναλωτές , όπως Fissler, Braun, Delsey κ.α.

‘Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ομίλου, «ο Γιώργος Κ. Σαραφίδης, ξεχώρισε για τη δημιουργικότατα, τη διορατικότητα, την πρωτοποριακή σκέψη, το λαμπερό πνεύμα, το ακλόνητο ήθος. Ήταν αξιαγάπητος σε εργαζόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες. Η απώλειά του αφήνει κενό στον επιχειρηματικό κόσμο και τη μεγάλη εταιρική του οικογένεια που ενέπνευσε και υπηρέτησε για μια ολόκληρη ζωή».