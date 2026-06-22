Wall Street: Έντονη μεταβλητότητα στους αμερικάνικους δείκτες

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Νευρικότητα επικρατεί σήμερα στη Wall Street, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας και θα επηρεάσουν τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,40% στις 51.768 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,33% στις 7.525 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,06% στις 26.533 μονάδες.

Οι τίτλοι

Σε επίπεδο τίτλων ξεχωρίζει η Micron Technology, η οποία καταγράφει άνοδο άνω του 4%, ενόψει της ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της την Τετάρτη. Η μετοχή ενισχύεται περαιτέρω μετά την αναβάθμιση των τιμών-στόχων από τις Bernstein και Needham.

Ανοδικά κινείται και η Credo Technology, μετά την έναρξη κάλυψης από την Evercore ISI με σύσταση «outperform». Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εταιρεία θα ωφεληθεί από τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις διασύνδεσης στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Αντίθετα, η SpaceX δέχεται ισχυρές πιέσεις, με τη μετοχή να υποχωρεί σχεδόν 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, διευρύνοντας το πτωτικό σερί της. Παρότι έχει απομακρυνθεί περίπου 13% από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό της, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σημαντικά υψηλότερα από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Επενδυτικό κλίμα

Το επενδυτικό κλίμα παραμένει πάντως θετικό μετά την ανάκαμψη που σημείωσαν οι αμερικανικοί δείκτες στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας. Η άνοδος των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών βοήθησε τη Wall Street να ανακτήσει τις απώλειες που είχαν προκαλέσει οι ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική της Fed.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Μαΐου, τα οποία ανακοινώνονται την Πέμπτη και αποτελούν τον βασικό δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί η Federal Reserve. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο δομικός δείκτης θα εμφανίσει επιτάχυνση σε σχέση με τον Απρίλιο, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Η συνεδρίαση της Fed

Μετά τη συνεδρίαση της Fed την προηγούμενη εβδομάδα, οι αγορές έχουν μεταθέσει χρονικά τις εκτιμήσεις τους για την επόμενη αύξηση επιτοκίων ακόμη και στον Οκτώβριο. Έτσι, κάθε νέα ένδειξη για την πορεία του πληθωρισμού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις αποφάσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Παρά τις βραχυπρόθεσμες αβεβαιότητες, ο επικεφαλής στρατηγικής της Fundstrat Global Advisors, Τομ Λι, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος. Αν και προειδοποιεί ότι αργότερα μέσα στο έτος ενδέχεται να υπάρξει απότομη μεταβολή του επενδυτικού κλίματος, με χαρακτηριστικά μιας bear market, εκτιμά ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν την πρόβλεψη κορύφωσης της αγοράς.